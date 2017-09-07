Юных славянцев во Франции принимали за обычных европейцев

На летних каникулах группа славянских школьников побывала в автобусном туре по Европе. Благодаря международному фонду «Крила», ребята посетили Чехию, Францию, Швейцарию, Австрию и Венгрию. Увлекательная поездка продолжалась 3 недели. Одним из 86-ти ее участников был десятиклассник ООШ №12 Кирилл Новосельцев.

Сон в двухэтажном автобусе

По словам Кирилла, группа была сформирована из трех областей - Донецкой, Харьковской и Киевской. Претендентов на поездку отбирали среди молодежных активистов и победителей всевозможных олимпиад. 10-классник Новосельцев вошел в состав как представитель «Лиги будущих полицейских».

Местом сбора участников была столица. Ребята из Донбасса прибыли раньше намеченного срока, и их поселили в Голосеевском монастыре. Кирилл вспоминает, что приходилось не шуметь и рано вставать. Школьники на практике поняли, что означает пословица: «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят». Зато весь длинный летний день посвящался экскурсиям по Киеву.

Наконец все участники поездки собрались, и двухэтажный автобус отправился в Чехию. Предполагалось, что школьников разобьют на три группы - по месту проживания. Однако ребята быстро передружились, и группы пришлось составлять по интересам. Хотя за каждого отвечал свой руководитель.

- В Чехии мы не жили в гостинице. Автобус должен был отстаиваться, и, после вечерней экскурсии основная часть ребят пошла в автобус спать. Но мы нашли стадион, где поиграли в волейбол, а потом гуляли по ночной Праге, - вспоминает Кирилл.

Сон в автобусе не стал для подростков кошмаром. Но ребята считали большой удачей, если удавалось занять «спальное» местечко в проходе. Тогда, признаются школьники, ты мог почувствовать, что у тебя, оказывается, есть ноги.

Отличия между Верховной Радой и Европарламентом

Франция являлась основной целью поездки. Здесь ребята провели больше времени, исколесив почти всю страну. Были в Страсбурге, Париже, Орлеане, провинции Нормандия.

Страсбург запомнился украинским школьникам чисто немецкой архитектурой, о Франции здесь напоминали только флаги. Впечатлил и Европейский парламент, куда ребят привели на экскурсию.

- Я был на экскурсии в Верховной Раде. Поэтому меня поразила доступность Европарламента. Сюда может войти любой желающий. Есть специальные места для зрителей, откуда можно наблюдать за сессиями. Все очень открыто. Когда мы там были, заседание не велось. Но к нам подошли представители Украины и рассказали, как отстаивают интересы страны, - говорит славянский 10-классник.

Поскольку полным составом гулять по городу было бы неудобно, участников поездки разделили на три группы. Гидами у ребят были украинцы, которые когда-то переехали сюда на ПМЖ. Они тоже с интересом слушали, что школьники рассказывают о своей стране.

- А для остальных мы были обычными туристами. Когда нас спрашивали, откуда приехали, и слышали «Украина», просто кивали головой. Для них мы - уже часть Европы, - делятся наблюдениями дети.

Среди экскурсионных поездок значился парк развлечений «Европа». Чтобы попасть туда, автобус пересек границу Германии. О том, что они уже находятся в другой стране, школьникам рассказали руководители группы.

- До границы там 10 км. Проехали какой-то указатель, оказалось, что это - типа «пограничный столб». Никто не остановил, не задал никаких вопросов, - говорит Кирилл.

«Европа-парк» дети охарактеризовали словами: «Все на высшем уровне». За один день обойти его полностью не удалось. Но современные аттракционы, которых на родине пока еще не построили, не оставили равнодушными даже 14-16-летних скептиков.

День взятия Бастилии в Орлеане

В Орлеане юные туристы осмотрели главную достопримечательность - памятник Жанне д'Арк. По их мнению, все дороги в городе ведут именно к нему. Выслушав историю жизни и смерти Орлеанской девы, прокатившись на пароходике по Луаре, ребята отправились осматривать старинные замки.

Долина реки Луары, которую еще называют «долиной королей», может похвастаться почти тремя сотнями фортификационных сооружений. Но школьникам показали лишь три из них. Впрочем, величие и великолепие потрясло даже в таком «усеченном» варианте.

- Мы знаем, что в Украине тоже есть средневековые замки. Обидно, что их не поддерживают в таком прекрасном состоянии. Ведь французы делают на своей истории деньги, а мы почему-то не можем, - к такому выводу пришли украинские старшеклассники.

