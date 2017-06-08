|8 июня 2017
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На этой неделе в Центре культуры и окружающей среды (ДК железнодорожников) пройдут два отчетных концерта.
В четверг, 8 июня, своим мастерством похвастается студия арабского танца «Оазис». Начало - в 19:00. А в субботу, 10 июня, всех желающих приглашают оценить выступления танцевально-спортивного клуба «Фо степ». Начало - в 17:00.
8 июня 2017
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— 8 июня 2017 —
За минувшую неделю в Славянске увеличилось количество случаев заболевания кишечными инфекциями. Тем не менее, заболеваемость находится в пределах эпидемического порога, рассказал заместитель начальника Славянского районного филиала Госсанэпидслужбы Павел Чуканов.
— 7 июня 2017 —
В День защиты детей в кафе «Палермо» состоялось традиционное мероприятие – с концертом, танцами, веселыми ведущими и, конечно же, вкусным угощением. Все это хозяева семейного заведения приготовили для воспитанников школы-интерната №1 и участниц конкурса «Мини-мисс Славянск».
— 7 июня 2017 —
Председатель комитета микрорайона «Лиманы» Светлана Гусякова поинтересовалась, кто занимается установкой оборудования антивандальных тренажерных площадок. По мнению квартальной, работы выполняются «с нарушением всех технологий». Впрочем, в чем заключаются недоработки, она не уточнила.
— 2 июня 2017 —
На пленарном заседании очередной, 24-й сессии Славянского горсовета 31 мая была утверждена Программа сохранения и восстановления памятников, посвященных победе над нацизмом во Второй мировой войне.
Приветствую, гость! Вход
8 июня 2017
• В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы
• В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов
• «Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»
• Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города
• Как не стать жертвой аферистов
• Житель Николаевки хранил дома минометную мину
• На железной дороге погиб мужчина
• «Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты
• Славянцы стали чаще «страдать животом»
• В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека
• Славянску дают 35 миллионов на ремонт роддома
7 июня 2017
• Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах
• Наркодиспансер преткновения: присоединить нельзя оставить
• 1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства
• Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов
• В Славянске создают форум местного развития
• Шнурковская почти дождалась ремонта
• Есть ли проблема с тренажерными площадками
• Скольким славянцам монетизируют субсидии
• В центральном парке и отделе гражданской защиты новое руководство
• «Мини-мисс Славянск-2017» Карина Марченко: «Нужно верить в победу и всегда улыбаться»
• Всеукраинский турнир по футболу среди детских команд
• Славянский шахматист Данил Билко выиграл турнир в Краматорске
• Золотой хет-трик славянских боксеров
• Четыре чемпиона и мастер-класс от Хергиани
• Стартовые и финишные голы – залог победы ФК «Славянск»
4 июня 2017
• «Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок
2 июня 2017
• В Славянске задержали кладбищенских воров
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Комментарии к статье ««Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты»
На этой неделе в Центре культуры и окружающей среды (ДК железнодорожников) пройдут два отчетных концерта.