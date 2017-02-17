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Кто будет заниматься почетными гражданами

Антон Скворцов
17 февраля 2017 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Горсовет утвердил состав комиссии, которая будет заниматься рассмотрением кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин города».

В ее состав вошли депутаты городского совета Алексей Яковленко (зам. председателя), Наталья Щудро (секретарь), Сергей Пустовит и Петр Власовец. Также по настоянию общественности в комиссию были включены два представителя организации «Гуртом Слов'янськ»: Марина Данилова и Михаил Нечипоренко. Возглавил комиссию депутат Дмитрий Кочуков. 

Предложения относительно того, кто достоин стать почетным гражданином, принимаются ежегодно с января по июнь. После рассмотрения профильной комиссией достойные кандидатуры выносятся на суд депутатского корпуса, решение о присвоении титула принимает сессия городского совета. 

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Комментарии к статье «Кто будет заниматься почетными гражданами »

Горсовет утвердил состав комиссии, которая будет заниматься рассмотрением кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин города».

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