Ветеранам вручат юбилейные медали

Награды получат 123 участника боевых действий. Их планируется вручить к 9 мая. Списки тех, кто получат медали, уже имеются — они подготовлены на основе данных управления соцзащиты населения и розданы руководителям комитетов микрорайонов. Теперь необходимо определиться, как будет проходить церемония награждения. По мнению председателя совета ветеранов Леонида Васильчука, к ней должны подключиться представители городской администрации во главе с мэром и депутаты городского совета.