Средняя продолжительность жизни к 2030 году впервые превысит 90 лет

|23 февраля 2017
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К 2030 году средняя продолжительность жизни женщин достигнет 88 – 90 лет, а со временем люди смогут жить до 110 – 120 лет, считают британские ученые.
Первой страной в мире, где средняя продолжительность жизни может достигнуть и даже превысить 90 лет может стать Южная Корея. Произойдет это к 2030 году, прогнозируют ученые из Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа в Лондоне, опубликовавшие свои выводы в медицинском журнале Lancet.
В других развитых странах к 2030 году женщины также будут жить достаточно долго, но Южную Корею догнать не смогут, свидетельствуют данные исследования, пишет "Русская служба Би-би-си". Так, в Японии, Франции, Испании и Швейцарии средняя продолжительность жизни для женщин к 2030 году достигнет 88 лет.
Мужчины к 2030 году будут дольше всего жить в Южной Корее, Австралии и Швейцарии. Согласно прогнозу ученых, средняя ожидаемая продолжительность жизни здесь составит 84 года.
Ранее считалось, что люди вряд ли смогут преодолеть барьер средней продолжительности жизни в 90 лет, но современная медицина уже может это позволить.
Что касается Южной Кореи, то самый высокий прогнозный показатель средней продолжительности жизни связан с улучшением экономической ситуации: дети стали лучше питаться, у населения появился доступ к услугам здравоохранения и последним медицинским технологиям. В Южной Корее, как и в Японии, низкий уровень ожирения, а женщины редко курят, отмечают ученые.
Один из авторов исследования Маджид Эззати из Имперского колледжа Лондона и вовсе предположил, что со временем средняя продолжительность жизни может достичь 110-120 лет.
23 февраля 2017
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К 2030 году средняя продолжительность жизни женщин достигнет 88 – 90 лет, а со временем люди смогут жить до 110 – 120 лет, считают британские ученые.