В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов

|23 февраля 2017
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Святогорский историко-архитектурный заповедник выпустил очередной альманах.
Презентация научного издания, объединяющего новейшие исследования истории Святогорья, состоялась 15 февраля в читальном зале центральной библиотеки Славянска.
Представленный публике альманах - уже 11-й по счету. Как рассказал ведущий научный сотрудник Святогорского историко-архитектурного заповедника Владимир Дедов, особенность текущего издания заключается в том, что в него, помимо исследовательских статей, включены первоисточники, на основе которых проводились научные изыскания. Эти документы редакционный коллектив разместил в отдельном разделе «Историография и историковедение». Составители надеются, что раздел будет интересен как для профессиональных историков, так и для краеведов-любителей.
Кроме всего, по словам Владимира Дедова, опубликованные в альманахе материалы лягут в основу исторической летописи Славянщины, над составлением которой не перестают работать сотрудники музея и их коллеги из других организаций. Традиционно в сборнике представлены описания археологических находок, сделанных на протяжении 2016 года и позволяющих заполнить пробелы в наших знаниях по истории духовности и культуры Средневековья.
В ходе презентации аудитории представили еще одно издание - монографию «Святогорский историко-архитектурный заповедник. Исследования, реставрация и сохранение культурного наследия», объединяющий материалы 35-летних изысканий. В книге представлены работы краеведов, написанные с 1980 по 2015 гг. Они отображают архитектурные памятки Святогорья - здания, сооружения, скульптурные композиции. Отдельное внимание уделено состоянию этих памятников в разные периоды истории. Текстовый материал сопровождается архивными иллюстрациями и выдержками из исторических документов, что делает издание еще более ценным.
Следует добавить, что данная монография приурочена к 85-летию Донецкой области, которое будет отмечаться в нынешнем году. Средства, необходимые для выхода издания в свет, традиционны ассигновались из фонда Святогорского заповедника. Подключившись к инициативе краеведов, свой вклад в издательство книги внесло и руководство Святогорска, поэтому часть экземпляров передали местному городскому совету.
Тираж выпущенных изданий невелик: «Святогорский альманах» - 150 экземпляров, монография - 200 экз. Часть книг, по традиции, бесплатно раздадут библиотекам, оставшиеся поступят в свободную продажу.
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• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
• Славянск рискует превратиться в свалку
• «Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»
• Где в Славянске будет Масленица
• Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38
• В девятой школе разбили забор
• Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе
• Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете
21 февраля 2017
• Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области
• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
• Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина
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Святогорский историко-архитектурный заповедник выпустил очередной альманах.