Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения

На центральной площади Славянска 14 июня состоялась масштабная акция по обучению детей основам безопасного поведения на дороге.

Организатором мероприятия выступили городской отдел полиции и патрульная полиция при поддержке исполнительного комитета, учреждений культуры и общественных организаций города.

На «открытый урок» были приглашены дети из пришкольных лагерей. К ним присоединились школьники из поселка Черкасское, которые стали не только зрителями, но и показали танцевальный номер.

Мероприятие получилось интересным и зрелищным. Началось оно с показательных выступлений, в ходе которых полицейские продемонстрировали детворе элементы рукопашного боя с задержанием злоумышленников, и проезда байкеров.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник горотдела полиции Сергей Алешин. Он напомнил, что жизнь человека, прежде всего ребенка, является главной ценностью. И зачастую она зависит от того, насколько добросовестно участники дорожного движения соблюдают его правила.

Сами Правила детям объясняли в наглядной и доступной форме - с помощью игр и квестов. Это происходило на шести различных локациях. Например, на условном перекрестке школьники могли отработать навыки безопасного перехода улицы.

Инспектор ювенальной превенции Марина Шевченко рассказала, что аналогичные акции прошли во многих городах Донецкой области. Инициатором их проведения стало областное руководство полиции.