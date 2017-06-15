Первая неделя безвиза: полет нормальный

Минувшие выходные в Украине прошли под знаком безвиза. Президент Петр Порошенко на украинско-словацкой границе открыл символические двери в Европу, в Борисполе всю ночь на 11 июня выступали фольклорные коллективы, от центрального железнодорожного вокзала столицы отправился первый безвизовый поезд в польский Перемышль.

За первые сутки действия безвиза границу Шенгенской зоны пересекли1894 жителя Украины с биометрическими паспортами. По данным пограничной службы, 73% из них воспользовались автотранспортом, 25% - авиационным. Остальное приходится на поезда. Большинство - 65% - выехали в ЕС через польскую границу.

При этом отказы во въезде получили 5 граждан Украины. В одном случае отсутствовал биометрический паспорт, остальные получили запрет на въезд в Европу из-за нарушений правил пребывания в странах ЕС, которые произошли задолго до введения безвиза.

Первые путешественники делились самыми радужными эмоциями. «Килограммы документов, включая справку из жэка и выписку из амбулаторной карты, как подспудно надеялись наши бюрократы, не понадобились. У нас не проверили даже отпечатки пальцев», - написал в соцсетях житель Днепра Станислав. «Безвиз работает. Польская граница: прохождение пограничников – 5 минут. Никаких вопросов, никаких документов кроме паспорта, никакого подтверждения платежеспособности, бронирования и тому подобное», – пишет Александр, пересекший границу через таможню «Ягодин». «Паспортный контроль. «Поздравляю вас», – сказал шведский пограничник. Проверка заняла чуть больше минуты. Отпечатки пальцев не сканировали. Спросили лишь про бронь отеля. Достаточно было только озвучить название», – пишет Сергей Барбу. «Дождались безвиза в Венгрии. Ажиотаж только среди журналистов. Так напугали бедных венгров, что даже паспорта не взяли", – отметила Екатерина Ирха.

Но, как объясняют сотрудники туристических агентств, впадать в эйфорию пока рано. Как на самом деле будет работать система, станет понято, когда схлынут эмоции первых дней и начнутся безвизовые будни. А у погранслужбы появится специальное программное обеспечение для проверки документов вылетающих граждан.

Первые безвизовые сутки на границе освещали 113 съемочных групп, всего было задействовано более 200 журналистов. Когда они разъедутся, говорят специалисты, некоторые недоразумению обязательно возникнут.

- Безвизовый режим рассчитан на европейский уровень сознания и мышления, - считает директор славянской турфирмы «Моя улюблена турагенція» Татьяна Баканова. – Мы категорически не рекомендуем предоставлять «липовые» документы - неоплаченную бронь отеля, «фейковый» обратный билет, кредитки с нулевым балансом и тому подобное. На вопросы погранслужб стран ЕС следует отвечать спокойно, вести себя достойно. Юмор, свойственный украинским туристам, в данном случае вряд ли уместен.

Первые проблемы, которые уже начали возникать - языковые. Выяснилось, что, путешествуя без визы, нужно, как минимум, уметь объяснить, куда направляется турист, где будет проживать и когда планирует вернуться. Так, например, в Португалии украинские «безвизники» не смогли понять, что именно просят предъявить местные таможенники. По мнению украинцев, у них требовали оригинал ваучера на проживание в отеле и подтверждение его оплаты.

- Скорее всего, недоразумение было вызвано трудностями перевода. Но человек с биометрическим паспортом и отсутствием визы должен быть готов к интервью на границе, хотя вопросов ему могут и не задать. Поэтому базовые знания хотя бы английского языка наверняка понадобятся, Как, впрочем, и хорошие манеры, выдержка, спокойствие, доброжелательность, - объясняет Татьяна Баканова.

Но несмотря на эйфорию первых безвизовых дней и трудности переходного периода, отмена виз - большой прорыв для Украины и огромный шаг вперед на пути к свободе перемещения.

В славянских турагентствах объясняют, что они по-прежнему готовы оказывать услуги туристам, путешествующим теперь без визы в паспорте. К ним относятся продажа туров (без оформления визы) либо оформление страховки, продажа авиабилетов, бронь отеля.

- Туроператоры готовы к разработке новых туров и программ. Возникнет спрос - будет и предложение, - говорит Татьяна Баканова.

Наша справка

Страны, безвизовый режим с которыми вступил в силу с 11 июня: Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Напоминаем, что безвизовый режим действует только для краткосрочных поездок до 90 дней в течение 180 дней в году. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство. Для въезда в страны Шенгенского соглашения необходим паспорт гражданина Украины для выезда за границу с функцией биометрии. На пункте пропуска украинца могут спросить о цели поездки, времени запланированного пребывания в стране. Могут попросить предъявить подтверждающие документы цели поездки (приглашение от встречающей стороны, билеты на различные мероприятия, бронировки гостиниц, обратные билеты и т.п.) Пограничную службу может заинтересовать финансовое обеспечение на период поездки. Для каждой страны действуют свои нормы:

· Норвегия - 500 норвежских крон (1580 грн.) в день;

· Финляндия - 30 евро в день (880 грн.);

· Швеция - 47 евро в день (1370 грн.);

· Эстония - 86 евро в день (2,5 тыс. грн.);

· Латвия - 14 евро в день (400 грн.);

· Литва - 40 евро в день (1100 грн.)

· Нидерланды - 34 евро (1000 грн.);

· Польша - 300 злотых (2 тыс. грн.) пребывания до трех дней, 100 польских злотых (800 грн.) в день, если пребывание более 3 дней;

· Германия - 45 евро в день (1300 грн.);

· Бельгия - 45 евро (1300 грн.) - иностранцы, которые остановились у частных лиц. 95 евро (2,8 тыс. грн.) - иностранцы, которые остановились в гостинице;

· Люксембург - минимальная сумма средств определяется индивидуально;

· Чехия - 40 евро (1100 грн.) в день до 30 дней;

· Словакия - 56 евро в день (1600 грн.);

· Франция - 32,50 евро (1000 грн.) - лица, имеющие подтверждения наличия жилья. 120 евро (3500 грн.) - лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;

· Швейцария - 91 евро (2600 грн.), 27 евро (780 грн.) - для студентов;

· Лихтенштейн - 91 евро (2600 грн.), 27 евро (780 грн.) - для студентов;

· Австрия - на индивидуальной основе;

· Словения - 70 евро (2 тыс. грн.), 35 евро (1 тыс. грн.) для несовершеннолетних в сопровождении родителей;

· Венгрия - 3 евро (90 грн.);

· Италия - 269,60 евро (7,8 тыс. грн.) на одного человека на срок до 5 дней, для групп туристов меньше;

· Испания - 71 евро (2 тыс. грн.) в день;

· Португалия - нужно иметь при себе сумму в 75 евро (2,2 тыс. грн.), а также сумму из расчета 40 евро (1100 грн.) в день пребывания;

· Мальта - 48 евро в день (1400 грн.);

· Греция - 50 евро (1400 грн.) в день, минимум 300 евро (8,7 тыс. грн.) на 5 дней.