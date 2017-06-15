«Оазис»: мир Востока

|15 июня 2017
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На сцене Центра культуры и окружающей среды 8 июня состоялся отчетный концерт славянской студии арабского танца «Оазис».
Судя по восторженным отзывам, выступление воспитанниц Виктории Котовой прошло на «ура». «Такого еще не было!» - делились своими впечатлениями зрители, для которых концерт пролетел на одном дыхании. Не в последнюю очередь это произошло благодаря мощному энергетическому контакту, которым артисткам удалось соединиться со зрительным залом.
В этот раз, как, впрочем, и в предыдущие, были представлены как традиционные номера, так и новые композиции. На сцене побывали все без исключения участницы коллектива — и те, кто занимается в студии уже много лет, и четырехлетние дебютанткы. Всех зал приветствовал одинаково тепло.
Вопреки сложившемуся мнению, репертуар «Оазиса» не ограничивается исключительно восточными танцами. На концерте был представлен и «фьюжн» - стиль, который характеризуется самим названием и означает смешение экзотики с более привычными танцевальными формами. Настоящий фурор произвел танец «стрит-шааби» (уличный танец), который одновременно исполнили все участницы коллектива — от мала до велика.
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• Получателям субсидий предлагают погасить долги
• Следят ли патрульные за скоростью
• Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек
• На ремонт дорог ищут подрядчиков
• Алексея Солодовникова проводили на пенсию
• В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова
13 июня 2017
• ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм
• Пятерка для «Питтсбурга», пятерка для «Голден Стэйт»
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• Финляндия-Украина: «Игра забывается, результат остается»
8 июня 2017
• В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы
• В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов
• «Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»
• Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города
• Как не стать жертвой аферистов
• Житель Николаевки хранил дома минометную мину
• На железной дороге погиб мужчина
• «Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты
• Славянцы стали чаще «страдать животом»
• В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека
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На сцене Центра культуры и окружающей среды 8 июня состоялся отчетный концерт славянской студии арабского танца «Оазис».