Горсовет купит славянцам 13 квартир вместо разрушенного жилья

Тринадцати семьям, чьи квартиры были разрушены в результате боевых действий 2014 года, на вторичном рынке будут приобретены квартиры за счет городского бюджета.

Речь идет о неприватизированных квартирах, которые находились в домах №6 на улицах Нарвской, Донской и на Чехова, 38.

На покупку жилья, чья общая площадь ориентировочно составит 675 кв. метров, планируется потратить 6,3 млн. грн. Стоимость одного квадратного метра выходит равной 9,3 тыс. грн.

Суммы определены максимальные, возможно, квартиры удастся купить дешевле. Порядок приобретения жилья будет дополнительно разработан отделом по учету и распределению жилой площади и вынесен на рассмотрение исполнительного комитета.