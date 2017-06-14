Выставка картин и День йоги

|14 июня 2017
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В пятницу, 16 июня, в выставочном зале Святогорского историко-архитектурного заповедника состоится открытие выставки Сергея Сметанкина «Святые горы в современной живописи». Начало — в 16:00.
В воскресенье, 18 июня, в сквере «Мечта» состоится мероприятие, посвященное Международному дню йоги (отмечается 21 числа). Начало в 9:00. Повторение программы - 25 июня в 8:00. Организатором программы выступает ОО «Славянская мечта». Присоединиться к популяризации здорового образа жизни приглашают всех заинтересованных.
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На аппаратном совещании 13 июня городской голова Вадим Лях поздравил бывшего директора коммунального учреждения «Парк культуры и отдыха» Алексея Солодовникова (на фото) с выходом на заслуженный отдых.
— 8 июня 2017 —
На этой неделе в Центре культуры и окружающей среды (ДК железнодорожников) пройдут два отчетных концерта.
— 8 июня 2017 —
За минувшую неделю в Славянске увеличилось количество случаев заболевания кишечными инфекциями. Тем не менее, заболеваемость находится в пределах эпидемического порога, рассказал заместитель начальника Славянского районного филиала Госсанэпидслужбы Павел Чуканов.
— 7 июня 2017 —
В День защиты детей в кафе «Палермо» состоялось традиционное мероприятие – с концертом, танцами, веселыми ведущими и, конечно же, вкусным угощением. Все это хозяева семейного заведения приготовили для воспитанников школы-интерната №1 и участниц конкурса «Мини-мисс Славянск».
Приветствую, гость! Вход
14 июня 2017
• Получателям субсидий предлагают погасить долги
• Следят ли патрульные за скоростью
• Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек
• На ремонт дорог ищут подрядчиков
• Алексея Солодовникова проводили на пенсию
• В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова
13 июня 2017
• ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм
• Пятерка для «Питтсбурга», пятерка для «Голден Стэйт»
• Король грунта Надаль и железные нервы Остапенко
• Финляндия-Украина: «Игра забывается, результат остается»
8 июня 2017
• В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы
• В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов
• «Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»
• Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города
• Как не стать жертвой аферистов
• Житель Николаевки хранил дома минометную мину
• На железной дороге погиб мужчина
• «Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты
• Славянцы стали чаще «страдать животом»
• В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека
• Славянску дают 35 миллионов на ремонт роддома
7 июня 2017
• Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах
• Наркодиспансер преткновения: присоединить нельзя оставить
• 1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства
• Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов
• В Славянске создают форум местного развития
• Шнурковская почти дождалась ремонта
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Комментарии к статье «Выставка картин и День йоги»
В пятницу, 16 июня, в выставочном зале Святогорского историко-архитектурного заповедника состоится открытие выставки Сергея Сметанкина «Святые горы в современной живописи». Начало — в 16:00.