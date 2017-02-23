В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов

Презентация научного издания, объединяющего новейшие исследования истории Святогорья, состоялась 15 февраля в читальном зале центральной библиотеки Славянска.

Расширенный формат

Представленный публике альманах - уже 11-й по счету. Как рассказал ведущий научный сотрудник Святогорского историко-архитектурного заповедника Владимир Дедов, особенность текущего издания заключается в том, что в него, помимо исследовательских статей, включены первоисточники, на основе которых проводились научные изыскания. Эти документы редакционный коллектив разместил в отдельном разделе «Историография и историковедение». Составители надеются, что раздел будет интересен как для профессиональных историков, так и для краеведов-любителей.

Кроме всего, по словам Владимира Дедова, опубликованные в альманахе материалы лягут в основу исторической летописи Славянщины, над составлением которой не перестают работать сотрудники музея и их коллеги из других организаций. Традиционно в сборнике представлены описания археологических находок, сделанных на протяжении 2016 года и позволяющих заполнить пробелы в наших знаниях по истории духовности и культуры Средневековья.

Обобщающая монография

В ходе презентации аудитории представили еще одно издание - монографию «Святогорский историко-архитектурный заповедник. Исследования, реставрация и сохранение культурного наследия», объединяющий материалы 35-летних изысканий. В книге представлены работы краеведов, написанные с 1980 по 2015 гг. Они отображают архитектурные памятки Святогорья - здания, сооружения, скульптурные композиции. Отдельное внимание уделено состоянию этих памятников в разные периоды истории. Текстовый материал сопровождается архивными иллюстрациями и выдержками из исторических документов, что делает издание еще более ценным.

Следует добавить, что данная монография приурочена к 85-летию Донецкой области, которое будет отмечаться в нынешнем году. Средства, необходимые для выхода издания в свет, традиционны ассигновались из фонда Святогорского заповедника. Подключившись к инициативе краеведов, свой вклад в издательство книги внесло и руководство Святогорска, поэтому часть экземпляров передали местному городскому совету.

наша справка:

Тираж выпущенных изданий невелик: «Святогорский альманах» - 150 экземпляров, монография - 200 экз. Часть книг, по традиции, бесплатно раздадут библиотекам, оставшиеся поступят в свободную продажу.