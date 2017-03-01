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Славянцев приглашают на прививки

Светлана Вьюниченко
1 марта 2017 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начальник отдела здравоохранения Елена Джим напомнила, что в лечебных учреждениях имеется достаточный запас вакцины против столбняка и дифтерии, которых одно время в городе не было.

Между тем, по ее словам, большое количество горожан нуждаются в повторной возрастной вакцинации. Для получения прививки необходимо обращаться к участковому врачу.

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Комментарии к статье «Славянцев приглашают на прививки»

Начальник отдела здравоохранения Елена Джим напомнила, что в лечебных учреждениях имеется достаточный запас вакцины против столбняка и дифтерии, которых одно время в городе не было.

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