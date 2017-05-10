Через Славянск прошла «Велика українська хода»

Перед началом митинга в парке появились десятки государственных флагов, развешанные в три ряда вдоль центральной аллеи между фонарными столбами и деревьями.

На флагах можно было увидеть названия различных населенных пунктов Украины, а также боевых подразделений, которые принимают участие в зоне вооруженного конфликта. В рядах желто-синих стягов были замечены черно-красные полотнища, а также флаги различных городов.

Как выяснилось, мероприятие проходит в рамках всеукраинской акции «Велика українська хода». Ее инициатором выступила волонтер Екатерина Валевская. Организаторы путешествуют по стране, знакомятся с местными патриотическими движениями, союзами волонтеров и участников АТО. В общей сложности, собранная «коллекция» насчитывает полкилометра флагов.