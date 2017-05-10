 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex





Loading...

Фотофакт

Память и примирение

Через Славянск прошла «Велика українська хода»

Антон Скворцов
10 мая 2017 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Перед началом митинга в парке появились десятки государственных флагов, развешанные в три ряда вдоль центральной аллеи между фонарными столбами и деревьями.

На флагах можно было увидеть названия различных населенных пунктов Украины, а также боевых подразделений, которые принимают участие в зоне вооруженного конфликта. В рядах желто-синих стягов были замечены черно-красные полотнища, а также флаги различных городов.  

Как выяснилось, мероприятие проходит в рамках всеукраинской акции «Велика українська хода». Ее инициатором выступила волонтер Екатерина Валевская. Организаторы путешествуют по стране, знакомятся с местными патриотическими движениями, союзами волонтеров и участников АТО. В общей сложности, собранная «коллекция» насчитывает полкилометра флагов.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

10 мая 2017

Через Славянск прошла «Велика українська хода»

Славянск отметил День Победы

Память и примирение

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей

О текущем ремонте и разметке дорог

На центральной площади обновили сцену

На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»

Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»

Золотая награда Артура Ромащенко

Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо

«Ювентус» отправится в Кардифф

КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу

8 мая 2017

В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше

Пользователи Google были атакованы злоумышленниками

Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу

5 мая 2017

В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием

Перепутал, убил и пытался сжечь

Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен

4 мая 2017

Патриотический автопробег в память о погибших воинах

В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат

Славянску нужен ДЭУ

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям

Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник

Чемоданные настроения

3 мая 2017

Волонтерское благоустройство

Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два

Также в разделе

Славянск отметил День Победы

— 10 мая 2017 —

Торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы над нацизмом, в Славянске традиционно прошли в городском парке. Отметить 9 мая и отдать дань уважения ветеранам войны сюда пришли несколько сот горожан.

Читать далее ⇒

На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники

— 10 мая 2017 —

В преддверии 72-й годовщины Победы над нацизмом Министерство обороны решило провести в прифронтовой полосе динамичную акцию – автопробег ретротехники, использовавшейся красноармейцами в период Второй мировой войны. Стартовало мероприятие 6 мая на Соборной площади Славянска.

Читать далее ⇒

Пользователи Google были атакованы злоумышленниками

— 8 мая 2017 —

В середине прошлого месяца компания Google объявила о внедрении в браузер Chrome механизма защиты от фишинговых атак. Браузер будет предупреждать пользователей, если они зашли на поддельный сайт, чтобы уберечь их от кражи персональных данных.

Читать далее ⇒

Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен

— 5 мая 2017 —

В этом году на модернизацию очистных сооружений Славянского водоканала из областного экологического фонда планируется израсходовать 15 миллионов гривен. На что пойдут эти деньги, рассказал заместитель начальника производственно-технического отдела предприятия Александр Шаповалов.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Через Славянск прошла «Велика українська хода»»

Перед началом митинга в парке появились десятки государственных флагов, развешанные в три ряда вдоль центральной аллеи между фонарными столбами и деревьями.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей

О текущем ремонте и разметке дорог

На центральной площади обновили сцену

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше

Перепутал, убил и пытался сжечь

Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Чемоданные настроения

Не в своих санях

Заскоки

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»

Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»

Золотая награда Артура Ромащенко

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

10 мая 2017

Через Славянск прошла «Велика українська хода»

Славянск отметил День Победы

Память и примирение

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей

О текущем ремонте и разметке дорог

На центральной площади обновили сцену

На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»

Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»

Золотая награда Артура Ромащенко

Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо

«Ювентус» отправится в Кардифф

КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу

8 мая 2017

В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше

Пользователи Google были атакованы злоумышленниками

Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу

5 мая 2017

В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием

Перепутал, убил и пытался сжечь

Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен

4 мая 2017

Патриотический автопробег в память о погибших воинах

В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат

Славянску нужен ДЭУ

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям

Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник

Чемоданные настроения

3 мая 2017

Волонтерское благоустройство

Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top