В Орлеане ребята встретили национальный праздник Франции - День взятия Бастилии. В городе с утра было приподнятое настроение. Но торговля, как обычно, велась до 22:00, а все гулянья завершились к часу ночи.

- Младшие дети спали в гостинице, а нам разрешили побывать на вечернем отделении праздника. Все было очень цивильно, люди радовались, пели, танцевали. Пили пиво, завернутое в бумажные пакетики. Но пьяных мы не заметили, не было ссор или драк. Был концерт с какими-то артистами, потом - салют, и все разошлись. В общем, нам до таких массовых мероприятий нужно еще подрасти, - сделали вывод юные украинцы.

У каждого - свои недостатки

В целом, ребята поняли, что французы тоже не обделены недостатками. Кто-то из местных активно занимается спортом - здоровый образ жизни стал на Западе почти разновидностью религии. Но кто-то курит и выпивает, слоняется без дела по городу и даже провоцирует конфликт. Заметили украинцы и склонность местных к «разводам».

- Раньше я такое видел только в Египте. Типа - сядь на верблюда бесплатно, а слезать будешь за деньги. Тут тоже постоянно пытаются туристам втюхать что-нибудь в таком роде. Особенно это процветает в Париже, - говорит Кирилл.

Кстати, по его словам, Париж не оставил у группы ошеломительного впечатления. Может быть, рассуждает подросток, это произошло потому, что красоты французской столицы все неоднократно видели по ТВ и в интернете.

- В городе очень много чернокожих, будем называть их «афроевропейцами». Они пристают к прохожим, предлагая купить какую-то ерунду, хватают за руки, кричат «акция-акция». Знаменитые улочки Монмартра оказались довольно грязными. Эйфелева башня похожа на столб ЛЭП. Зато вечером, когда на ней зажигаются огни, - очень красиво, - делится впечатлениями славянский школьник.

В Нормандии дети посетили Довиль и Руан (здесь их вновь догнала история о гибели Жанны д'Арк) и искупались в Атлантическом океане. От экскурсовода они узнали, что находятся в самой романтической части страны и на родине импрессионизма.

Женевское озеро и Юрий Луценко

Дальнейший путь группы лежал в Швейцарию. В Женеве дети с удивлением узнали, что это - не столица страны, и что юридически таковая здесь вообще отсутствует, практически же эту функцию выполняет Берн.

- Здесь говорят сразу на нескольких языках, и конфликтов из-за этого не возникает, - вынесли главное наблюдение украинцы.

Самым интересным моментом школьники назвали купание в Женевском озере. Вход на пляж стоил 2 евро, и после этого можно было бесплатно пользоваться всей инфраструктурой. Еще в Женеве дети встретили генпрокурора страны Юрия Луценко. Он заходил в какой-то дом и говорил по-русски. Подходить к нему юные 86 украинцев не стали.

Станет ли Украина такой, как Австрия

После Швейцарии ребята оказались в Австрии. Вена на Кирилла Новосельцева произвела более сильное впечатление, чем Париж. Выяснилось также, что знаменитый венский кофе в уличном кафе можно купить за 3 евро. Но продавщица-полячка, узнав, что школьники из Украины, продала им напиток за полцены.

- Кофе оказался очень вкусным, а страна - прекрасной. Именно здесь мы нашли те улочки, по которым мечтали побродить в Париже, - говорит Кирилл.

Также в Вене дети побывали в ОБСЕ. Там украинский представитель провел для школьников экскурсию. Увидели место, где Гитлер объявил о создании Третьего рейха, посетили президентский дворец, оперный театр, попробовали штрудель.

- В Вене существует поверье: чтобы вернуться в этот город, нужно найти здесь какую-нибудь вещь. Во всем мире - нужно бросить монетку или что-то потерять, а здесь - именно найти. Удивительно, но я нашел там 20 гривен. Может быть, это значит, что Украина станет такой же благополучной и богатой страной? - рассуждает наш земляк.

Проехав через Венгрию, ночью туристы прибыли в Украину. По словам Кирилла, Венгрию почти не видели - уже хотелось быстрее домой. Но во Львове оказалось, группе придется расстаться, и это было настоящим потрясением, таким же сильным, как и вся поездка.

- Такие путешествия необходимы каждому украинскому ребенку. Когда видишь мир своими глазами, по-другому начинаешь воспринимать и свою страну, и свое место в ней. Мы - европейцы и достойны лучшей жизни. Для всех, а не только для какой-то группы людей, - говорит Кирилл Новосельцев.