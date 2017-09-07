История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске

В день рождения города принято вспоминать его историю. Сегодня мы отошли от этой традиции, и, вместо банального пересказа общеизвестного сюжета, предложили читателям познакомиться с книгами, из которых они могут узнать об истории родного города поподробнее. В поисках таких изданий журналисты "ТВ плюс" отправились в центральную городскую библиотеку.

Специализированные издания

Самое популярное среди специализированных изданий, по мнению библиотекарей и краеведов, - книга "Славянск. История в фотографиях", составленная Геннадием Пушкаревым и впервые изданная в 1997 году. Через год вышло еще одно издание этого же автора - "Тор-Славянск". В 2011 году свет увидело переработанное и обобщенное издание книги.

Иллюстрированную историю Славянска представляет подготовленный работниками краеведческого музея и изданный в 2007 году сборник научно-популярных статей "Славянск. Город у соленых озер". Учреждению также принадлежит авторство нескольких краеведческих каталогов, посвященных хранящимся в музее экспонатам и рассказывающих о древних временах.

Серии и версии

Историей Славянщины, правда, в художественной интерпретации, занимался и писатель-краевед Леонид Дмитриев. С 2007 по 2011 гг. вышло 4 его книги: "История и природа Славянщины", "Россыпи Донецкого края", "Жемчужины Донецкого края" и "Родной край. Славянщина".

Авторской серией может похвалится также Анатолий Чуйко, 3 книги которого - "Славянск - наследник Тора и революций", "Славянск... это было" и "Славянск - 700 дней и ночей" издавались на базе коммунальной газеты "Совет" в 1999-2000-х годах. Труды, впрочем, преимущественно посвящены периоду Второй мировой войны.

Если же говорить о древней истории, то кому-то из читателей, возможно, покажутся интересными книги, обосновывающие версию о том, что события, описанные в "Слове о полку Игоревом", происходили вблизи нынешнего Славянска. Авторы книг - Михаил Дорохов и и Михаил Гетьманец. К историческим трудам о Славянске следует отнести также несколько изданных церковью книг об истории городских храмов.

Фрагментарные сведения

К числу исследовательских работ нужно отнести и книги, посвященные не всему городу, а лишь части его истории или отдельным людям. К примеру, работа Михаила Длугоканского "Трижды рожденный" рассказывает о керамическом комбинате, а книга "Это славное имя "Динамо" Геннадия Плотниченко - о становлении городского футбола. Исследователям городской истории могут оказаться полезными и книги Виктора Скрипника о выдающихся жителях Славянска. В их числе "Славянск. Кто есть кто» (2001 г.), «Дорогие мои славянцы» (2010 г.) и «История Славянщины в лицах» (2011 г.) Более полным изданием этого жанра можно считать работу Николая Медведева «Это наша с тобой биография» (2009 г.) и книгу «Память на века» (2007 г.), рассказывающую о местных жителях - участниках освобождения Славянска в 1943 году. Этой же информационной нише посвящен и многотомник «Книга памяти Украины», составлением которой занимается Эдуард Арутюнян. Один из томов посвящен нашим землякам, погибшим в годы Второй мировой.

Новейшая история

События 2014 года катализировали появление нескольких новых изданий, причем не все они написаны коренными славянцами. Из местных работ стоит отметить подготовленную краеведами СКНАУ книгу «Память жива» с биографиями погибших под Славянском воинов ВСУ и «Славянск в войне 2014 года», составленную Виктором Скрипником по публикациям в СМИ.

Возвращаясь к исторической литературе, отметим, что таковой можно считать издания, выпущенные в разное время предприятиями, организациями и учреждениями в честь своего юбилея. В них содержится немало интересных фактов.

Пестрая библиография

Кроме исторического дискурса, библиография Славянска насчитывает несколько десятков поэтических и художественно-публицистических сборников, изданных как в частном порядке, так и в рамках всевозможных конкурсов. Самый популярный на местном уровне - "Місто моє, ти для мене єдине". Отдельный пласт литературы посвящен творчеству Михаила Петренко, местных художников и представителей других профессий.

Сделанный нами поверхностный обзор не претендует, конечно, на серьезное исследование. Скорее, он говорит о необходимости такой работы и справедливости изречения о том, что город живет не только в материальном мире, но и в строках, написанных о нем и его жителях. Надеемся, что среди наших современников живет немало людей, готовых посвятить Славянску свой эпистолярный талант, ведь его история еще содержит достаточно белых пятен.