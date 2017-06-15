«Оазис»: мир Востока

Судя по восторженным отзывам, выступление воспитанниц Виктории Котовой прошло на «ура». «Такого еще не было!» - делились своими впечатлениями зрители, для которых концерт пролетел на одном дыхании. Не в последнюю очередь это произошло благодаря мощному энергетическому контакту, которым артисткам удалось соединиться со зрительным залом.

В этот раз, как, впрочем, и в предыдущие, были представлены как традиционные номера, так и новые композиции. На сцене побывали все без исключения участницы коллектива — и те, кто занимается в студии уже много лет, и четырехлетние дебютанткы. Всех зал приветствовал одинаково тепло.

Вопреки сложившемуся мнению, репертуар «Оазиса» не ограничивается исключительно восточными танцами. На концерте был представлен и «фьюжн» - стиль, который характеризуется самим названием и означает смешение экзотики с более привычными танцевальными формами. Настоящий фурор произвел танец «стрит-шааби» (уличный танец), который одновременно исполнили все участницы коллектива — от мала до велика.