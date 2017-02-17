Как в Славянском районе выполняют местные программы

|17 февраля 2017
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Очередное заседание коллегии Славянского района состоялось 15 февраля. Вынесенные на рассмотрение вопросы касались районных программ, действовавших в 2016 году.
Больше всего времени занял отчет отдела экономики Славянской РГА о выполнении Программы социально-экономического развития района на 2016 год. Дабы не перегружать читателя обилием цифр, ограничимся лишь несколькими пунктами. Как свидетельствуют озвученные данные, рост показателей отмечается практически по всем направлениям. Исключение составляет лишь средний размер пенсий. По итогам года этот показатель уменьшился на 11,5% (в сравнении с 2015-м) и составил 2588,2 грн., в то время, как число получателей пенсии в районе увеличилось на 26 %. По состоянию на 1 января 2017 года, их количество составило 30714 человек, 20054 из которых – переселенцы. Позитивный аспект заключается в том, что на фоне областного уровня (2102,13 грн.), не говоря уже о всеукраинском (1823,33 грн.), пенсионеры Славянского района выглядят более обеспеченными.
Почти вполовину увеличилось и общее население района. Причина этому – включение в состав Славянского района города Николаевки. Это обстоятельство, кстати, до определенной меры спутало все показатели и усложнило социально-экономический прогноз на текущий год. Дополнительную путаницу вносит Черкасская территориальная громада, до сих пор не разорвавшая административные и экономические связи с районной администрацией.
Подытоживая выступление, главный специалист отдела экономики Славянской РГА Оксана Киреева (на фото), сообщила, что из 512 запланированных мероприятий выполнено всего 295. Нереализованными остались 217 пунктов, из которых 196 пришлось отложить из-за отсутствия финансирования.
После того, как члены коллегии утвердили отчет отдела экономики, слово взял председатель Славянского районного совета Константин Черников. Он напомнил отделу здравоохранения о необходимости заключить с горсоветом Славянска договор на медицинское обслуживание жителей района.
По его словам, в адрес райгосадминистрации от городского головы Славянска уже пришло официальное уведомление, что с 20 февраля лечебные учреждения города перестанут оказывать медицинские услуги районному населению. Времени до этой даты, подчеркнул глава райсовета, осталось совсем немного.
В данном разделе коллегия заслушала информацию о ходе выполнения программы трудоустройства, действие которой рассчитано на 2013-17 гг. Непосредственно речь шла об итогах работы в 2016 году. По информации Славянского городского центра занятости, в минувшем году услугами учреждения воспользовались 1282 жителя района, из которых 787 человек имели статус безработных. Это на 143 больше, чем предусматривалось программным документом. На 1 января 2017 года на учете в центре занятости состояли 154 гражданина, проживающих на территории Славянского района.
Достаточно много внимания уделялось в докладе инновационным методам обслуживания клиентов: активированию WEB-портала службы занятости, внедрению сервиса онлайн-трудоустройства, использованию социальных сетей, размещению информации на официальном сайте Славянской районной администрации. Главными проблемами местного рынка труда, по-прежнему, остаются дисбаланс между спросом и предложением, а также вопрос легализации трудовых отношений.
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• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
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• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
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15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
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• Где планируют ремонтировать дороги и тротуары
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• Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора
• Откуда взялся провал на Торской
• Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции
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Очередное заседание коллегии Славянского района состоялось 15 февраля. Вынесенные на рассмотрение вопросы касались районных программ, действовавших в 2016 году.