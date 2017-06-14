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Фотофакт

Гонки на мотоциклах

Выставка картин и День йоги

Антон Скворцов
14 июня 2017 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В пятницу, 16 июня, в выставочном зале Святогорского историко-архитектурного заповедника состоится открытие выставки Сергея Сметанкина «Святые горы в современной живописи». Начало — в 16:00.

В воскресенье, 18 июня, в сквере «Мечта» состоится мероприятие, посвященное Международному дню йоги (отмечается 21 числа). Начало в 9:00. Повторение программы - 25 июня в 8:00. Организатором программы выступает ОО «Славянская мечта». Присоединиться к популяризации здорового образа жизни приглашают всех заинтересованных.

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Комментарии к статье «Выставка картин и День йоги»

В пятницу, 16 июня, в выставочном зале Святогорского историко-архитектурного заповедника состоится открытие выставки Сергея Сметанкина «Святые горы в современной живописи». Начало — в 16:00.

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