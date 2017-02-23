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Фотофакт

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Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе
23 февраля 2017 Просмотров: 9 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На сайте Госпогранслужбы начала работу обновленная Интерактивная карта http://dpsu.gov.ua/ua/map/.

На данном сервисе обозначены пункты пропуска и различными цветами состояние их загруженности на выезд из Украины. Вся информация обновляется каждые три часа.

Нажимая отметку пункта пропуска, граждане имеют возможность узнать о времени его работы, количестве легковых и грузовых авто перед ППр, а также скорости оформления легковых автомобилей в час. Отдельные пункты пропуска также дополнены изображением с камер видеонаблюдения.

Отметим, если время ожидания составляет не более одного часа, то значок пункта пропуска обозначен зеленым цветом. Синий цвет на Интерактивной карте характеризует среднее состояние загруженности, где время ожидания транспортного средства - до 2-х часов. А если загруженность высокая и время ожидания автомобилей составляет более 2-х часов, это - красный цвет.

Используя обновленный сервис люди смогут эффективно планировать поездки через границу, а учитывая предоставленную информацию - выбирать оптимальные маршруты движения.

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Комментарии к статье «Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе»

На сайте Госпогранслужбы начала работу обновленная Интерактивная карта http://dpsu.gov.ua/ua/map/.

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