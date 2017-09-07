История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске

|7 сентября 2017
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В день рождения города принято вспоминать его историю. Сегодня мы отошли от этой традиции, и, вместо банального пересказа общеизвестного сюжета, предложили читателям познакомиться с книгами, из которых они могут узнать об истории родного города поподробнее. В поисках таких изданий журналисты "ТВ плюс" отправились в центральную городскую библиотеку.
Самое популярное среди специализированных изданий, по мнению библиотекарей и краеведов, - книга "Славянск. История в фотографиях", составленная Геннадием Пушкаревым и впервые изданная в 1997 году. Через год вышло еще одно издание этого же автора - "Тор-Славянск". В 2011 году свет увидело переработанное и обобщенное издание книги.
Иллюстрированную историю Славянска представляет подготовленный работниками краеведческого музея и изданный в 2007 году сборник научно-популярных статей "Славянск. Город у соленых озер". Учреждению также принадлежит авторство нескольких краеведческих каталогов, посвященных хранящимся в музее экспонатам и рассказывающих о древних временах.
Историей Славянщины, правда, в художественной интерпретации, занимался и писатель-краевед Леонид Дмитриев. С 2007 по 2011 гг. вышло 4 его книги: "История и природа Славянщины", "Россыпи Донецкого края", "Жемчужины Донецкого края" и "Родной край. Славянщина".
Авторской серией может похвалится также Анатолий Чуйко, 3 книги которого - "Славянск - наследник Тора и революций", "Славянск... это было" и "Славянск - 700 дней и ночей" издавались на базе коммунальной газеты "Совет" в 1999-2000-х годах. Труды, впрочем, преимущественно посвящены периоду Второй мировой войны.
Если же говорить о древней истории, то кому-то из читателей, возможно, покажутся интересными книги, обосновывающие версию о том, что события, описанные в "Слове о полку Игоревом", происходили вблизи нынешнего Славянска. Авторы книг - Михаил Дорохов и и Михаил Гетьманец. К историческим трудам о Славянске следует отнести также несколько изданных церковью книг об истории городских храмов.
К числу исследовательских работ нужно отнести и книги, посвященные не всему городу, а лишь части его истории или отдельным людям. К примеру, работа Михаила Длугоканского "Трижды рожденный" рассказывает о керамическом комбинате, а книга "Это славное имя "Динамо" Геннадия Плотниченко - о становлении городского футбола. Исследователям городской истории могут оказаться полезными и книги Виктора Скрипника о выдающихся жителях Славянска. В их числе "Славянск. Кто есть кто» (2001 г.), «Дорогие мои славянцы» (2010 г.) и «История Славянщины в лицах» (2011 г.) Более полным изданием этого жанра можно считать работу Николая Медведева «Это наша с тобой биография» (2009 г.) и книгу «Память на века» (2007 г.), рассказывающую о местных жителях - участниках освобождения Славянска в 1943 году. Этой же информационной нише посвящен и многотомник «Книга памяти Украины», составлением которой занимается Эдуард Арутюнян. Один из томов посвящен нашим землякам, погибшим в годы Второй мировой.
События 2014 года катализировали появление нескольких новых изданий, причем не все они написаны коренными славянцами. Из местных работ стоит отметить подготовленную краеведами СКНАУ книгу «Память жива» с биографиями погибших под Славянском воинов ВСУ и «Славянск в войне 2014 года», составленную Виктором Скрипником по публикациям в СМИ.
Возвращаясь к исторической литературе, отметим, что таковой можно считать издания, выпущенные в разное время предприятиями, организациями и учреждениями в честь своего юбилея. В них содержится немало интересных фактов.
Кроме исторического дискурса, библиография Славянска насчитывает несколько десятков поэтических и художественно-публицистических сборников, изданных как в частном порядке, так и в рамках всевозможных конкурсов. Самый популярный на местном уровне - "Місто моє, ти для мене єдине". Отдельный пласт литературы посвящен творчеству Михаила Петренко, местных художников и представителей других профессий.
Сделанный нами поверхностный обзор не претендует, конечно, на серьезное исследование. Скорее, он говорит о необходимости такой работы и справедливости изречения о том, что город живет не только в материальном мире, но и в строках, написанных о нем и его жителях. Надеемся, что среди наших современников живет немало людей, готовых посвятить Славянску свой эпистолярный талант, ведь его история еще содержит достаточно белых пятен.
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7 сентября 2017
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• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
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• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
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5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
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• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
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В день рождения города принято вспоминать его историю. Сегодня мы отошли от этой традиции, и, вместо банального пересказа общеизвестного сюжета, предложили читателям познакомиться с книгами, из которых они могут узнать об истории родного города поподробнее. В поисках таких изданий журналисты "ТВ плюс" отправились в центральную городскую библиотеку.