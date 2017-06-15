|15 июня 2017
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На центральной площади Славянска 14 июня состоялась масштабная акция по обучению детей основам безопасного поведения на дороге.
Организатором мероприятия выступили городской отдел полиции и патрульная полиция при поддержке исполнительного комитета, учреждений культуры и общественных организаций города.
На «открытый урок» были приглашены дети из пришкольных лагерей. К ним присоединились школьники из поселка Черкасское, которые стали не только зрителями, но и показали танцевальный номер.
Мероприятие получилось интересным и зрелищным. Началось оно с показательных выступлений, в ходе которых полицейские продемонстрировали детворе элементы рукопашного боя с задержанием злоумышленников, и проезда байкеров.
С приветственным словом к собравшимся обратился начальник горотдела полиции Сергей Алешин. Он напомнил, что жизнь человека, прежде всего ребенка, является главной ценностью. И зачастую она зависит от того, насколько добросовестно участники дорожного движения соблюдают его правила.
Сами Правила детям объясняли в наглядной и доступной форме - с помощью игр и квестов. Это происходило на шести различных локациях. Например, на условном перекрестке школьники могли отработать навыки безопасного перехода улицы.
Инспектор ювенальной превенции Марина Шевченко рассказала, что аналогичные акции прошли во многих городах Донецкой области. Инициатором их проведения стало областное руководство полиции.
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• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
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• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
• Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет
• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
• Две угрозы лета: бешенство и клещи
• В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов
• Первая неделя безвиза: полет нормальный
14 июня 2017
• Детям-сиротам купят квартиры
• Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами
• Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше
• На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск
• Чем встречают гостей озера Славянского курорта
• Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ
• Получателям субсидий предлагают погасить долги
• Следят ли патрульные за скоростью
• Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек
• На ремонт дорог ищут подрядчиков
• Алексея Солодовникова проводили на пенсию
• В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова
13 июня 2017
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На центральной площади Славянска 14 июня состоялась масштабная акция по обучению детей основам безопасного поведения на дороге.