Как славянцы весну в гости звали

|23 февраля 2017
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Активисты общественной организации «Славянская мечта» провели на территории одноименного сквера первое в этом году массовое мероприятие. 18 февраля здесь состоялся праздник «Веснянка».
За неполные три года команда волонтеров, решившая подарить городу сквер «Мечта», успела сделать многое. Разительно «перелопатила» ландшафт, приобрела организационный опыт, и, главное, обросла новыми сторонниками. Накопленную за зиму энергию славянцы выплеснули в масштабном празднике. Было на нем пестро, шумно и весело.
Трудно подсчитать число пришедших в сквер горожан и гостей Славянска, ведь публика была мигрирующей, но за несколько сотен ручаться можно смело. Словно соскучившись по массовым гуляньям, люди всех возрастов охотно участвовали в конкурсах, водили хороводы и танцевали, фотографировались с чучелом Масленицы, ели блины с пирожками и запивали ароматным чаем из самовара. В этот день хорошо лепился снег, чем сразу воспользовалась детвора - по всему скверу появились фигурки снеговиков. Взрослых больше интересовали выступления творческих коллективов, выставка-продажа изделий хэнд-мейд и галерея рисунков на тему «Дом счастья глазами детей», выполненных детишками из Киева, Доброполья и Славянска. Такой дом появится, возможно, в селе Маяки - этап визуализации мечты ребята, как видим, уже прошли.
Праздник «Веснянка» готовился сообща: со сценарием помогли сотрудницы детской библиотеки, с организацией и наполнением программы - учащиеся и преподаватели педагогического лицея, в концертных номерах участвовали творческие студии города и воспитанники Славянского детского социально-психологического реабилитационного центра. Техническое обеспечение и общественный порядок взяла на себя организация «Слов’янська січ», а территорию подготовило к «Веснянке» коммунальное предприятие «Наружное освещение».
Команда энтузиастов сквера «Мечта» благодарит всех помощников и приглашает жителей и гостей Славянска реализовывать свои таланты на благо города в компании веселых и целеустремленных людей. Связаться с ними можно в социальных сетях на странице «Благотворительный фонд «Славянская мечта» или по телефону (050) 565-94-64.
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• Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска
• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
• В Славянске начнут отлавливать бездомных собак
• В Славянске открылся офис «Каритаса»
• Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами
• В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов
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22 февраля 2017
• Общественный совет: разбирательство продолжается
• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
• Славянск рискует превратиться в свалку
• «Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»
• Где в Славянске будет Масленица
• Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38
• В девятой школе разбили забор
• Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе
• Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете
21 февраля 2017
• Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области
• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
• Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина
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Комментарии к статье «Как славянцы весну в гости звали»
Активисты общественной организации «Славянская мечта» провели на территории одноименного сквера первое в этом году массовое мероприятие. 18 февраля здесь состоялся праздник «Веснянка».