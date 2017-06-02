В Славянске позаботились о памятниках

На пленарном заседании очередной, 24-й сессии Славянского горсовета 31 мая была утверждена Программа сохранения и восстановления памятников, посвященных победе над нацизмом во Второй мировой войне.

Как и прежде, уход за монументами будет осуществляться как за счет городского бюджета, так и за счет меценатов. За четыре года, с 2017 по 2020-й, на эти цели обозначены расходы в размере 1 млн. 849 тысяч гривен. 1 млн. 525 тысяч должна выделить местная казна, остальные средства привлечены из других источников.

Всего в Славянске насчитывается 22 военных памятника и четыре памятные доски. Помимо содержания, текущих и капитальных ремонтов монументов, Программа предусматривает благоустройство прилегающих территорий.

Педагоги просят помочь с медосмотром

Горсовет принял к рассмотрению коллективное обращение, в котором педагогический коллектив и технический персонал школы №13 просят предусмотреть в городском бюджете средства на оплату медицинских осмотров сотрудникам общеобразовательных и дошкольных учебных заведений.

«Согласно действующему законодательству, работодатель обязан обеспечить оплату предварительного и периодических медицинских осмотров. Прохождение медосмотров для руководителей, учителей и техперсонала является бесплатным, за исключением оплаты стоимости бланка санитарной книжки. Однако фактически указанные категории работников за собственные средства частично оплачивают стоимость бактериологических исследований в городской санэпидемслужбе и кожно-венерологическом диспансере», говорится в письме. В связи с этим заявители просят заложить необходимые средства в процессе изменений в бюджет в текущем году и предусмотреть соответствующие расходы в следующем.

Горсовет выступил за отмену повышения платы за подключение к сети

Сессия поддержала обращение, в котором депутаты Сергей Савченко и Олег Костин просят отменить Постановление Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг №1946 от 7 ноября 2016 года об изменении методики расчета платы за присоединение к электрическим сетям.

Согласно документу, в 2017 году стоимость подключения нестандартных электроустановок для абонентов «Донецкоблэнерго» обозначена в размере 6 тыс. 94 грн. за один киловатт без НДС, что почти в три раза превосходит действовавшую прежде.

«То есть за 10 киловатт - 60 тысяч, а если кто-то хочет более-менее серьезно заниматься, за 100 киловатт - 600 тысяч гривен. Это просто подключиться», - объяснил Савченко.

По его мнению, столь высокие расценки крайне негативно повлияют на малый и средний бизнес, а также отразятся на привлечении инвестиций в экономику города.

Ведомственные музеи предложили отдать краеведческому

Сессия поддержала инициативу депутата Сергея Кушнарева о сохранении музея Славкурорта, фонды которого, по его словам, разворовываются.

Депутат предложил поручить отделу культуры проработать вопрос о том, чтобы передать экспонаты городскому краеведческому музею. Кроме того, по его мнению, аналогичным образом следует поступить с музейными фондами предприятий-банкротов — АИЗа, керамкомбината и Химпрома.

«Партнерство» ради диалога

В горсовете создана новая депутатская группа «Партнерство». В ее состав вошли депутаты фракции «Самопомощь», а также глава фракции Аграрной партии Сергей Пустовит.

Одной из задач группы, по словам ее представителя Ольги Алтуниной, является коммуникация с жителями города. «То взаимодействие, которое было с общественными организациями, зачастую показывает несостоятельность этого диалога», - отметила она. Кроме того, группа намерена заняться созданием общественного бюджета и решением других социальных вопросов.