Город поможет участникам АТО

В частности, Программа предусматривает выплату одноразовой материальной помощи за счет местного бюджета. Первоначально планировалось, что по тысяче гривен получат все 356 участников антитеррористической операции, проживающих в Славянске. Но затем, в ходе обсуждения проекта, было решено выплачивать помощь только демобилизованным военным, а ее размер увеличить до 5 тысяч гривен. Участников АТО из указанной категории в городе насчитывается 59 человек. Кроме того, семьям погибших будет выплачено по 10 тысяч гривен, а также предоставлена 50%-ная льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (еще 50% компенсирует государство).