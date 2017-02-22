 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Технологии XXI века

Где в Славянске будет Масленица

Антон Скворцов
22 февраля 2017 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Праздничные мероприятия по случаю Масленицы будут проходить два дня.

В субботу, 25 февраля, праздник состоится возле ЦКиОС (ДК Железнодорожников), в воскресенье, 26 февраля, - в центральном парке. Время проведения — с 11 до 15 часов. 

В программе — развлекательные мероприятия, выступления творческих коллективов, подарки, выставки декоративно-прикладного искусства.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 февраля 2017

Славянск рискует превратиться в свалку

«Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»

Где в Славянске будет Масленица

Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38

В девятой школе разбили забор

Два частных дома затопило

Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе

Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете

21 февраля 2017

Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области

Семь медалей славянских «вольников»

Новые достижения славянских боксеров

Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем

Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани

Скандальный детсад продают со скидкой

За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками

Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина

Кто возглавит администрацию Славянского района

В Славянске почтили память героев Небесной сотни

Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

Кредиты на карту

20 февраля 2017

Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению

17 февраля 2017

Кто будет заниматься почетными гражданами

Награды нашли героев

Депутаты Славянска создали согласительный совет

Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд

В Славянске грузовик протаранил троллейбус

В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных

Как в Славянском районе выполняют местные программы

В Славянске работников исполкома станет больше

Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году

Кто и как приватизирует помещения в Славянске

Также в разделе

В Славянске почтили память героев Небесной сотни

— 21 февраля 2017 —

Согласно президентского указа второй год подряд 20 февраля отмечается в Украине как День героев Небесной сотни. Официальный Славянск почтил погибших на Майдане мероприятием, организованном в большом зале исполкома.

Читать далее ⇒

Кто будет заниматься почетными гражданами

— 17 февраля 2017 —

Горсовет утвердил состав комиссии, которая будет заниматься рассмотрением кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин города».

Читать далее ⇒

Награды нашли героев

— 17 февраля 2017 —

Городской голова Вадим Лях вручил знаки отличия президента Украины - юбилейные медали, посвященные 25-летию независимости страны.

Читать далее ⇒

Как в Славянском районе выполняют местные программы

— 17 февраля 2017 —

Очередное заседание коллегии Славянского района состоялось 15 февраля. Вынесенные на рассмотрение вопросы касались районных программ, действовавших в 2016 году.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Где в Славянске будет Масленица»

Праздничные мероприятия по случаю Масленицы будут проходить два дня.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск рискует превратиться в свалку

«Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»

Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В девятой школе разбили забор

Два частных дома затопило

Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Кредиты на карту

Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Кто и как получит стипендию в новом году

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Левый марш

Селенский забор

Прямое надувательство

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе

Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете

Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 февраля 2017

Славянск рискует превратиться в свалку

«Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»

Где в Славянске будет Масленица

Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38

В девятой школе разбили забор

Два частных дома затопило

Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе

Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете

21 февраля 2017

Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области

Семь медалей славянских «вольников»

Новые достижения славянских боксеров

Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем

Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани

Скандальный детсад продают со скидкой

За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками

Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина

Кто возглавит администрацию Славянского района

В Славянске почтили память героев Небесной сотни

Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

Кредиты на карту

20 февраля 2017

Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению

17 февраля 2017

Кто будет заниматься почетными гражданами

Награды нашли героев

Депутаты Славянска создали согласительный совет

Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд

В Славянске грузовик протаранил троллейбус

В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных

Как в Славянском районе выполняют местные программы

В Славянске работников исполкома станет больше

Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году

Кто и как приватизирует помещения в Славянске

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top