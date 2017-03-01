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Праздничные выходные в Украине весной
1 марта 2017 Просмотров: 92 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Согласно распоряжению Кабинета министров, в Украине праздничными выходными будут:

8 Марта — Международный женский день.

16 и 17 апреля — Пасха.

1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся.

8 и 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Один из них нужно будет отработать в субботу, 13 мая.

наша справка

Ранее Глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней. Так, ИНП предлагает отмечать такие праздники, которые являются нерабочими днями: Шевченковский день — 9 марта; День памяти и примирения — 8 мая; День Конституции Украины — 28 июня, День Независимости Украины — 24 августа; День семьи — вторая пятница сентября; День защитника Украины — 14 октября. Кроме того, к ним добавляются три традиционные праздника: Новый год — 1 января; Рождество Христово — 7 января; Пасха — один день.

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Комментарии к статье «Праздничные выходные в Украине весной»

Согласно распоряжению Кабинета министров, в Украине праздничными выходными будут:

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Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе

Электричество подорожало в пятый раз

Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга WTA

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В Славянске состоялся открытый чемпионат по борьбе самбо

27 февраля 2017

Как в Шелковичном парке Масленицу провожали

Полицейские отметили двух лиманских лицеистов, которые спасли женщину от вооруженного преступника

От пули снайпера погиб 20-летний морской пехотинец из Славянска

24 февраля 2017

Горсовет купит славянцам 13 квартир вместо разрушенного жилья

Город поможет участникам АТО

Ветеранам вручат юбилейные медали

Ветераны намерены возродить фестиваль фронтовой песни

Ветераны выразили позицию по ДК имени Ленина

Памятники в Славянске решили ремонтировать по программе

В Славянском районе пожар унес жизнь мужчины

В продажу поступили титановые 3D-печатные ручки

Развели, как младенца, на памперсах

Очередь в Славянский ЦОК нужно занимать в 5 утра

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