|24 февраля 2017
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В этом году славянским ветеранам вручат знаки отличия президента Украины - юбилейные медали «70 лет победы над нацизмом».
Награды получат 123 участника боевых действий. Их планируется вручить к 9 мая. Списки тех, кто получат медали, уже имеются — они подготовлены на основе данных управления соцзащиты населения и розданы руководителям комитетов микрорайонов. Теперь необходимо определиться, как будет проходить церемония награждения. По мнению председателя совета ветеранов Леонида Васильчука, к ней должны подключиться представители городской администрации во главе с мэром и депутаты городского совета.
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24 февраля 2017
• Горсовет купит славянцам 13 квартир вместо разрушенного жилья
• Город поможет участникам АТО
• Ветеранам вручат юбилейные медали
• Ветераны намерены возродить фестиваль фронтовой песни
• Ветераны выразили позицию по ДК имени Ленина
• Памятники в Славянске решили ремонтировать по программе
• В Славянском районе пожар унес жизнь мужчины
• Развели, как младенца, на памперсах
• Очередь в Славянский ЦОК нужно занимать в 5 утра
• Горгаз: обычно столпотворение, но бывает и затишье
23 февраля 2017
• Что делать Славянскому району с пассажироперевозками и напряжением в электросети
• «Славгорводоканал»: путаница есть, но руководство старается
• Преступление по расчету: грабил физически слабых
• Парень разгуливал по Славянску с гранатой
• Средняя продолжительность жизни к 2030 году впервые превысит 90 лет
• Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе
• Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска
• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
• В Славянске начнут отлавливать бездомных собак
• В Славянске открылся офис «Каритаса»
• Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами
• В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов
• Как славянцы весну в гости звали
• С кем в итоге объединится Славянск
22 февраля 2017
• Общественный совет: разбирательство продолжается
• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
• Славянск рискует превратиться в свалку
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В этом году славянским ветеранам вручат знаки отличия президента Украины - юбилейные медали «70 лет победы над нацизмом».