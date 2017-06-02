В Славянске позаботились о памятниках

|2 июня 2017
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На пленарном заседании очередной, 24-й сессии Славянского горсовета 31 мая была утверждена Программа сохранения и восстановления памятников, посвященных победе над нацизмом во Второй мировой войне.
Как и прежде, уход за монументами будет осуществляться как за счет городского бюджета, так и за счет меценатов. За четыре года, с 2017 по 2020-й, на эти цели обозначены расходы в размере 1 млн. 849 тысяч гривен. 1 млн. 525 тысяч должна выделить местная казна, остальные средства привлечены из других источников.
Всего в Славянске насчитывается 22 военных памятника и четыре памятные доски. Помимо содержания, текущих и капитальных ремонтов монументов, Программа предусматривает благоустройство прилегающих территорий.
Горсовет принял к рассмотрению коллективное обращение, в котором педагогический коллектив и технический персонал школы №13 просят предусмотреть в городском бюджете средства на оплату медицинских осмотров сотрудникам общеобразовательных и дошкольных учебных заведений.
«Согласно действующему законодательству, работодатель обязан обеспечить оплату предварительного и периодических медицинских осмотров. Прохождение медосмотров для руководителей, учителей и техперсонала является бесплатным, за исключением оплаты стоимости бланка санитарной книжки. Однако фактически указанные категории работников за собственные средства частично оплачивают стоимость бактериологических исследований в городской санэпидемслужбе и кожно-венерологическом диспансере», говорится в письме. В связи с этим заявители просят заложить необходимые средства в процессе изменений в бюджет в текущем году и предусмотреть соответствующие расходы в следующем.
Сессия поддержала обращение, в котором депутаты Сергей Савченко и Олег Костин просят отменить Постановление Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг №1946 от 7 ноября 2016 года об изменении методики расчета платы за присоединение к электрическим сетям.
Согласно документу, в 2017 году стоимость подключения нестандартных электроустановок для абонентов «Донецкоблэнерго» обозначена в размере 6 тыс. 94 грн. за один киловатт без НДС, что почти в три раза превосходит действовавшую прежде.
«То есть за 10 киловатт - 60 тысяч, а если кто-то хочет более-менее серьезно заниматься, за 100 киловатт - 600 тысяч гривен. Это просто подключиться», - объяснил Савченко.
По его мнению, столь высокие расценки крайне негативно повлияют на малый и средний бизнес, а также отразятся на привлечении инвестиций в экономику города.
Сессия поддержала инициативу депутата Сергея Кушнарева о сохранении музея Славкурорта, фонды которого, по его словам, разворовываются.
Депутат предложил поручить отделу культуры проработать вопрос о том, чтобы передать экспонаты городскому краеведческому музею. Кроме того, по его мнению, аналогичным образом следует поступить с музейными фондами предприятий-банкротов — АИЗа, керамкомбината и Химпрома.
В горсовете создана новая депутатская группа «Партнерство». В ее состав вошли депутаты фракции «Самопомощь», а также глава фракции Аграрной партии Сергей Пустовит.
Одной из задач группы, по словам ее представителя Ольги Алтуниной, является коммуникация с жителями города. «То взаимодействие, которое было с общественными организациями, зачастую показывает несостоятельность этого диалога», - отметила она. Кроме того, группа намерена заняться созданием общественного бюджета и решением других социальных вопросов.
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• В Славянске позаботились о памятниках
1 июня 2017
• Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города
• ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
• Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям
• Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр
31 мая 2017
• Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку
• Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер
• Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили
• Франческо Тотти попрощался с «Ромой»
• Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора
• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
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На пленарном заседании очередной, 24-й сессии Славянского горсовета 31 мая была утверждена Программа сохранения и восстановления памятников, посвященных победе над нацизмом во Второй мировой войне.