|23 февраля 2017
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На сайте Госпогранслужбы начала работу обновленная Интерактивная карта http://dpsu.gov.ua/ua/map/.
На данном сервисе обозначены пункты пропуска и различными цветами состояние их загруженности на выезд из Украины. Вся информация обновляется каждые три часа.
Нажимая отметку пункта пропуска, граждане имеют возможность узнать о времени его работы, количестве легковых и грузовых авто перед ППр, а также скорости оформления легковых автомобилей в час. Отдельные пункты пропуска также дополнены изображением с камер видеонаблюдения.
Отметим, если время ожидания составляет не более одного часа, то значок пункта пропуска обозначен зеленым цветом. Синий цвет на Интерактивной карте характеризует среднее состояние загруженности, где время ожидания транспортного средства - до 2-х часов. А если загруженность высокая и время ожидания автомобилей составляет более 2-х часов, это - красный цвет.
Используя обновленный сервис люди смогут эффективно планировать поездки через границу, а учитывая предоставленную информацию - выбирать оптимальные маршруты движения.
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• Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе
• Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска
• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
• В Славянске начнут отлавливать бездомных собак
• В Славянске открылся офис «Каритаса»
• Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами
• В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов
• Как славянцы весну в гости звали
• С кем в итоге объединится Славянск
22 февраля 2017
• Общественный совет: разбирательство продолжается
• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
• Славянск рискует превратиться в свалку
• «Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»
• Где в Славянске будет Масленица
• Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38
• В девятой школе разбили забор
• Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе
• Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете
21 февраля 2017
• Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области
• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
• Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина
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На сайте Госпогранслужбы начала работу обновленная Интерактивная карта http://dpsu.gov.ua/ua/map/.