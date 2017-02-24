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Фотофакт

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Ветеранам вручат юбилейные медали

Антон Скворцов
24 февраля 2017 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Президентские награды получат 123 участника боевых действий.

В этом году славянским ветеранам вручат знаки отличия президента Украины - юбилейные медали «70 лет победы над нацизмом».

Награды получат 123 участника боевых действий. Их планируется вручить к 9 мая. Списки тех, кто получат медали, уже имеются — они подготовлены на основе данных управления соцзащиты населения и розданы руководителям комитетов микрорайонов. Теперь необходимо определиться, как будет проходить церемония награждения. По мнению председателя совета ветеранов Леонида Васильчука, к ней должны подключиться представители городской администрации во главе с мэром и депутаты городского совета.

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Комментарии к статье «Ветеранам вручат юбилейные медали »

В этом году славянским ветеранам вручат знаки отличия президента Украины - юбилейные медали «70 лет победы над нацизмом».

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