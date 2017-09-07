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1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости

Павел Коротенко
7 сентября 2017 Просмотров: 467 Нравится: 1 | Не нравится: 0  
По словам Дмитрия Журавлева, очень полезным для своего увлечения он считает участие в различных исторических реконструкциях. Именно на таких мероприятиях лучше всего можно пропитаться атмосферой стародавнего быта, увидеть и почувствовать объект своего исследования как бы изнутри.

Не секрет, что воссозданием истории занимаются не только профессиональные научные работники, но и краеведы-любители. Герой нашего рассказа, славянец Дмитрий Журавлев, относится именно к этой категории исследователей.

Романтический образ

По словам Дмитрия, история старого Славянска его заинтересовала еще в школе, когда на одном из уроков учительница рассказала легенду о разбойнике Карачуне, который якобы грабил богатых купцов. Тогда одолевало любопытство - был ли такой человек на самом деле, и если был, то что еще известно о его жизни. Ничем основательным, однако, мальчишеский порыв не закончился. Поворотным моментом в своей краеведческой биографии наш земляк называет начало 2000-х, когда ему в руки попала книга Геннадия Пушкарева, и интерес к истории города пробудился с новой силой. Больше всего на тот момент сдерживало отсутствие доступных источников информации и знакомств в краеведческих кругах. Обе проблемы со временем решило развитие интернета: попав на местный тематический форум, Дмитрий познакомился с более опытными единомышленниками: не только славянцами, но и жителями других городов Украины. 

Направление поиска

Бессистемное вначале накопление информации постепенно вылилось в конкретный предмет изучения - период основания и заселения Торской крепости (середина XVII века). Оказалось, что в городском краеведческом музее специалиста по этому периоду нет, так что его целевыми исследованиями никто не занимался. Исключение составляют археологические раскопки крепости, проведенные под эгидой областного музея в 2006-2007 годах. 

В поисках интересующей его информации Дмитрий начал ездить в архив Харькова, которому ранее административно подчинялся Тор. Эту работу славянец продолжал даже летом 2014-го, после выезда из оккупированного террористами города.

Источники и открытия

Больше всего информации об основании Торской крепости сегодня можно узнать из интернета, убежден наш Дмитрий Журавлев. У него 80% времяпровождения в сети занимает изучение архивных документов. Сейчас он прорабатывает летописи Московского государства, в которых упоминаются  поселения Слобожанщины. Отечественные архивы по этому периоду восточноукраинских земель, к сожалению краеведов, до сих пор не опубликованы, так что черпать крупицы информации приходится из российских источников. 

Прямые упоминания о Торе в архивных документах встречаются, конечно, крайне редко, однако, сравнивая нравы и обычаи населения Слободского края, особенности возведения построек, формы и конструкции печей, виды вооружения военных гарнизонов, можно четко различить культурные особенности украинского казачества и поселений, основанных московитами. Эти сведения заметно конфликтуют с придуманной по невежеству или для манипуляций версии о национальных российских корнях населения Слобожанщины в середине-конце VXII века.

Поддержка единомышленников

Сейчас славянец активно работает над наполнением тематической группы «Соляне містечко на Тору та інші», которую он создал в социальной сети «Фейсбук» для обнародования своих находок и обсуждения последних новостей из сферы краеведения. 

Воссоздавая историю Тора-Славянска, Дмитрий Журавлев, по его признанию, просто занимается любимым делом, получая от этого удовольствие. Новым этапом увлечения стало для него участие в проекте "Музей открыт на ремонт", который реализовывался в Славянске минувшей зимой. Хотя ничего нового по своей теме краевед не узнал, но за 4 месяца проекта появились новые знакомства, и что самое главное - ощущение того, что его работа интересна другим и полезна обществу. Поддержка единомышленников для волонтера-исследователя все-таки многое значит.

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Комментарии к статье «От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости»

Не секрет, что воссозданием истории занимаются не только профессиональные научные работники, но и краеведы-любители. Герой нашего рассказа, славянец Дмитрий Журавлев, относится именно к этой категории исследователей.

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