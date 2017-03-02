«Синий кит»: кто доводит детей до суицида

|2 марта 2017
|Просмотров: 133
|
В начале февраля Украину всколыхнули истории о так называемых группах смерти в соцсетях. Самой популярной из них, но далеко не единственной, является игра «Синий кит». Судя по истерии в СМИ, подростки настолько поддаются влиянию неизвестных кураторов опасной игры, что совершают самоубийства.
Попытавшись разобраться в проблеме, мы поняли, что эта игра не нова. «Группы смерти» возникают на просторах интернета уже несколько лет. Например, год назад в РФ разгорелся грандиозный скандал с опасными играми, которые якобы привели к самоубийству 130 подростков. В Северной Осетии в феврале 2016-го задержали 4 кураторов подобных групп. Потом волна пошла на спад, чтобы зимой 2017 года возникнуть снова. Смертельная игра гуляет по русскоязычному сегменту интернета. Она популярна не только в Украине и России, но также в Киргизии, Казахстане.
При этом россияне считают, что «Синего кита» разработали «американские империалисты» или «украинские националисты». А в Украине на днях задержали двух администраторов «групп смерти». Они оказались студентами-медиками и признались, что проводили эксперименты над детьми.
Чтобы поучаствовать в игре, необходимо оставить хэштег на своей странице в соцсети. Хэштег нередко сопровождается стихами, например, такими:
«Синий дом, что стоит на волнах.
Синий кит, что плывет в облаках,
Забирай меня, кит, к себе.
Я жду инструкций, я готова к игре».
После этого с пользователем связывается «куратор» группы, как правило, идентифицировать его аккаунт нельзя. Он объясняет правила: никому не рассказывать об участии в игре; всегда выполнять задания, какими бы они ни были; за невыполнения задания - исключение из игры и «плохие последствия». Такие же последствия - за выход из игры. Чаще всего детей пугают убийством родителей. Чтобы это выглядело достовернее, «куратор» отправляет пользователю ссылку на сервис, фиксирующий геоданные либо ip-адрес.
Заданий, которые выдает куратор, 50 - столько дней ребенка будут вести до самоубийства. Судя по тому, что постят в сетях, они типичны - нанесение себе увечий, вырезание лезвием на руке кита или «f57», просмотр «страшных видео». Часто задание нужно выполнять в 4:20. Все, сделанное с собой, следует снимать на камеру либо фотографировать и отправлять куратору. Некоторым пользователям админы выдают нетипичные задания, например, перебежать дорогу перед автомобилем и снять это на камеру. Среди подростков этот вариант получил название «беги или умри».
Самым последним заданием является самоубийство. Обычно ребенку предлагают выйти в окно или шагнуть с крыши многоэтажки.
По мнению специалистов, в игре все символично, и кит в качестве названия выбран не случайно. Это животное относится к млекопитающим, способным совершить добровольное самоубийство. Именно поэтому «идеологи смерти» ассоциируют его со свободой и сознательным выбором ухода из жизни. Почему-то принято считать, что киты просыпаются или умирают в 4:20 утра. В это время подростки встают, чтобы получить новое задание.
Что касается числа заданий - 50, это явная аллюзия на книгу Стейса Крамера «50 дней до моего самоубийства».
Несмотря на то, что молодежные сети периодически «чистят», и найти ссылку на игру становится сложнее, тем не менее, каждую минуту «ВКонтакте» появляется новый хештег про китов. Правда, по мнению психологов и волонтеров, исследующих проблему, далеко не за каждым из них стоит реальный подросток. Часто это ребята из сообщества «антикиты», еще они называют себя «дельфинами». Их цель - отговорить участников опасных групп от самоубийства. Хватает тут и взрослых, которые пытаются вычислить админов. Есть и те, кто просто «троллит» кураторов.
