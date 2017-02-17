Кто будет заниматься почетными гражданами

Горсовет утвердил состав комиссии, которая будет заниматься рассмотрением кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин города».

В ее состав вошли депутаты городского совета Алексей Яковленко (зам. председателя), Наталья Щудро (секретарь), Сергей Пустовит и Петр Власовец. Также по настоянию общественности в комиссию были включены два представителя организации «Гуртом Слов'янськ»: Марина Данилова и Михаил Нечипоренко. Возглавил комиссию депутат Дмитрий Кочуков.

Предложения относительно того, кто достоин стать почетным гражданином, принимаются ежегодно с января по июнь. После рассмотрения профильной комиссией достойные кандидатуры выносятся на суд депутатского корпуса, решение о присвоении титула принимает сессия городского совета.