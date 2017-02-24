Ветераны выразили позицию по ДК имени Ленина

Последним вопросом повестки дня заседания совета стала ситуация, сложившаяся вокруг Дворца культуры имени Ленина, относительного дальнейшей судьбы которого суд обязал городской совет провести общественные слушания. Предположительно, они состоятся в марте.

Собравшиеся единогласно выступили за то, чтобы культурный центр был возвращен в собственность города. При этом Леонид Васильчук подчеркнул, что члены совета ветеранов, которые являются руководителями первичных ветеранских организаций, представляют мнение значительной части славянцев, а именно людей старшего поколения.