Как качают мед: мастер-класс от профессионала

Чтобы приобщить гостей ярмарки к таинствам пчеловодства, организатор мероприятия Сергей Дериземля продемонстрировал, как качают мед, и дал возможность поучаствовать в одном из этапов процесса. Сам мастер относится к качке трепетно — создается впечатление, что он видит в ней некий сакральный смысл.

Рамки с медом пчеловод приготовил заранее - привез с пасеки, которая находится в Харьковской области. Для демо-версии процесса решил использовать ручную медогонку, хотя, как правило, пользуется устройством с электроприводом.

Сергей Дериземля объясняет, что хороший мед получится только в том случае, если более трех четвертей сот в рамке «запечатаны», то есть закрыты воском. В противном случае на выходе окажется не очень качественный мед-сырец.

В медогонку помещаются три рамки. Предварительно с них специальным электроножом, чье лезвие разогревается от автомобильного аккумулятора, срезается воск. Оставшиеся «островки», которые не взял нож, удаляются специальной «вилкой» с десятком зубцов. Удаленный воск с примесью меда называется забрусом и тоже идет в пищу.

Очищенные рамки помещаются в медогонку, которая представляет собой обычную центрифугу. Рамки вращаются, под действием центробежной силы мед из сотов выдавливается и стекает на дно. Момент, когда первые капли начинают ударять в металлические стенки, для пчеловода самый торжественный. «Слышите, мед пошел?» - спрашивает он, обводя зрителей довольным взглядом.

Через несколько минут рамки пусты, в медогонке — несколько литров свежайшего меда, а хозяин праздника угощает всех желающих забрусом.