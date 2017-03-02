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Фотофакт

Повышенная ямочность

«Синий кит»: кто доводит детей до суицида

Светлана Вьюниченко
2 марта 2017 Просмотров: 133 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В начале февраля Украину всколыхнули истории о так называемых группах смерти в соцсетях. Самой популярной из них, но далеко не единственной, является игра «Синий кит». Судя по истерии в СМИ, подростки настолько поддаются влиянию неизвестных кураторов опасной игры, что совершают самоубийства.

Попытавшись разобраться в проблеме, мы поняли, что эта игра не нова. «Группы смерти» возникают на просторах интернета уже несколько лет. Например, год назад в РФ разгорелся грандиозный скандал с опасными играми, которые якобы привели к самоубийству 130 подростков. В Северной Осетии в феврале 2016-го задержали 4 кураторов подобных групп. Потом волна пошла на спад, чтобы зимой 2017 года возникнуть снова. Смертельная игра гуляет по русскоязычному сегменту интернета. Она популярна не только в Украине и России, но также в Киргизии, Казахстане. 

При этом россияне считают, что «Синего кита» разработали «американские империалисты» или «украинские националисты». А в Украине на днях задержали двух администраторов «групп смерти». Они оказались студентами-медиками и признались, что проводили эксперименты над детьми.

Правила игры

Чтобы поучаствовать в игре, необходимо оставить хэштег на своей странице в соцсети. Хэштег нередко сопровождается стихами, например, такими: 

«Синий дом, что стоит на волнах. 

Синий кит, что плывет в облаках, 

Забирай меня, кит, к себе. 

Я жду инструкций, я готова к игре».

После этого с пользователем связывается «куратор» группы, как правило, идентифицировать его аккаунт нельзя. Он объясняет правила: никому не рассказывать об участии в игре; всегда выполнять задания, какими бы они ни были; за невыполнения задания - исключение из игры и «плохие последствия». Такие же последствия - за выход из игры. Чаще всего детей пугают убийством родителей. Чтобы это выглядело достовернее, «куратор» отправляет пользователю ссылку на сервис, фиксирующий геоданные либо ip-адрес.

Заданий, которые выдает куратор, 50 - столько дней ребенка будут вести до самоубийства. Судя по тому, что постят в сетях, они типичны - нанесение себе увечий, вырезание лезвием на руке кита или «f57», просмотр «страшных видео». Часто задание нужно выполнять в 4:20. Все, сделанное с собой, следует снимать на камеру либо фотографировать и отправлять куратору. Некоторым пользователям админы выдают нетипичные задания, например, перебежать дорогу перед автомобилем и снять это на камеру. Среди подростков этот вариант получил название «беги или умри». 

Самым последним заданием является самоубийство. Обычно ребенку предлагают выйти в окно или шагнуть с крыши многоэтажки.

Почему «синий кит»

По мнению специалистов, в игре все символично, и кит в качестве названия выбран не случайно. Это животное относится к млекопитающим, способным совершить добровольное самоубийство. Именно поэтому «идеологи смерти» ассоциируют его со свободой и сознательным выбором ухода из жизни. Почему-то принято считать, что киты просыпаются или умирают в 4:20 утра. В это время подростки встают, чтобы получить новое задание.

Что касается числа заданий - 50, это явная аллюзия на книгу Стейса Крамера «50 дней до моего самоубийства».

Несмотря на то, что молодежные сети периодически «чистят», и найти ссылку на игру становится сложнее, тем не менее, каждую минуту «ВКонтакте» появляется новый хештег про китов. Правда, по мнению психологов и волонтеров, исследующих проблему, далеко не за каждым из них стоит реальный подросток. Часто это ребята из сообщества «антикиты», еще они называют себя «дельфинами». Их цель - отговорить участников опасных групп от самоубийства. Хватает тут и взрослых, которые пытаются вычислить админов. Есть и те, кто просто «троллит» кураторов.

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Комментарии к статье ««Синий кит»: кто доводит детей до суицида»

В начале февраля Украину всколыхнули истории о так называемых группах смерти в соцсетях. Самой популярной из них, но далеко не единственной, является игра «Синий кит». Судя по истерии в СМИ, подростки настолько поддаются влиянию неизвестных кураторов опасной игры, что совершают самоубийства.

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