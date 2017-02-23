В Славянске открылся офис «Каритаса»

За минувшие три года международная гуманитарная миссия «Каритас» сменила в Славянске несколько арендуемых помещений. 21 февраля на улице Учительской (Калинина), 2, состоялась церемония открытия офиса, в котором волонтеры смогут работать на постоянной основе.

Благословить новое помещение в Славянск прибыл епископ Сокальско-Жовковской епархии Украинской Греко-католической церкви, владыка Михаил, которого приветствовали традиционными «хлебом-солью». Встретившись с волонтерами, он поблагодарил их за работу по оказанию помощи нуждающимся жителям Донецкой области. После этого делегация священнослужителей проследовала в комнату, где была обустроена временная часовня для проведения обряда освящения.

По словам подопечных миссии и прихожан УГКЦ, теперь офис БФ «Каритас» на Учительской стал не центром не только материальной помощи, но и духовного утешения.

Отметим, что в Славянске приход УГКЦ появился около 7 лет назад. Все это время представители церкви предпринимали попытки добиться от городской власти выделения земельного участка для строительства храма. В ожидании этого решения прихожане несколько лет собирались в помещении городской организации ВОО «Просвіта». Сейчас у них появилось новое место для совместной молитвы.

В ходе презентации выяснилось, что у проекта строительства церкви наконец-то обозначились реальные перспективы. Присутствовавший на церемонии городской голова Славянска Вадим Лях сообщил, что вопрос должен быть решен на ближайшей сессии городского совета. По существующей на сегодня информации, «стационарный» храм УГКЦ будет построен в районе краеведческого музея, на улице Банковской (Юн. Коммунаров).