|21 февраля 2017
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Согласно президентского указа второй год подряд 20 февраля отмечается в Украине как День героев Небесной сотни. Официальный Славянск почтил погибших на Майдане мероприятием, организованном в большом зале исполкома.
Заполнившая зал аудитория примерно наполовину состояла из молодежи - старшеклассников и студентов. Оставшиеся места, исключая депутатские кресла, заняли педагоги, работники исполкома, журналисты и общественность.
Обозначив в подобающих выражениях тему, ведущие передали слово ученикам ООШ №5, которые подготовили к памятной дате литературную постановку (на фото). Память погибших активистов Майдана по предложению школьников почтили минутой молчания. Трогательную тональность мероприятия поддержали в своих выступлениях юные вокалисты Славянска, после чего начался показ видеоролика, смонтированного из материалов, отснятых 19-20 февраля 2014 года в центре столицы. Многих в зале "зацепило", некоторые утирали слезы.
Смысловую концепцию события вкратце можно изложить так: Революция достоинства не окончилась, и сражение на баррикадах Евромайдана было лишь первым боем в дальнейшей борьбе за украинскую независимость. Список павших героев продолжает, увы, пополняться и по сей день. Долг живущих - чтить их подвиг и быть достойными их памяти. И еще: скорбь не должна ослеплять, она должна мотивировать.
P.S.: Примечательно, но почти то же самое, хотя в более широком контексте, говорили накануне участники народного вече Славянска, которые тоже поминали Небесную сотню и проецировали происходившее 3 года назад на современные реалии. Хочется верить, что оба собрания были искренни в своих чувствах.
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• Кто возглавит администрацию Славянского района
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»
20 февраля 2017
• Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению
17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
• Как в Славянском районе выполняют местные программы
• В Славянске работников исполкома станет больше
• Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году
• Кто и как приватизирует помещения в Славянске
16 февраля 2017
• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
• Славянскому музею подарили архивные документы
• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
• Славянские переселенцы напомнили мэру о себе
15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
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Комментарии к статье «В Славянске почтили память героев Небесной сотни»
Согласно президентского указа второй год подряд 20 февраля отмечается в Украине как День героев Небесной сотни. Официальный Славянск почтил погибших на Майдане мероприятием, организованном в большом зале исполкома.