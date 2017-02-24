|24 февраля 2017
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Совет ветеранов выступил с инициативой возрождения фестиваля фронтовой песни, традиция проведения которого существовала в Славянске много лет, но затем была утрачена.
Как объяснил председатель совета ветеранов Леонид Васильчук, в отличие от прежних мероприятий, в обновленном формате фестиваля предполагается участие не только самих ветеранов, но и их детей, внуков и правнуков. Кроме Второй мировой, в репертуаре могут быть и современные песни, посвященные трагическим событиям на востоке страны.
Молодых участников предлагается определять в ходе отборочных туров, проводимых на базе учебных заведений. Сам же фестиваль планируется провести в формате гала-концерта к какой-нибудь знаменательной дате, например Дню города. Предварительным местом проведения определен ЦКиОС (ДК железнодорожников).
Все эти моменты должны быть учтены в положении о проведении фестиваля, проект которого должен разработать отдел культуры к следующему заседанию совета ветеранов.
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• Ветеранам вручат юбилейные медали
• Ветераны намерены возродить фестиваль фронтовой песни
• Ветераны выразили позицию по ДК имени Ленина
• Памятники в Славянске решили ремонтировать по программе
• В Славянском районе пожар унес жизнь мужчины
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• Преступление по расчету: грабил физически слабых
• Парень разгуливал по Славянску с гранатой
• Средняя продолжительность жизни к 2030 году впервые превысит 90 лет
• Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе
• Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска
• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
• В Славянске начнут отлавливать бездомных собак
• В Славянске открылся офис «Каритаса»
• Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами
• В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов
• Как славянцы весну в гости звали
• С кем в итоге объединится Славянск
22 февраля 2017
• Общественный совет: разбирательство продолжается
• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
• Славянск рискует превратиться в свалку
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Совет ветеранов выступил с инициативой возрождения фестиваля фронтовой песни, традиция проведения которого существовала в Славянске много лет, но затем была утрачена.