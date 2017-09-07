Футбол и позорный референдум: что важнее для славянцев

|23 августа 2017
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В Славянске 18 августа состоялись общественные слушания по вопросу присвоения стадиону «Химик» имени Юрия Скиданова. Напомним, что с таким запросом вышли некоторые депутаты городского совета, преимущественно, входящие в группу «Женщины за мир».
Участие в слушаниях приняли в основном люди старшего поколения и футболисты ФК «Славхлеб». Стоит ли говорить, что вопрос был рассмотрен лишь с одной, положительной позиции.
Мероприятие началось с минуты молчания в память тренера «Славхлеба», президента клуба Юрия Скиданова. Далее начальник отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко огласил короткую справку по стадиону. Как выяснилось, в собственность города спортивное сооружение перешло в 2000 году от «Содового завода». Сначала стадион находился на балансе гороо, потом его передали отделу по делам физкультуры и спорта.
То, что Славянск имеет «достойный стадион, на котором не стыдно принимать областные чемпионаты», Александр Мищенко считает заслугой Олега Зубарева и Юрия Скиданова.
- Город, разумеется, выделял средства на содержание стадиона. Но они никогда не превышали 250 тыс. грн. Все эти поступления шли на зарплату обслуживающего персонала. Что-то удавалось зарабатывать самостоятельно. Но без Скиданова мы бы не имели таких результатов, - говорит начальник профильного отдела.
Риторика остальных выступающих была более откровенной. Так, Геннадий Плотниченко сравнил Скиданова с Лобановским. Валентина Соцкая заявила, что лишь благодаря ему славянская молодежь в трудных нулевых «не пошла по кривой дорожке». Алла Литвинова объяснила, что нужно присваивать славянским сооружениям «имена наших людей, а то придут и переименуют, как сами захотят».
Скорее всего, душа тренера действительно осталась на стадионе.
Невозможно спорить и с тем, что команда «Славхлеб» под руководством Юрия Скиданова 12 раз завоевывала Кубок области, столько же раз становилась чемпионом области. По словам футболиста «Славхлеба» Юрия Антонова, лучших условий для игроков, чем на славянском стадионе, «никто не создал нигде в области».
- Люди приходили на каждую игру, они жили нашими победами, - говорит футболист.
Но нельзя вычеркивать из памяти и другое. Об этом «другом» на слушаниях заявил заместитель председателя общественного совета Александр Белименко. Он напомнил собравшимся, что Юрий Скиданов был среди тех депутатов горсовета, которые на сессии 28 апреля 2014 года одобрили проведение референдума о создании «ДНР». Несмотря на отрицание собравшихся, эта информация подтверждена документально. Ничего, кроме негатива, это заявление среди присутствовавших не вызвало. Белименко посоветовали «не брать грех на душу». То, что «грех» взял явно не он, до аудитории не доходило.
Общественные слушания завершились голосованием. 16 человек высказались «за», один - «против». Голосование по данному вопросу происходит и на сайте горсовета. Там результаты на момент верстки номера таковы: 81% - «за», 17% - «против». Высказать свое мнение по поводу присвоения имени Юрия Скиданова стадиону можно до 30 сентября. Потом вопрос рассмотрят на заседании исполкома и предадут на сессию.
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Комментарии к статье «Футбол и позорный референдум: что важнее для славянцев»
В Славянске 18 августа состоялись общественные слушания по вопросу присвоения стадиону «Химик» имени Юрия Скиданова. Напомним, что с таким запросом вышли некоторые депутаты городского совета, преимущественно, входящие в группу «Женщины за мир».