Выставка картин и День йоги

— 7 июня 2017 —

В День защиты детей в кафе «Палермо» состоялось традиционное мероприятие – с концертом, танцами, веселыми ведущими и, конечно же, вкусным угощением. Все это хозяева семейного заведения приготовили для воспитанников школы-интерната №1 и участниц конкурса «Мини-мисс Славянск».

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