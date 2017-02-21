В Славянске почтили память героев Небесной сотни

Согласно президентского указа второй год подряд 20 февраля отмечается в Украине как День героев Небесной сотни. Официальный Славянск почтил погибших на Майдане мероприятием, организованном в большом зале исполкома.

Заполнившая зал аудитория примерно наполовину состояла из молодежи - старшеклассников и студентов. Оставшиеся места, исключая депутатские кресла, заняли педагоги, работники исполкома, журналисты и общественность.

Обозначив в подобающих выражениях тему, ведущие передали слово ученикам ООШ №5, которые подготовили к памятной дате литературную постановку (на фото). Память погибших активистов Майдана по предложению школьников почтили минутой молчания. Трогательную тональность мероприятия поддержали в своих выступлениях юные вокалисты Славянска, после чего начался показ видеоролика, смонтированного из материалов, отснятых 19-20 февраля 2014 года в центре столицы. Многих в зале "зацепило", некоторые утирали слезы.

Смысловую концепцию события вкратце можно изложить так: Революция достоинства не окончилась, и сражение на баррикадах Евромайдана было лишь первым боем в дальнейшей борьбе за украинскую независимость. Список павших героев продолжает, увы, пополняться и по сей день. Долг живущих - чтить их подвиг и быть достойными их памяти. И еще: скорбь не должна ослеплять, она должна мотивировать.

P.S.: Примечательно, но почти то же самое, хотя в более широком контексте, говорили накануне участники народного вече Славянска, которые тоже поминали Небесную сотню и проецировали происходившее 3 года назад на современные реалии. Хочется верить, что оба собрания были искренни в своих чувствах.