Как качают мед: мастер-класс от профессионала

|23 августа 2017
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Чтобы приобщить гостей ярмарки к таинствам пчеловодства, организатор мероприятия Сергей Дериземля продемонстрировал, как качают мед, и дал возможность поучаствовать в одном из этапов процесса. Сам мастер относится к качке трепетно — создается впечатление, что он видит в ней некий сакральный смысл.
Рамки с медом пчеловод приготовил заранее - привез с пасеки, которая находится в Харьковской области. Для демо-версии процесса решил использовать ручную медогонку, хотя, как правило, пользуется устройством с электроприводом.
Сергей Дериземля объясняет, что хороший мед получится только в том случае, если более трех четвертей сот в рамке «запечатаны», то есть закрыты воском. В противном случае на выходе окажется не очень качественный мед-сырец.
В медогонку помещаются три рамки. Предварительно с них специальным электроножом, чье лезвие разогревается от автомобильного аккумулятора, срезается воск. Оставшиеся «островки», которые не взял нож, удаляются специальной «вилкой» с десятком зубцов. Удаленный воск с примесью меда называется забрусом и тоже идет в пищу.
Очищенные рамки помещаются в медогонку, которая представляет собой обычную центрифугу. Рамки вращаются, под действием центробежной силы мед из сотов выдавливается и стекает на дно. Момент, когда первые капли начинают ударять в металлические стенки, для пчеловода самый торжественный. «Слышите, мед пошел?» - спрашивает он, обводя зрителей довольным взглядом.
Через несколько минут рамки пусты, в медогонке — несколько литров свежайшего меда, а хозяин праздника угощает всех желающих забрусом.
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4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
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• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
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Комментарии к статье «Как качают мед: мастер-класс от профессионала»
Чтобы приобщить гостей ярмарки к таинствам пчеловодства, организатор мероприятия Сергей Дериземля продемонстрировал, как качают мед, и дал возможность поучаствовать в одном из этапов процесса. Сам мастер относится к качке трепетно — создается впечатление, что он видит в ней некий сакральный смысл.