|24 февраля 2017
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Последним вопросом повестки дня заседания совета стала ситуация, сложившаяся вокруг Дворца культуры имени Ленина, относительного дальнейшей судьбы которого суд обязал городской совет провести общественные слушания. Предположительно, они состоятся в марте.
Собравшиеся единогласно выступили за то, чтобы культурный центр был возвращен в собственность города. При этом Леонид Васильчук подчеркнул, что члены совета ветеранов, которые являются руководителями первичных ветеранских организаций, представляют мнение значительной части славянцев, а именно людей старшего поколения.
24 февраля 2017
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• Ветераны выразили позицию по ДК имени Ленина
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• Средняя продолжительность жизни к 2030 году впервые превысит 90 лет
• Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе
• Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска
• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
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22 февраля 2017
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• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
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— 24 февраля 2017 —
Тринадцати семьям, чьи квартиры были разрушены в результате боевых действий 2014 года, на вторичном рынке будут приобретены квартиры за счет городского бюджета.
— 24 февраля 2017 —
Горсовет утвердил Программу социальной поддержки участников АТО и членов их семей на 2017-20 гг. Автором документа выступила фракция политической парии «Самопомощь».
— 24 февраля 2017 —
В этом году славянским ветеранам вручат знаки отличия президента Украины - юбилейные медали «70 лет победы над нацизмом».
— 24 февраля 2017 —
Совет ветеранов выступил с инициативой возрождения фестиваля фронтовой песни, традиция проведения которого существовала в Славянске много лет, но затем была утрачена.
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24 февраля 2017
• Горсовет купит славянцам 13 квартир вместо разрушенного жилья
• Город поможет участникам АТО
• Ветеранам вручат юбилейные медали
• Ветераны намерены возродить фестиваль фронтовой песни
• Ветераны выразили позицию по ДК имени Ленина
• Памятники в Славянске решили ремонтировать по программе
• В Славянском районе пожар унес жизнь мужчины
• Развели, как младенца, на памперсах
• Очередь в Славянский ЦОК нужно занимать в 5 утра
• Горгаз: обычно столпотворение, но бывает и затишье
23 февраля 2017
• Что делать Славянскому району с пассажироперевозками и напряжением в электросети
• «Славгорводоканал»: путаница есть, но руководство старается
• Преступление по расчету: грабил физически слабых
• Парень разгуливал по Славянску с гранатой
• Средняя продолжительность жизни к 2030 году впервые превысит 90 лет
• Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе
• Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска
• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
• В Славянске начнут отлавливать бездомных собак
• В Славянске открылся офис «Каритаса»
• Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами
• В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов
• Как славянцы весну в гости звали
• С кем в итоге объединится Славянск
22 февраля 2017
• Общественный совет: разбирательство продолжается
• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
• Славянск рискует превратиться в свалку
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Комментарии к статье «Ветераны выразили позицию по ДК имени Ленина»
Последним вопросом повестки дня заседания совета стала ситуация, сложившаяся вокруг Дворца культуры имени Ленина, относительного дальнейшей судьбы которого суд обязал городской совет провести общественные слушания. Предположительно, они состоятся в марте.