 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Волонтерское благоустройство

Пользователи Google были атакованы злоумышленниками

Татьяна Ковалева
8 мая 2017 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В середине прошлого месяца компания Google объявила о внедрении в браузер Chrome механизма защиты от фишинговых атак. Браузер будет предупреждать пользователей, если они зашли на поддельный сайт, чтобы уберечь их от кражи персональных данных.

Но это не остановило злоумышленников. В минувшую среду, 3 мая, огромное количество пользователей получили по электронной почте письмо, в котором кто-то поделился с ними документом в Google Docs.

При нажатии на ссылку пользователей переводило на якобы официальную страницу Google, где нужно было выбрать свою учётную запись Gmail. После этого открывалась другая страница, где запрашивался доступ к учётной записи пользователя, сообщает REMONT IT.

Следует отметить, что компания Google на ситуацию отреагировала очень оперативно и менее, чем через полчаса проблема была решена, а пользователи предупрждены о том, что не нужно реагировать на незнакомые ссылки.

Google подчеркивает, что последняя атака не нанесла большого ущерба - было задето менее, чем 0,1 процента пользователей. Но даже такая небольшая часть пользовательской базы Google представляет огромное количество аккаунтов, на которые было совершено нападение. Усиленные меры по борьбе с фишингом будут крайне необходимы для предотвращения очередной подобной опасной ситуации.

Компания Google экстренно выпустила обновление для почтового клиента Gmail на Android. После установки обновления сервис будет автоматически проверять все подозрительные ссылки в письмах, на которые пользователь нажимает. Если веб-сайт, который скрывается за ссылкой, действительно подозрительный, пользователь получит соответствующее предупреждение.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 мая 2017

Пользователи Google были атакованы злоумышленниками

Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу

5 мая 2017

В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием

Перепутал, убил и пытался сжечь

Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен

4 мая 2017

Патриотический автопробег в память о погибших воинах

В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат

Славянску нужен ДЭУ

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям

Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник

Чемоданные настроения

3 мая 2017

Волонтерское благоустройство

Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два

«Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины

Саженцы на набережной Торца обгладывают козы

Как Славянск отметит День Победы

Пенсии пересчитали

О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам

РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы

На Артема будут менять электросчетчики

Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая

В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж

Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку

Подведены итоги конкурса по охране труда

Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд

Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад

2 мая 2017

В Славянске состоялся турнир по боулингу

Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо

Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа

Также в разделе

Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен

— 5 мая 2017 —

В этом году на модернизацию очистных сооружений Славянского водоканала из областного экологического фонда планируется израсходовать 15 миллионов гривен. На что пойдут эти деньги, рассказал заместитель начальника производственно-технического отдела предприятия Александр Шаповалов.

Читать далее ⇒

Патриотический автопробег в память о погибших воинах

— 4 мая 2017 —

Дата 2 мая звучит в отечественном информационном пространстве в привязке к событиям, происходившим в 2014 году в Одессе. Между тем, для Славянска этот день тоже имеет свое историческое значение.

Читать далее ⇒

В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат

— 4 мая 2017 —

Более 70 лет прошло после окончания Второй мировой войны, но до сих пор в земле Донетчины лежит прах бойцов, участвовавших в сражениях 1941-43 гг. Накануне очередного Дня победы над нацизмом в Славянском районе состоялось перезахоронение найденных поисковиками останков.

Читать далее ⇒

Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям

— 4 мая 2017 —

Имя Петра Дудника (на фото) в Славянске известно, наверное, каждому. Волонтер, пастор церкви «Добрая весть», учредитель приюта «Паруса надежды», зачинатель программы «Украина без сирот», отец восьмерых детей, шестеро из которых - приемные. Теперь, говорит Петр Дудник, детей у него девять. Еще одного приемного сына семья поддерживает на расстоянии. Маленький Джоэл живет в приюте в Кении.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Пользователи Google были атакованы злоумышленниками»

В середине прошлого месяца компания Google объявила о внедрении в браузер Chrome механизма защиты от фишинговых атак. Браузер будет предупреждать пользователей, если они зашли на поддельный сайт, чтобы уберечь их от кражи персональных данных.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием

Славянску нужен ДЭУ

Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Перепутал, убил и пытался сжечь

Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд

Забрался в детский лагерь

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

Пенсии пересчитали

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Чемоданные настроения

Не в своих санях

Заскоки

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу

В Славянске состоялся турнир по боулингу

Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 мая 2017

Пользователи Google были атакованы злоумышленниками

Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу

5 мая 2017

В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием

Перепутал, убил и пытался сжечь

Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен

4 мая 2017

Патриотический автопробег в память о погибших воинах

В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат

Славянску нужен ДЭУ

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям

Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник

Чемоданные настроения

3 мая 2017

Волонтерское благоустройство

Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два

«Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины

Саженцы на набережной Торца обгладывают козы

Как Славянск отметит День Победы

Пенсии пересчитали

О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам

РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы

На Артема будут менять электросчетчики

Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая

В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж

Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку

Подведены итоги конкурса по охране труда

Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд

Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад

2 мая 2017

В Славянске состоялся турнир по боулингу

Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо

Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top