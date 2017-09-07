С начала года - 68 петиций

Сервис электронных петиций дает отличную возможность узнать, какие проблемы волнуют горожан больше всего. Предлагаем читателям «ТВ плюс» познакомиться с анализом петиций, размещенных на сайте горсовета в текущем году.

Набравшие голоса

По состоянию на 14 августа необходимые для реакции властей 250 голосов набрали 6 петиций. В каждом случае из исполкома последовал ответ.

Так, на требование отменить решение о размещении МАФов возле центральной библиотеки, чиновники пообещали учесть пожелание при пересмотре комплексной схемы размещения временных сооружений.

Автору петиции о создании современного центра защиты животных ответили, что по этой теме сформирована рабочая группа с привлечением заинтересованных лиц для разработки концепции обращения с бездомными животными.

Выяснить причину разрушения дорог, на которых был выполнен капитальный ремонт; привлечь к уголовной ответственности виновных; обязать подрядчиков давать гарантию на выполненные работы - такие пункты содержала петиция от 13 марта. В опубликованном ответе сообщалось, что постоянная депутатская комиссия по вопросам коммунальной собственности городского хозяйства поддержала 1-й и 3-й пункты и согласна вынести вопрос на сессию.

На петицию с требованием не допустить реорганизацию КЛПУ «Городской наркологический диспансер» депутаты отреагировали предложением обратиться в облгосадминистрацию.

Еще две петиции имели отношение к славянцу Роману Напрягло, погибшему при исполнении воинского долга. В первой высказывалось предложение назвать именем героя улицу Лозановича. Вторая предлагала дать моральную оценку поведению председателя комитета мкр-на Химик, отказавшейся почтить память юноши вставанием. В первом случае идею поддержали, но посоветовали определиться с объектом, который назовут именем Романа Напрягло. Во втором депутаты сослались на отсутствие компетенции.

Встречные пожелания

Обращает на себя внимание, что в ряде случаев сервис электронных петиций становится полем информационного противостояния. К примеру, есть на сайте петиция о том, что если и переименовывать улицу Лозановича, то только в Шелковичную. А рекомендации создать зоозащитный центр противостоит предложение тотального отлова и ликвидации бродячих животных.

Из последних обновлений – тема строительства в центральном парке уличного туалета. 4 августа появилась петиция «Славянск – Межигорье. Нужен ли городу золотой туалет», а уже 8 числа на ресурсе разместили встречную петицию «Культура начинается с туалета». Стоит ли говорить, что мнения в обоих текстах высказываются диаметрально противоположные.

Повторяющиеся и животрепещущие

Анализируя поступившие за 7 месяцев петиции, мы обратили внимание на то, что некоторые из них дублируют друг друга. Например, тема ремонта автодорог и благоустройства привокзальной площади озвучивается сразу в нескольких петициях. При этом ни одна из них так и не набирает требуемые голоса, хотя проблемы в них поднимаются, безусловно, актуальные.

В завершение публикации предлагаем читателям хронологический список петиций, набравших 100 и более голосов: озаботиться внешним видом привокзальной площади (поддержали 131 человека), ввести строгое наказание за выбрасывание мусора в неположенных местах (183), запретить факельное шествие (открытый огонь) при проведении массовых мероприятий в черте города Славянска (179), запретить ношение лыжных масок и балаклав в общественных местах города (132), определить ответственность всех выборных чиновников за невыполнение предвыборных обещаний (122), полный отлов и ликвидация бродячих собак (171), установить на Северном кладбище памятник Роману Напрягло (130), присвоить статус «Жертва войны», с денежным пособием на восстановление здоровья славянцам, прописанным в городе на 12.04.2014 г. (126), об игнорировании постановления правительства о поверке приборов учета (124).

В настоящее время сбор подписей продолжается под 23 петициями. Самая «рейтинговая» - продлить график движения пассажирского транспорта до 23:00. Эту петицию уже поддержали 165 славянцев.