Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами

|23 февраля 2017
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В Донбасском государственном педагогическом университете 16 февраля состоялась международная конференция, на которой присутствовали представители научного мира Украины, Словакии и Польши. Конференция стала завершающим этапом III научного симпозиума «Украина – Польша – синергетическое сотрудничество».
Польская делегация состояла из 12 участников, представляющих 7 различных вузов страны. Возглавляла ее вице-президент польско-украинской парламентской группы сейма Божена Каминская. С украинской стороны, кроме сотрудников университетов, присутствовали заместитель министра образования и науки Максим Стриха и президент академии экономичных наук Украины Александр Амоша.
Ректор ДГПУ Светлана Омельченко назвала встречу в Славянске исторической, а все гости подчеркивали, что сложнейший 2014 год не только не остановил научную мысль в педагогическом вузе, но и послужил толчком к дальнейшему развитию университета. По словам Максима Стрихи, конференция даст начало совместным проектам между вузами Украины и Польши. Конкретно в Славянске уже начал разрабатываться проект на экономическом факультете, который позволит улучшить материально-техническую базу университетских лабораторий.
- Славянск в качестве стартовой площадки был выбран по той причине, что вуз смог оправиться от ужасов войны, сохранить и развить свой потенциал. Польша всегда являлась добрым другом Украины. Мы приехали сюда, чтобы своими глазами увидеть, как складывается обстановка. Сейчас вам трудно, как никогда, но мы готовы прийти на помощь, - рассказал представитель польской делегации Алексей Квилинский.
О перспективах научного сотрудничества говорили все участники конференции. Так замминистра образования проанонсировал новые программы, которые он разработал со своим польским коллегой. Благодаря им украинские магистры и аспиранты уже побывали на двухсеместровом обучении в Польше. Сейчас стартует конкурс научных работ.
Вице-президент парламентской группы Божена Каминская рассказала, что обмены студентами между двумя странами и сейчас проходят практически без проблем. Следующим шагом в этом направлении должно стать признание двойных украинско-польских дипломов и научных степеней.
Красивым аккордом конференции стало присуждение г-же Каминской звания почетного профессора Донбасского государственного педуниверситета. Как объяснила, вручая профессорскую мантию, ректор ДГПУ Светлана Омельченко, - за развитие международных отношений.
Новоявленная профессор со своей стороны пообещала поддержку в польском сейме любому вузу Украины и объявила, что теперь постарается чаще приезжать в Славянск. Например, на ученые советы.
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• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
• В Славянске начнут отлавливать бездомных собак
• В Славянске открылся офис «Каритаса»
• Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами
• В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов
• Как славянцы весну в гости звали
• С кем в итоге объединится Славянск
22 февраля 2017
• Общественный совет: разбирательство продолжается
• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
• Славянск рискует превратиться в свалку
• «Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»
• Где в Славянске будет Масленица
• Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38
• В девятой школе разбили забор
• Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе
• Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете
21 февраля 2017
• Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области
• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
• Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина
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В Донбасском государственном педагогическом университете 16 февраля состоялась международная конференция, на которой присутствовали представители научного мира Украины, Словакии и Польши. Конференция стала завершающим этапом III научного симпозиума «Украина – Польша – синергетическое сотрудничество».