В Славянске работников исполкома станет больше

Количество сотрудников Центра предоставления админуслуг увеличится на семь штатных единиц, отдела регистрации места проживания и пребывания физлиц — на шесть. В отдел государственной регистрации прав на недвижимое имущество и отдел по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта добавится по одному человеку. Таким образом, общая численность исполкома увеличится на 15 человек — с 329 до 344.

Данное решение обусловлено высокой нагрузкой на имеющихся работников. К примеру, как объяснила начальник ЦПАУ Анна Головаченко, расширение штата необходимо ввиду существенного увеличения полномочий и спектра предоставляемых услуг. «Согласно изменениям в законодательстве, на Центр «навесили» очень много полномочий, то есть тех услуг, которые должны приниматься непосредственно через ЦПАУ. С той штатной численностью, которая у нас есть, а это 13 человек, сделать все невозможно», - подчеркнула она.

К примеру, в прошлом году сотрудники Центра зарегистрировали 15,4 тысячи обращений и выдали 14,6 тысяч ответов. Если же сюда прибавить посетителей, которые получили устную консультацию, это количество можно смело удвоить.