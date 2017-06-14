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Фотофакт

К вопросу благоустройства

Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше

Павел Коротенко
14 июня 2017 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

От других городов севера Донецкой области Славянск выгодно отличается обилием водоемов. К сожалению, часть из них продолжает пребывать в "диком" состоянии.

Еще несколько лет назад озеро Михайловское в Железнодорожном мкр-не звучало в коммунальном перечне, как объект массового отдыха на воде. Существовали даже проекты очистки его дна и создания комфортного пляжа. Но дело обычно ограничивалось завозом песка в прибрежную зону. Сейчас о водоеме профильные службы словно забыли, хотя купаться в нем люди не перестали.

Аналогичную историю имеет и побережье реки Казенный Торец, на котором тоже обещали обустроить цивилизованную зону для купания. На сегодняшний день все остается по-прежнему - берег зарос камышом и мусором. В информационном пространстве тема благоустройства территории не звучит.

Продолжают пользоваться популярностью среди славянцев и т. н. "лиманы" - озера, расположенные между мкр-ном Лесной и улицей Барвенковской (Володарского). Около года назад, не дождавшись действий от городского руководства, на Лимане-1 собраласть делать зону отдыха общественность. По каким-то причинам намерение так и не воплотилось в реальность.

Ну и наконец, пруд в центре города, между центральным парком и воинской частью. Проекты по благоустройству его побережья звучали в горсовете не раз, но в конкретные дела они, увы, так и не конвертировались.

Следует отметить, что практически все перечисленные выше водоемы продолжают использоваться горожанами в качестве зон рекреации. Правда, степень комфортности такого отдыха весьма сомнительна. При разумном подходе этот природный ресурс можно было бы использовать для повышения туристической привлекательности Славянска, ведь в степях Донетчины наш город действительно - водный оазис. Не говоря уже о том, что славянцы заслуживают цивилизованных условий отдыха. Но, видимо, что-то мешает Славянску реализовать этот потенциал: то ли война, то ли бюрократия.

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Комментарии к статье «Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше»

От других городов севера Донецкой области Славянск выгодно отличается обилием водоемов. К сожалению, часть из них продолжает пребывать в "диком" состоянии.

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