2 марта 2017
• Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта
• В «Теплице» показали «Берестечко»
• В частном доме нашли заряд к РПГ
• «Музей открыт на ремонт» - продолжение следует
• Славянск: минус одно «Спортлото»
• «Синий кит»: кто доводит детей до суицида
• В Славянском районе предполагают новую вспышку африканской чумы свиней
• Опасные игры интригуют младший подростковый возраст
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
1 марта 2017
• БК «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• Славянску вновь обещают ямочный ремонт дорог
• Правоохранители призывают общественность бороться с ямами на дорогах
• Праздничные выходные в Украине весной
• В Славянске больше нет ТРК «САТ»
• Славянцев приглашают на прививки
• В Славянске случай редкой болезни
• Утром деньги - вечером ремонт
• Славянский курорт хотят вернуть в собственность города
• Лифт на Свободы, 38: народ уже возмущается
28 февраля 2017
• «Шахтер» покинул Лигу Европы
• Полный комплект наград славянских боксеров
• Команда ООШ №5 представит Славянск на областных соревнованиях по футзалу
• Славянск провел в последний путь воина АТО Романа Напрягло
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
• Электричество подорожало в пятый раз
• Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга WTA
— 2 марта 2017 —
Считается, что праздник 8 Марта уже потерял актуальность. Тем не менее, судя по поисковой статистике Яндекса, интерес украинцев к нему не угасает. Ежегодно в начале марта украинские пользователи спрашивают у Яндекса о Международном женском дне более двух миллионов раз. Из них почти 300 тысяч запросов приходит от жителей Донецкой области.
— 2 марта 2017 —
Театр, как и любой другой вид искусства, имеет бесконечное число интерпретаций. Еще раз убедиться в этом любой желающий мог 26 февраля в платформе инициатив "Теплица", где выступали актеры днепровской "Мастерской украинского театра «Герць».
— 2 марта 2017 —
В последних числах февраля закончился срок действия первой фазы социально-культурологического проекта «Музей открыт на ремонт», который 4 месяца реализовывался в Славянском и Лисичанском краеведческих музеях.
— 2 марта 2017 —
Насколько «китовая» проблема актуальна для Славянска, сказать трудно. Рисунок огромного синего кита украшает здание ЦНИЛа, разумеется, ниже надписи об электрификации и коммунизме. Правда, настенная живопись появилась достаточно давно, до информационного всплеска о «группах смерти».
Приветствую, гость! Вход
2 марта 2017
• Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта
• В «Теплице» показали «Берестечко»
• В частном доме нашли заряд к РПГ
• «Музей открыт на ремонт» - продолжение следует
• Славянск: минус одно «Спортлото»
• «Синий кит»: кто доводит детей до суицида
• В Славянском районе предполагают новую вспышку африканской чумы свиней
• Опасные игры интригуют младший подростковый возраст
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
1 марта 2017
• БК «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• Славянску вновь обещают ямочный ремонт дорог
• Правоохранители призывают общественность бороться с ямами на дорогах
• Праздничные выходные в Украине весной
• В Славянске больше нет ТРК «САТ»
• Славянцев приглашают на прививки
• В Славянске случай редкой болезни
• Утром деньги - вечером ремонт
• Славянский курорт хотят вернуть в собственность города
• Лифт на Свободы, 38: народ уже возмущается
28 февраля 2017
• «Шахтер» покинул Лигу Европы
• Полный комплект наград славянских боксеров
• Команда ООШ №5 представит Славянск на областных соревнованиях по футзалу
• Славянск провел в последний путь воина АТО Романа Напрягло
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
• Электричество подорожало в пятый раз
• Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга WTA
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Синий кит»: кто доводит детей до суицида»
В начале февраля Украину всколыхнули истории о так называемых группах смерти в соцсетях. Самой популярной из них, но далеко не единственной, является игра «Синий кит». Судя по истерии в СМИ, подростки настолько поддаются влиянию неизвестных кураторов опасной игры, что совершают самоубийства.