|23 февраля 2017
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За минувшие три года международная гуманитарная миссия «Каритас» сменила в Славянске несколько арендуемых помещений. 21 февраля на улице Учительской (Калинина), 2, состоялась церемония открытия офиса, в котором волонтеры смогут работать на постоянной основе.
Благословить новое помещение в Славянск прибыл епископ Сокальско-Жовковской епархии Украинской Греко-католической церкви, владыка Михаил, которого приветствовали традиционными «хлебом-солью». Встретившись с волонтерами, он поблагодарил их за работу по оказанию помощи нуждающимся жителям Донецкой области. После этого делегация священнослужителей проследовала в комнату, где была обустроена временная часовня для проведения обряда освящения.
По словам подопечных миссии и прихожан УГКЦ, теперь офис БФ «Каритас» на Учительской стал не центром не только материальной помощи, но и духовного утешения.
Отметим, что в Славянске приход УГКЦ появился около 7 лет назад. Все это время представители церкви предпринимали попытки добиться от городской власти выделения земельного участка для строительства храма. В ожидании этого решения прихожане несколько лет собирались в помещении городской организации ВОО «Просвіта». Сейчас у них появилось новое место для совместной молитвы.
В ходе презентации выяснилось, что у проекта строительства церкви наконец-то обозначились реальные перспективы. Присутствовавший на церемонии городской голова Славянска Вадим Лях сообщил, что вопрос должен быть решен на ближайшей сессии городского совета. По существующей на сегодня информации, «стационарный» храм УГКЦ будет построен в районе краеведческого музея, на улице Банковской (Юн. Коммунаров).
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• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
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• В Славянске открылся офис «Каритаса»
• Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами
• В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов
• Как славянцы весну в гости звали
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• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
• Славянск рискует превратиться в свалку
• «Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»
• Где в Славянске будет Масленица
• Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38
• В девятой школе разбили забор
• Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе
• Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете
21 февраля 2017
• Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области
• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
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За минувшие три года международная гуманитарная миссия «Каритас» сменила в Славянске несколько арендуемых помещений. 21 февраля на улице Учительской (Калинина), 2, состоялась церемония открытия офиса, в котором волонтеры смогут работать на постоянной основе.