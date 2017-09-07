После 50-ти жизнь только начинается

|7 сентября 2017
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Славянск недаром называют городом пенсионеров - демографическая статистика такой статус вполне оправдывает. Удивительно, но при этом именно для людей старшего возраста город приспособлен менее всего. И дело не только в коммунальной инфраструктуре и очередях в службах соцзащиты, а в отсутствии платформы для духовного и интеллектуального развития. Однако попытки создать такое пространство в городе делаются.
- После 50-ти лет, а особенно после выхода на пенсию, у человека появляется уникальная возможность восполнить пробелы, образовавшиеся из-за постоянной занятости семьей и работой, - уверена жительница Славянска Наталья Бондаренко. – Именно в этом возрасте, когда дети уже стали взрослыми, а карьерный рост не интересен, настает период, когда человек может посвятить время самому себе: заняться увлечением, до которого раньше не доходили руки, путешествовать, исполнить какую-нибудь давнюю мечту, реализовать себя в новом виде деятельности.
Будучи человеком энергичным, Наталья решила создать в Славянске пространство, где могли бы собираться для интересных «активностей» представители старшего поколения горожан. Следует сказать, что некоторые аналоги задуманной платформы в городе уже существуют, однако их «совдеповский» формат – с рукоделием, хоровым пением, декламацией авторских стихов и танцами «для тех, кому за…» - наша рассказчица считает явно устаревшим. Сегодняшних пенсионеров нужно «подтягивать» к современному темпу жизни, только тогда они смогут почувствовать себя активными членами общества, уверена активистка. Результатом таких размышлений стало создание в мае 2017 года общественной организации «Фундація підтримки людей старшого віку «Вік щастя» и одноименной группы в сети Фейсбук, через которую анонсировался набор единомышленников.
На первое занятие «Школы компьютерной грамотности», на котором планировалось осваивать азы пользователя ПК, записалось 26 «возрастных» славянцев. Половина из них – мужчины. Со временем группа несколько сократилась и сменила состав, однако нашлись и те, кто прошел весь курс и с нетерпением ждет продолжения занятий. Следующий обучающий сезон, предположительно, стартует в октябре и будет состоять уже из двух групп – для новичков и опытных «юзеров».
Помимо освоения компьютера, участники объединения стараются развиваться и в других направлениях. Одно из них – познавательные экскурсии. Недавно, к примеру, группа побывала в ландшафтном парке Клебан Бык и в музее расположенного рядом села Александро-Калиново. Посетили краеведческий музей Славянска. При содействии общественного объединения «Развитие инициатив» поучаствовали в экскурсии «Славянск купеческий», которая закончилась стилизованным перфомансом в здании АО «Дзевульский и Лянге». Несколько активистов объединения заинтересовались йогой и начали ходить на занятия, другие увлеклись танцами, бесплатные уроки которых теперь проходят на танцполе парка «Шелковичный». Кстати, во время празднования фестиваля «ДНК», активистам «Возраста счастья» организовали отдельную локацию – с тренингами и фотозоной. Это натолкнуло на мысль о создании собственного фотоконкурса «Красота в любом возрасте». Последнее событие – посещение спа-салона, ставшее для большинства участников группы первым в жизни.
Больше всего трудностей, с которыми приходится сталкиваться объединению, заключается в отсутствии собственного помещения и дефиците финансовых ресурсов. В этих вопросах приходится пока полагаться на помощь партнеров и собственные возможности, признается Наталья. При наличии у организации денег делать можно было бы больше, уверена активная славянка. Однако привлечь средства не так просто: город на такую работу финансов не выделяет, а написанные ею грантовые проекты международных доноров пока не заинтересовали.
Тем не менее Наталья Бондаренко и ее единомышленники энтузиазма не теряют и надеются, что со временем созданная ими платформа станет не менее популярной среди взрослых славянцев, чем «Теплица» среди молодежи. Сейчас, пока идет набор в новую учебную группу, сформировавшийся «костяк» занимается обсуждением дальнейших планов, поиском новых форм работы и новых активных людей, которых в Славянске на самом деле очень много. Желающие присоединиться к сообществу, привнести в него свежие идеи и научиться чему-то новому, могут связаться с организацией через Фейсбук или по телефону (099) 031-25-48.
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• После 50-ти жизнь только начинается
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• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
• Что из спиртного нельзя запретить на День города
• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
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Комментарии к статье «После 50-ти жизнь только начинается»
Славянск недаром называют городом пенсионеров - демографическая статистика такой статус вполне оправдывает. Удивительно, но при этом именно для людей старшего возраста город приспособлен менее всего. И дело не только в коммунальной инфраструктуре и очередях в службах соцзащиты, а в отсутствии платформы для духовного и интеллектуального развития. Однако попытки создать такое пространство в городе делаются.