От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости

|7 сентября 2017
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Не секрет, что воссозданием истории занимаются не только профессиональные научные работники, но и краеведы-любители. Герой нашего рассказа, славянец Дмитрий Журавлев, относится именно к этой категории исследователей.
По словам Дмитрия, история старого Славянска его заинтересовала еще в школе, когда на одном из уроков учительница рассказала легенду о разбойнике Карачуне, который якобы грабил богатых купцов. Тогда одолевало любопытство - был ли такой человек на самом деле, и если был, то что еще известно о его жизни. Ничем основательным, однако, мальчишеский порыв не закончился. Поворотным моментом в своей краеведческой биографии наш земляк называет начало 2000-х, когда ему в руки попала книга Геннадия Пушкарева, и интерес к истории города пробудился с новой силой. Больше всего на тот момент сдерживало отсутствие доступных источников информации и знакомств в краеведческих кругах. Обе проблемы со временем решило развитие интернета: попав на местный тематический форум, Дмитрий познакомился с более опытными единомышленниками: не только славянцами, но и жителями других городов Украины.
Бессистемное вначале накопление информации постепенно вылилось в конкретный предмет изучения - период основания и заселения Торской крепости (середина XVII века). Оказалось, что в городском краеведческом музее специалиста по этому периоду нет, так что его целевыми исследованиями никто не занимался. Исключение составляют археологические раскопки крепости, проведенные под эгидой областного музея в 2006-2007 годах.
В поисках интересующей его информации Дмитрий начал ездить в архив Харькова, которому ранее административно подчинялся Тор. Эту работу славянец продолжал даже летом 2014-го, после выезда из оккупированного террористами города.
Больше всего информации об основании Торской крепости сегодня можно узнать из интернета, убежден наш Дмитрий Журавлев. У него 80% времяпровождения в сети занимает изучение архивных документов. Сейчас он прорабатывает летописи Московского государства, в которых упоминаются поселения Слобожанщины. Отечественные архивы по этому периоду восточноукраинских земель, к сожалению краеведов, до сих пор не опубликованы, так что черпать крупицы информации приходится из российских источников.
Прямые упоминания о Торе в архивных документах встречаются, конечно, крайне редко, однако, сравнивая нравы и обычаи населения Слободского края, особенности возведения построек, формы и конструкции печей, виды вооружения военных гарнизонов, можно четко различить культурные особенности украинского казачества и поселений, основанных московитами. Эти сведения заметно конфликтуют с придуманной по невежеству или для манипуляций версии о национальных российских корнях населения Слобожанщины в середине-конце VXII века.
Сейчас славянец активно работает над наполнением тематической группы «Соляне містечко на Тору та інші», которую он создал в социальной сети «Фейсбук» для обнародования своих находок и обсуждения последних новостей из сферы краеведения.
Воссоздавая историю Тора-Славянска, Дмитрий Журавлев, по его признанию, просто занимается любимым делом, получая от этого удовольствие. Новым этапом увлечения стало для него участие в проекте "Музей открыт на ремонт", который реализовывался в Славянске минувшей зимой. Хотя ничего нового по своей теме краевед не узнал, но за 4 месяца проекта появились новые знакомства, и что самое главное - ощущение того, что его работа интересна другим и полезна обществу. Поддержка единомышленников для волонтера-исследователя все-таки многое значит.
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7 сентября 2017
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• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
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• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
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Не секрет, что воссозданием истории занимаются не только профессиональные научные работники, но и краеведы-любители. Герой нашего рассказа, славянец Дмитрий Журавлев, относится именно к этой категории исследователей.