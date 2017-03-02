Обзор сайта телеканала 24

|2 марта 2017
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Фразу "кто владеет информацией, тот владеет миром" сегодня можно назвать крылатой. Чтобы идти в ногу со временем и находится в курсе происходящих событий, каждый современный человек старается оперативно следить за новостями, которые печатают в газетах, показывают по телевизору.
Они могут быть полезны и предпринимателям, и педагогам, экономистам и врачам. Сегодня обо всех событиях можно узнать в интернете из надежного информационного портала. Таким источником является проект - телеканал новостей 24. Канал пользуется доверием миллионов людей, благодаря лаконичной своевременной подаче максимально достоверных новостей. Поэтому программа собирает рекордное число зрителей.
Для создания телеканала были использованы самые лучшие мировые образцы CNN , BBC World , Euronews. Канал работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю! 30-ти минутные информационные блоки посвящены последним событиям в Украине и мире, новостям экономики, культуры спорта и т.д.
Канал 24 имеет официальный сайт, который представляет только самую свежую и актуальную информацию. Объективные материалы о событиях любого масштаба талантливыми журналистами способствует популярности портала и вызывает большой интерес у зрителей. Удобный и понятный интерфейс сайта предоставляет все возможности для оперативного ознакомления с последними новостями. Все видеоматериалы сайта имеют текстовое сопровождение, которое дает возможность каждому пользователю разобраться в массе информации.
По сравнению с другими источниками информации сайт 24tv.ua обладает преимуществами:
Популярность телеканалу принесли ведущие, обладающие широким кругозором, остроумием, хорошей дикцией. Мы уверены, что наши информационные передачи вы сочтете интересными и полезными!
2 марта 2017
• Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта
• В «Теплице» показали «Берестечко»
• В частном доме нашли заряд к РПГ
• «Музей открыт на ремонт» - продолжение следует
• Славянск: минус одно «Спортлото»
• «Синий кит»: кто доводит детей до суицида
• В Славянском районе предполагают новую вспышку африканской чумы свиней
• «Китовая» проблема имеет решение
• Опасные игры интригуют младший подростковый возраст
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
1 марта 2017
• БК «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• Славянску вновь обещают ямочный ремонт дорог
• Правоохранители призывают общественность бороться с ямами на дорогах
• Праздничные выходные в Украине весной
• В Славянске больше нет ТРК «САТ»
• Славянцев приглашают на прививки
• В Славянске случай редкой болезни
• Утром деньги - вечером ремонт
• Славянский курорт хотят вернуть в собственность города
• Лифт на Свободы, 38: народ уже возмущается
28 февраля 2017
• «Шахтер» покинул Лигу Европы
• Полный комплект наград славянских боксеров
• Команда ООШ №5 представит Славянск на областных соревнованиях по футзалу
• Славянск провел в последний путь воина АТО Романа Напрягло
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
• Электричество подорожало в пятый раз
— 2 марта 2017 —
Считается, что праздник 8 Марта уже потерял актуальность. Тем не менее, судя по поисковой статистике Яндекса, интерес украинцев к нему не угасает. Ежегодно в начале марта украинские пользователи спрашивают у Яндекса о Международном женском дне более двух миллионов раз. Из них почти 300 тысяч запросов приходит от жителей Донецкой области.
— 2 марта 2017 —
Театр, как и любой другой вид искусства, имеет бесконечное число интерпретаций. Еще раз убедиться в этом любой желающий мог 26 февраля в платформе инициатив "Теплица", где выступали актеры днепровской "Мастерской украинского театра «Герць».
— 2 марта 2017 —
В последних числах февраля закончился срок действия первой фазы социально-культурологического проекта «Музей открыт на ремонт», который 4 месяца реализовывался в Славянском и Лисичанском краеведческих музеях.
— 2 марта 2017 —
В начале февраля Украину всколыхнули истории о так называемых группах смерти в соцсетях. Самой популярной из них, но далеко не единственной, является игра «Синий кит». Судя по истерии в СМИ, подростки настолько поддаются влиянию неизвестных кураторов опасной игры, что совершают самоубийства.
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2 марта 2017
• Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта
• В «Теплице» показали «Берестечко»
• В частном доме нашли заряд к РПГ
• «Музей открыт на ремонт» - продолжение следует
• Славянск: минус одно «Спортлото»
• «Синий кит»: кто доводит детей до суицида
• В Славянском районе предполагают новую вспышку африканской чумы свиней
• «Китовая» проблема имеет решение
• Опасные игры интригуют младший подростковый возраст
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
1 марта 2017
• БК «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• Славянску вновь обещают ямочный ремонт дорог
• Правоохранители призывают общественность бороться с ямами на дорогах
• Праздничные выходные в Украине весной
• В Славянске больше нет ТРК «САТ»
• Славянцев приглашают на прививки
• В Славянске случай редкой болезни
• Утром деньги - вечером ремонт
• Славянский курорт хотят вернуть в собственность города
• Лифт на Свободы, 38: народ уже возмущается
28 февраля 2017
• «Шахтер» покинул Лигу Европы
• Полный комплект наград славянских боксеров
• Команда ООШ №5 представит Славянск на областных соревнованиях по футзалу
• Славянск провел в последний путь воина АТО Романа Напрягло
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
• Электричество подорожало в пятый раз
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Фразу "кто владеет информацией, тот владеет миром" сегодня можно назвать крылатой. Чтобы идти в ногу со временем и находится в курсе происходящих событий, каждый современный человек старается оперативно следить за новостями, которые печатают в газетах, показывают по телевизору.