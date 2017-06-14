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Фотофакт

К вопросу благоустройства

На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск

Антон Скворцов
14 июня 2017 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Качество воды в водоемах, которые традиционно служат главными местами массового отдыха для славянцев, продолжает контролировать местный филиал Государственной санэпидемслужбы.

В этом году уже дважды — 24 апреля и 6 июня - были взяты пробы в озерах Славкурорта (Вейсовом, Репном, Горячем) и на двух местах отдыха на Донце в Святогорске - «Золотой купели» и «Тайм-ауте». В Слепном озере, ввиду небольшого количества купающихся и отсутствия каких-либо попыток организовать зону массового отдыха, пробу взяли только один раз.  

Как сообщил заместитель начальника райуправления ГосСЭС Павел Чуканов, ни по микробиологическим, ни по химическим показателям отклонений в пробах не выявлено. «Все результаты в пределах нормативов. Вода хорошая», - подчеркнул он.  

К настоящему времени паспорт пляжа оформлен только на «Горячке» - там по-прежнему продолжает работать «Маленькая Куба». После заключения договора с арендаторами специалисты СЭС будут брать пробы воды в озере регулярно. 

Кроме того, договор о периодическом лабораторном контроле качества воды в зонах климатолечения (санаторных «пляжах» озера Репного) уже заключен с руководством Славянского курорта. 

Что касается Вейсового, то там о периодическом отборе проб воды речь не идет. Дело в том, объясняет Павел Чуканов, что каждое лабораторное исследование стоит недешево, и проводить их сколь угодно много санэпидслужба в условиях ограниченного бюджета не может. По этой же причине не осуществляется контроль воды в остальных городских водоемах - Торце, лиманах, озере Михайловском. Купаться в них можно исключительно на собственный страх и риск. Как, собственно, и делают горожане, попросту не задумываясь о том, что в воде может оказаться какая-то зловредная бацилла. Справедливости ради стоит отметить, что случаи отравления водой из упомянутых водоемов в процессе купания нам неизвестны.

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Комментарии к статье «На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск »

Качество воды в водоемах, которые традиционно служат главными местами массового отдыха для славянцев, продолжает контролировать местный филиал Государственной санэпидемслужбы.

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