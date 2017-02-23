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Фотофакт

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Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами

Светлана Вьюниченко
23 февраля 2017 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Вице-президент польско-украинской парламентской группы сейма Божена Каминская стала почетным профессором ДГПУ.

В Донбасском государственном педагогическом университете 16 февраля  состоялась международная конференция, на которой присутствовали представители научного мира Украины, Словакии и Польши. Конференция стала завершающим этапом III научного симпозиума «Украина – Польша – синергетическое сотрудничество».

Польская делегация состояла из 12 участников, представляющих 7 различных вузов страны. Возглавляла ее вице-президент польско-украинской парламентской группы сейма Божена Каминская. С украинской стороны, кроме сотрудников университетов, присутствовали заместитель министра образования и науки Максим Стриха и президент академии экономичных наук Украины Александр Амоша. 

Ректор ДГПУ Светлана Омельченко назвала встречу в Славянске исторической, а все гости подчеркивали, что сложнейший 2014 год не только не остановил научную мысль в педагогическом вузе, но и послужил толчком к дальнейшему развитию университета. По словам Максима Стрихи, конференция даст начало совместным проектам между вузами Украины и Польши. Конкретно в Славянске уже начал разрабатываться проект на экономическом факультете, который позволит улучшить материально-техническую базу университетских лабораторий. 

- Славянск в качестве стартовой площадки был выбран по той причине, что вуз смог оправиться от ужасов войны, сохранить и развить свой потенциал. Польша всегда являлась добрым другом Украины. Мы приехали сюда, чтобы своими глазами увидеть, как складывается обстановка. Сейчас вам трудно, как никогда, но мы готовы прийти на помощь, - рассказал представитель польской делегации Алексей Квилинский. 

О перспективах научного сотрудничества говорили все участники конференции. Так замминистра образования проанонсировал новые программы, которые он разработал со своим польским коллегой. Благодаря им украинские магистры и аспиранты уже побывали на двухсеместровом обучении в Польше. Сейчас стартует конкурс научных работ. 

Вице-президент парламентской группы Божена Каминская рассказала, что обмены студентами между двумя странами и сейчас проходят практически без проблем. Следующим шагом в этом направлении должно стать признание двойных украинско-польских дипломов и научных степеней.   

Красивым аккордом конференции стало присуждение г-же Каминской звания почетного профессора Донбасского государственного педуниверситета. Как объяснила, вручая профессорскую мантию, ректор ДГПУ Светлана Омельченко, - за развитие международных отношений.

Новоявленная профессор со своей стороны пообещала поддержку в польском сейме любому вузу Украины и объявила, что теперь постарается чаще приезжать в Славянск. Например, на ученые советы.

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Комментарии к статье «Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами»

В Донбасском государственном педагогическом университете 16 февраля  состоялась международная конференция, на которой присутствовали представители научного мира Украины, Словакии и Польши. Конференция стала завершающим этапом III научного симпозиума «Украина – Польша – синергетическое сотрудничество».

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