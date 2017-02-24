Ветераны намерены возродить фестиваль фронтовой песни

Совет ветеранов выступил с инициативой возрождения фестиваля фронтовой песни, традиция проведения которого существовала в Славянске много лет, но затем была утрачена.

Как объяснил председатель совета ветеранов Леонид Васильчук, в отличие от прежних мероприятий, в обновленном формате фестиваля предполагается участие не только самих ветеранов, но и их детей, внуков и правнуков. Кроме Второй мировой, в репертуаре могут быть и современные песни, посвященные трагическим событиям на востоке страны.

Молодых участников предлагается определять в ходе отборочных туров, проводимых на базе учебных заведений. Сам же фестиваль планируется провести в формате гала-концерта к какой-нибудь знаменательной дате, например Дню города. Предварительным местом проведения определен ЦКиОС (ДК железнодорожников).

Все эти моменты должны быть учтены в положении о проведении фестиваля, проект которого должен разработать отдел культуры к следующему заседанию совета ветеранов.