Ярмарка меда в Славянске становится традиционной

|23 августа 2017
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В Славянске 18-19 августа во второй раз прошла медовая ярмарка. Как и в минувшем году, она была приурочена к празднованию Яблочного Спаса и проходила на улице Торской, 6, возле городского банно-прачечного комплекса.
Гости праздника могли продегустировать различные сорта меда и приобрести его непосредственно у производителей. Здесь же был представлен широкий ассортимент других продуктов пчеловодства — прополис, пчелиная пыльца, перга, маточное молочко, которые имеют сильнейший лекарственный эффект. Кроме того, посетители имели уникальную возможность воочию увидеть качку меда и побывать в лечебном домике — так называемой ульележанке, где проводится терапия с помощью пчел.
— Главная цель ярмарки - привить жителям города любовь к пчеловодству, пчелопродуктам. Потому что процентов девяносто людей никогда не видели, как качают мед, мало знают о его пользе, - говорит организатор мероприятия, пчеловод в четвертом поколении Сергей Дериземля. — Вот вы, например, знаете, что такое трутневый гомогенат? Я скажу просто — виагра отдыхает! Этот продукт - природный пробиотик (пищевой продукт, содержащий живые микрокультуры, - прим.), который наше тело, а вместе с тем и разум, приводит в тонус, причем стабильно и надолго.
В прошлом году товары на ярмарку привезли сам организатор и его коллеги из Краматорска. В этом году участников стало уже четыре, в том числе - пчеловоды из Славянского района. Сергей Дериземля надеется, что в следующем году мероприятие пройдет с еще большим размахом.
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5 сентября 2017
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• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
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• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
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Комментарии к статье «Ярмарка меда в Славянске становится традиционной»
В Славянске 18-19 августа во второй раз прошла медовая ярмарка. Как и в минувшем году, она была приурочена к празднованию Яблочного Спаса и проходила на улице Торской, 6, возле городского банно-прачечного комплекса.