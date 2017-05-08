Пользователи Google были атакованы злоумышленниками

|8 мая 2017
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В середине прошлого месяца компания Google объявила о внедрении в браузер Chrome механизма защиты от фишинговых атак. Браузер будет предупреждать пользователей, если они зашли на поддельный сайт, чтобы уберечь их от кражи персональных данных.
Но это не остановило злоумышленников. В минувшую среду, 3 мая, огромное количество пользователей получили по электронной почте письмо, в котором кто-то поделился с ними документом в Google Docs.
При нажатии на ссылку пользователей переводило на якобы официальную страницу Google, где нужно было выбрать свою учётную запись Gmail. После этого открывалась другая страница, где запрашивался доступ к учётной записи пользователя, сообщает REMONT IT.
Следует отметить, что компания Google на ситуацию отреагировала очень оперативно и менее, чем через полчаса проблема была решена, а пользователи предупрждены о том, что не нужно реагировать на незнакомые ссылки.
Google подчеркивает, что последняя атака не нанесла большого ущерба - было задето менее, чем 0,1 процента пользователей. Но даже такая небольшая часть пользовательской базы Google представляет огромное количество аккаунтов, на которые было совершено нападение. Усиленные меры по борьбе с фишингом будут крайне необходимы для предотвращения очередной подобной опасной ситуации.
Компания Google экстренно выпустила обновление для почтового клиента Gmail на Android. После установки обновления сервис будет автоматически проверять все подозрительные ссылки в письмах, на которые пользователь нажимает. Если веб-сайт, который скрывается за ссылкой, действительно подозрительный, пользователь получит соответствующее предупреждение.
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• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
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• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
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В середине прошлого месяца компания Google объявила о внедрении в браузер Chrome механизма защиты от фишинговых атак. Браузер будет предупреждать пользователей, если они зашли на поддельный сайт, чтобы уберечь их от кражи персональных данных.