Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения

В среду, 6 сентября, исполнилось 74 года со Дня освобождения Славянска от немецко-фашистских оккупантов. Эту дату город отметил торжественным митингом, который традиционно прошел возле монумента Славы в Шелковичном парке.

Почтить память павших в боях за отечество пришли несколько сотен горожан. Среди них были ветераны, представители городской администрации, депутаты горсовета, силовых структур, молодежь.

С праздником собравшихся поздравили городской голова Вадим Лях, председатель городского совета ветеранов Леонид Васильчук, ветеран Второй мировой войны, полковник авиации Василий Матвиенко, а также старший лейтенант воинской части 3035 Нацгвардии Украины Андрей Мирошниченко. Выступавшие вспоминали героические годы, благодарили освободителей родной земли и призывали молодежь не забывать и чтить их подвиг.

В этом году Василий Матвиенко был удостоен звания «Почетный ветеран Украины». Награду ему вручил мэр Славянска.

Концертная часть мероприятия включала вокальные номера юных представительниц местных творческих коллективов, а также выступление хора ветеранов войны и труда, который под аккомпанемент баяна исполнил попурри из песен военных лет.

По завершении митинга собравшиеся возложили цветы к подножию монумента.