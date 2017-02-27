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Фотофакт

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Как в Шелковичном парке Масленицу провожали

Павел Коротенко
27 февраля 2017 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По окончании праздника конкурсные куклы-чучела вернулись к создавшим их авторским коллективам. Фото - Павел Коротенко.

Масленичная неделя в Славянске закончилась массовым мероприятием, которое прошло в воскресенье, 26 февраля, в парке "Шелковичный".

Погода не подвела

К празднику готовились загодя. За две недели до события в городе была создана рабочая группа по проведению Масленицы, куда пригласили всех желающих. В их числе оказались не только работники бюджетной сферы, но и предприниматели, общественники, волонтеры. Программа гуляний общими стараниями получилась насыщенной. Больше всего организаторы переживали по поводу погоды. Срывавшийся накануне снег и неутешительные прогнозы синоптиков пророчили празднику климатическую обструкцию, но, к счастью, прогнозы не оправдались, и день 26 февраля был достаточно погожий. 

В парке люди начали собираться задолго до полудня. Приходили компаниями, семьями, приводили с собой детей и внуков, наблюдали за приготовлениями и создавали прообразы будущих очередей возле палаток с кондитерскими изделиями и мангалами с шашлыком. Основное действо началось в 12:00.

Динамичная программа

По случаю праздника в парке работали несколько локаций. Одна из них - открытая эстрада, на которой в режиме нон-стоп выступали творческие коллективы и проводились семейные конкурсы. Неподалеку от сцены проходили спортивные соревнования. Между участвовавшими в них детишками разыгрались спортивный инвентарь и канцелярские наборы. Взрослая публика соревновалась в силовых видах спорта за право взобраться по столбу и получить подарок от мэра: настенные часы, кухонные комплекты и рамки для фотографий. 

В этот день второй год подряд Славянск подводил итоги общегородского конкурса по изготовлению традиционных "масленичных" чучел. Их расставили вдоль дорожек, чтобы люди могли любоваться и фотографироваться. По словам начальника отдела культуры Марины Олейник, учебные учреждения, предприятия и организации города приготовили 12 экспонатов (год назад участников было только 8). Главного приза конкурс не подразумевает - всем авторским коллективам вручили памятные дипломы.

Тема фольклорных кукол популяризировалась и у центрального входа в парк, где волонтеры общественной организации "Місто-сад" обучали всех желающих делать куклы-"мотанки". Более профессиональные изделия-сувениры можно было приобрести на выставке-продаже местных мастериц и умельцев.

Чучело для сжигания было приготовлено отдельно. Его сожгли в финале праздника под дружные возгласы: «Весна, приходи!»

Гуляющая публика

Судя по царившему в Шелковичном настроению, праздник получился хороший. Было людно, шумно, весело. Омрачало идиллию одно обстоятельство. Согласно установленным правилам, торговля спиртными напитками в парке не осуществлялась, но многие компании приносили выпивку с собой и "раскладывались" на всех доступных поверхностях: столиках, пеньках, лавочках и кормушках для козлят. С общегородским культурным мероприятием это зрелище, мягко говоря, гармонировало слабо. Обеспечивавшие общественный порядок наряды полиции на этот вид нарушения не реагировали.

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Комментарии к статье «Как в Шелковичном парке Масленицу провожали»

Масленичная неделя в Славянске закончилась массовым мероприятием, которое прошло в воскресенье, 26 февраля, в парке "Шелковичный".

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