В наблюдательные советы коммунальных предприятий Славянска включат представителей общественности

На ближайшую плановую сессию Славянского городского совета выносится проект решения о наблюдательных советах, которые должны быть созданы на коммунальных предприятиях. Журналисты «ТВ плюс» попытались выяснить, как это будет выглядеть.

Коллегиальный орган управления

Согласно размещенному на сайте проекту Положения о наблюдательных советах, данный орган должен включать в себя 7 человек: одного кандидата предлагает городской голова, 5 – депутатские фракции горсовета, еще одну кандидатуру выдвигают общественные организации. Скорее всего, последнюю категорию представителей будет определять заседание городского общественного совета. Таким образом, один из наиболее конфликтных аспектов создания наблюдательных советов, решился (на данном этапе) в пользу демократических принципов управления.

Обращают на себя внимание требования, выдвигаемые к кандидатам в данный орган. Член наблюдательного совета не может быть: а) депутатом, должностным лицом или служащим городского совета; б) членом исполнительного комитета, государственным служащим, народным депутатом Украины или помощником-консультантом народного депутата; в) конечным бенефициаром, основателем или членом органа управления юридического лица или ФЛП, имевших за последний год договорные отношения с коммунальным предприятием; г) лицом, занимавшим должность в коммунальных предприятиях Славянского горсовета на протяжении последнего года; д) человеком, близким к должностным лицам предприятия, депутатам горсовета и членам исполкома, служащим органов местного самоуправления (в контексте антикоррупционного законодательства Украины); е) бывшим или нынешним сотрудником аудитора предприятия. Кроме того, на вхождение в состав органа не могут претендовать лица, получавшие или получающие вознаграждение от третьих сторон за работу в наблюдательном совете.

Компетенция, полномочия и степень прозрачности

В задачи создаваемого органа входит широкий спектр обязанностей - от согласования уровня зарплаты руководителя предприятия до инициирования независимого аудита. Основным инструментом наблюдательного совета является заседание, которое должно проводиться не реже 1 раза в квартал, с дальнейшим ознакомлением депкорпуса о принятых на заседании решениях.

Следует подчеркнуть, что опубликованный на сайте горсовета проект вряд ли можно считать последней редакцией документа. Некоторые его положения еще будет обсуждать рабочая группа, созданная распоряжением городского головы. Примечательно, что в состав этой группы разработчиков проекта - депутатов от фракции «Самопомощь» - не включили. По мнению представителя фракции Ольги Алтуниной, спорными вопросами в принятии решения могут стать такие пункты: желание общественников участвовать в работе наблюдательных советов (и наличие у них специализированных знаний для этого), диспропорция «общественного» и «депутатского» представительства (решение наблюдательный совет принимает большинством голосов).

Не определен пока и вопрос о том, будет ли работа в совете оплачиваться. Если будет, то из каких средств, и не отразится ли это на объективности принимаемых советом решений.

Где будет применяться

Самая острая интрига сохраняется вокруг перечня предприятий, на которых обязательно нужно создавать наблюдательный совет. Как показывает практика, в разных городах этот вопрос решается по-своему: где-то советы создают только на стратегических предприятиях, где-то - на проблемных, где-то - исключительно на рентабельных. Относительно Славянска четких критериев пока не выработано. Если говорить о стратегических предприятиях, то это, безусловно, «Славгорводоканал», если о рентабельных – КАТП и «Контора похоронного обслуживания». Все остальные можно отнести к категории «проблемных», не говоря уже о том, что часть коммунальных предприятий Славянска пребывают в стадии ликвидации. Надеемся, что созданная мэром рабочая группа успеет определиться со списком в установленные регламентом сроки.

Вместе с тем, нужно отметить, что одно из требований о прозрачной деятельности коммунальных предприятий, а именно - публикация финансово-хозяйственной информации, частично выполняется уже сейчас. С начала лета на официальном сайте Славянского городского совета в разделе «Наше місто» появилась информация о 9 предприятиях сферы ЖКХ. В соотношении с общим количеством коммунальных предприятий города это составляет примерно одну треть.