Проблема имеет решение

Насколько «китовая» проблема актуальна для Славянска, сказать трудно. Рисунок огромного синего кита украшает здание ЦНИЛа, разумеется, ниже надписи об электрификации и коммунизме. Правда, настенная живопись появилась достаточно давно, до информационного всплеска о «группах смерти».

Местные психологи конкретной информации не дают, ссылаясь на конфиденциальность. Правоохранители утверждают, что самый ближайший к нам случай «китового» самоубийства был зафиксирован в Мариуполе 13 февраля. Тогда с крыши многоэтажного дома вникуда шагнула 14-летняя девочка.

Но родителей, как показал импровизированный опрос, проблема беспокоит.

мамины Страхи

- Можно спокойно рассуждать об этом, если у тебя нет ребенка-подростка, - говорит Елена, мама 8-классницы. - Поэтому я внимательно слежу за всеми публикациями и чувствую себя настороженно.

По словам женщины, дети в этом возрасте непредсказуемы. Поэтому поручиться, что ребенок, даже внешне очень благополучный, не совершит глупость, никогда нельзя.

- Время от времени каждый подросток говорит о том, что его никто не понимает, он никому не нужен. Как знать, куда приведут эти разговоры. А вдруг заставят однажды выйти в окно 7-го этажа, - делится переживаниями женщина.

Елена признается, что периодически проверят дочкины страницы в соцсетях, заглядывает в ее телефон и пару раз ставила будильник на 4:20, чтобы проверить, спит ли ее девочка в это время.

доверительные беседы

Валерия, мама славянского 10-классника, относится к проблеме иначе.

- Мы давно обсудили и обсмеяли с сыном этих «китов». А то, над чем смеешься, уже не страшно и не таинственно, - уверена женщина.

По ее мнению, пресловутые «синие киты» сродни страшилкам ее детства о «красной руке» и «черной комнате».

- Все, кто рос в 1980-1990-е, помнят «письма счастья», которые нужно было переписать огромное количество раз и разослать друзьям. Тем, кто это не выполнит, тоже обещали всевозможные кары. Также и нынешние игры, только теперь все романтичнее и брутальнее, - говорит Валерия.

Она считает, что панацеей от всех проблем являются доверительные отношения с ребенком. Если по воскресеньям всей семьей ходить на прогулки, находить время на разговоры с подросшим сыном, знать и искренне принимать его друзей, это станет лучшей гарантией от подростковых суицидов.

опыт игры

Анна - мама двух мальчиков, 12 и 10 лет, - из той категории родителей, которые хотят идти в ногу со временем и желают самостоятельно разобраться в молодежных течениях.

- Я нашла «группу смерти» за пару часов, зарегистрировалась. И мне кто-то написал. Могу с уверенность сказать, что в моем случае это точно был не психолог и даже не взрослый. Масса грамматических ошибок и логических несостыковок явно выдавали в моем кураторе подростка, - рассказывает женщина.

По ее словам, сначала куратор спросил, почему она хочет вступить в игру. Ответ «мне скучно жить», вполне удовлетворил админа, и он прислал первое задание - ударить себя до синяков и «скинуть фото». Фотография синяков на коленках, нарисованных тенями для глаз и подправленных в фотошопе, сомнений у куратора не вызвала. Также не задался он вопросом, как именно могли возникнуть такие синяки через пять минут после удара.

- По ту сторону экрана был малограмотный малолетка. Но это понимала я, взрослая женщина, а дети на это ловились. Мой опыт ничего не опровергает и ничего не доказывает. Он лишь годится для беседы с моими детьми, - говорит Анна.

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