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Фотофакт

Гонки на мотоциклах

«Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты

Антон Скворцов
8 июня 2017 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На этой неделе в Центре культуры и окружающей среды (ДК железнодорожников) пройдут два отчетных концерта.

В четверг, 8 июня, своим мастерством похвастается студия арабского танца «Оазис». Начало - в 19:00. А в субботу, 10 июня, всех желающих приглашают оценить выступления танцевально-спортивного клуба «Фо степ».  Начало - в 17:00.

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Комментарии к статье ««Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты»

На этой неделе в Центре культуры и окружающей среды (ДК железнодорожников) пройдут два отчетных концерта.

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