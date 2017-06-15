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«Оазис»: мир Востока

Антон Скворцов
15 июня 2017 Просмотров: 9 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • «Оазис» не ограничивается только восточными танцами, включая в свой репертуар множество других стилей.

На сцене Центра культуры и окружающей среды 8 июня состоялся отчетный концерт славянской студии арабского танца «Оазис».

Судя по восторженным отзывам, выступление воспитанниц Виктории Котовой прошло на «ура». «Такого еще не было!» - делились своими впечатлениями зрители, для которых концерт пролетел на одном дыхании. Не в последнюю очередь это произошло благодаря мощному энергетическому контакту, которым артисткам удалось соединиться со зрительным залом. 

В этот раз, как, впрочем, и в предыдущие, были представлены как традиционные номера, так и новые композиции. На сцене побывали все без исключения участницы коллектива — и те, кто занимается в студии уже много лет, и четырехлетние дебютанткы. Всех зал приветствовал одинаково тепло. 

Вопреки сложившемуся мнению, репертуар «Оазиса» не ограничивается исключительно восточными танцами. На концерте был представлен и «фьюжн» - стиль, который характеризуется самим названием и означает смешение экзотики с более привычными танцевальными формами. Настоящий фурор произвел танец «стрит-шааби» (уличный танец), который одновременно исполнили все участницы коллектива —  от мала до велика.

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Комментарии к статье ««Оазис»: мир Востока»

На сцене Центра культуры и окружающей среды 8 июня состоялся отчетный концерт славянской студии арабского танца «Оазис».

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