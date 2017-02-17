Кто и как приватизирует помещения в Славянске

Очередное заседание исполкома, состоявшееся в Славянске 15 февраля, было посвящено исключительно вопросам отделов и управлений. Но неожиданно рядовое мероприятие вызвало повышенный интерес городских общественных организаций. Как оказалось, произошло это не случайно.

Что нужнее городу: «Романтика» или швейная мастерская

Когда повестка дня была исчерпана, слово получил начальник отдела внутренней политики Дмитрий Кравченко. Он зачитал обращение шести местных общественных организаций, поступивших на имя городского головы. Активисты предлагали включить в план консультаций с громадой, который исполком утвердил несколькими днями ранее, пункт, касающийся приватизации помещения №2 в доме №21/83 на ул. Батюка. Консультации требовал вопрос необходимости приватизации и ее порядка. По мнению общественников, это дело касается интересов всей громады, а потому должно стать публичным.

Как рассказал общественный активист Василий Хоменко данное помещение, расположенное в микрорайоне Артема, отдано под приватизацию жене секретаря горсовета. Эту информацию не отрицает и секретарь горсовета Жан Ким. По его словам, в комнатах площадью 112 м кв. после приватизации разместится швейная мастерская.

Обращение общественных организаций исполком не удовлетворил. Как объяснила начальник управления коммунальной собственности Елена Яровая, договор аренды данного помещения был заключен еще в 2013 году. В ноябре 2016-го помещение включили в перечень объектов, подлежащих приватизации в нынешнем году. После этого арендатор получил разрешение на проведение там капитального ремонта. Теперь, согласно законодательству, если стоимость ремонтных работ составляет не менее 25% от стоимости самого имущества, арендатор имеет право его выкупить.

- Что касается проведений консультаций с общественностью, они в данном случае законом не предусмотрены, - сказала Елена Яровая.

В свою очередь, городской голова Вадим Лях добавил, что информация о приватизации уже давно была размещена на сайте горсовета, и требовать ее пересмотра в день проведения сессии, не совсем логично.

Однако общественники имеют другое мнение. Они считают, что помещение бывшей детской поликлиники, не деля на части, можно использовать более рационально. Например, разместить в нем ДЮК «Романтика», который сейчас выгоняют с насиженного места. Поэтому славянские активисты от своей позиции отступать не намерены.

Как увидишь пролесок, не покупай его

Еще одним вопросом, вызвавшим оживление в зале, стала информация, озвученная начальником отдела экологии Ларисой Соловей. Она рассказала, что с 1 марта по 1 июня в городе пройдет операция «Первоцвет». Особое внимание на нее Лариса Соловей предложила обратить пенсионерам, которые торгуют весенними цветами, «чтобы поддержать свое шаткое финансовое положение».

- Штраф за продажу первоцветов составляет 540 грн. Но это еще не все. За каждый цветочек будет начислена отдельная санкция. Один первоцвет обойдется в сумму от 2,4 до 15 грн., - сообщила городской эколог и подчеркнула, что продажа первых весенних лесных цветов на территории Славянска будет жестко пресекаться.