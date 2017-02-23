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Фотофакт

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Средняя продолжительность жизни к 2030 году впервые превысит 90 лет
23 февраля 2017 Просмотров: 96 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

К 2030 году средняя продолжительность жизни женщин достигнет 88 – 90 лет, а со временем люди смогут жить до 110 – 120 лет, считают британские ученые.

Первой страной в мире, где средняя продолжительность жизни может достигнуть и даже превысить 90 лет может стать Южная Корея. Произойдет это к 2030 году, прогнозируют ученые из Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа в Лондоне, опубликовавшие  свои выводы в медицинском журнале Lancet.

В других развитых странах к 2030 году женщины также будут жить достаточно долго, но Южную Корею догнать не смогут, свидетельствуют данные исследования, пишет "Русская служба Би-би-си". Так, в Японии, Франции, Испании и Швейцарии средняя продолжительность жизни для женщин к 2030 году достигнет 88 лет. 

Мужчины к 2030 году будут дольше всего жить в Южной Корее, Австралии и Швейцарии. Согласно прогнозу ученых, средняя ожидаемая продолжительность жизни здесь составит 84 года.

Ранее считалось, что люди вряд ли смогут преодолеть барьер средней продолжительности жизни в 90 лет, но современная медицина уже может это позволить. 

 Что касается Южной Кореи, то самый высокий прогнозный показатель средней продолжительности жизни связан с улучшением экономической ситуации: дети стали лучше питаться, у населения появился доступ к услугам здравоохранения и последним медицинским технологиям. В Южной Корее, как и в Японии, низкий уровень ожирения, а женщины редко курят, отмечают ученые. 

Один из авторов исследования Маджид Эззати из Имперского колледжа Лондона и вовсе предположил, что со временем средняя продолжительность жизни может достичь 110-120 лет. 

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Комментарии к статье «Средняя продолжительность жизни к 2030 году впервые превысит 90 лет»

К 2030 году средняя продолжительность жизни женщин достигнет 88 – 90 лет, а со временем люди смогут жить до 110 – 120 лет, считают британские ученые.

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