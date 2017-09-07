Ярмарка меда в Славянске становится традиционной

В Славянске 18-19 августа во второй раз прошла медовая ярмарка. Как и в минувшем году, она была приурочена к празднованию Яблочного Спаса и проходила на улице Торской, 6, возле городского банно-прачечного комплекса.

Гости праздника могли продегустировать различные сорта меда и приобрести его непосредственно у производителей. Здесь же был представлен широкий ассортимент других продуктов пчеловодства — прополис, пчелиная пыльца, перга, маточное молочко, которые имеют сильнейший лекарственный эффект. Кроме того, посетители имели уникальную возможность воочию увидеть качку меда и побывать в лечебном домике — так называемой ульележанке, где проводится терапия с помощью пчел.

— Главная цель ярмарки - привить жителям города любовь к пчеловодству, пчелопродуктам. Потому что процентов девяносто людей никогда не видели, как качают мед, мало знают о его пользе, - говорит организатор мероприятия, пчеловод в четвертом поколении Сергей Дериземля. — Вот вы, например, знаете, что такое трутневый гомогенат? Я скажу просто — виагра отдыхает! Этот продукт - природный пробиотик (пищевой продукт, содержащий живые микрокультуры, - прим.), который наше тело, а вместе с тем и разум, приводит в тонус, причем стабильно и надолго.

В прошлом году товары на ярмарку привезли сам организатор и его коллеги из Краматорска. В этом году участников стало уже четыре, в том числе - пчеловоды из Славянского района. Сергей Дериземля надеется, что в следующем году мероприятие пройдет с еще большим размахом.