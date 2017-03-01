|1 марта 2017
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Согласно распоряжению Кабинета министров, в Украине праздничными выходными будут:
8 Марта — Международный женский день.
16 и 17 апреля — Пасха.
1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся.
8 и 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Один из них нужно будет отработать в субботу, 13 мая.
Ранее Глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней. Так, ИНП предлагает отмечать такие праздники, которые являются нерабочими днями: Шевченковский день — 9 марта; День памяти и примирения — 8 мая; День Конституции Украины — 28 июня, День Независимости Украины — 24 августа; День семьи — вторая пятница сентября; День защитника Украины — 14 октября. Кроме того, к ним добавляются три традиционные праздника: Новый год — 1 января; Рождество Христово — 7 января; Пасха — один день.
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Приветствую, гость! Вход
1 марта 2017
• Праздничные выходные в Украине весной
• В Славянске больше нет ТРК «САТ»
• Славянцев приглашают на прививки
• В Славянске случай редкой болезни
• Утром деньги - вечером ремонт
• Славянский курорт хотят вернуть в собственность города
• Лифт на Свободы, 38: народ уже возмущается
28 февраля 2017
• «Шахтер» покинул Лигу Европы
• Полный комплект наград славянских боксеров
• Команда ООШ №5 представит Славянск на областных соревнованиях по футзалу
• Славянск провел в последний путь воина АТО Романа Напрягло
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
• Электричество подорожало в пятый раз
• Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга WTA
• «Сапфир-1» и «Конкорд» разыграют чемпионство
• В Славянске состоялся открытый чемпионат по борьбе самбо
27 февраля 2017
• Как в Шелковичном парке Масленицу провожали
• Полицейские отметили двух лиманских лицеистов, которые спасли женщину от вооруженного преступника
• От пули снайпера погиб 20-летний морской пехотинец из Славянска
24 февраля 2017
• Горсовет купит славянцам 13 квартир вместо разрушенного жилья
• Город поможет участникам АТО
• Ветеранам вручат юбилейные медали
• Ветераны намерены возродить фестиваль фронтовой песни
• Ветераны выразили позицию по ДК имени Ленина
• Памятники в Славянске решили ремонтировать по программе
• В Славянском районе пожар унес жизнь мужчины
• В продажу поступили титановые 3D-печатные ручки
• Развели, как младенца, на памперсах
• Очередь в Славянский ЦОК нужно занимать в 5 утра
• Горгаз: обычно столпотворение, но бывает и затишье
23 февраля 2017
• Что делать Славянскому району с пассажироперевозками и напряжением в электросети
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Согласно распоряжению Кабинета министров, в Украине праздничными выходными будут: