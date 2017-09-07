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Фотофакт

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Что из спиртного нельзя запретить на День города

Антон Скворцов
6 сентября 2017 Просмотров: 366 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Можно ли продавать спиртные напитки на День города — этот вопрос, который традиционно беспокоит общественных активистов в ходе проведения массовых мероприятий, прокомментировал начальник отдела торговли Олег Яковенко (на фото).

Он объяснил, что, согласно действующему законодательству, во время проведения массовых мероприятий местные органы власти могут запретить продажу всех видов алкоголя, кроме пива в пластиковой таре, а также курение табачных изделий. «То есть на сегодняшний день пиво в пластиковой таре городской совет запретить не может», - подчеркнул он.  

«Предпринимателям, которые имеют лицензию и получили разрешение на организацию торговли на общественных массовых мероприятиях, запрещено торговать спиртным, кроме пива в пластиковых бутылках. Давайте исходить из этого, чтобы не искали потом виноватых среди полиции и так далее», - подытожил городской голова Вадим Лях.

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Комментарии к статье «Что из спиртного нельзя запретить на День города»

Можно ли продавать спиртные напитки на День города — этот вопрос, который традиционно беспокоит общественных активистов в ходе проведения массовых мероприятий, прокомментировал начальник отдела торговли Олег Яковенко (на фото).

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