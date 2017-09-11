Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато

|11 сентября 2017
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З 07 вересня 2018 року об’єктами поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» розпочато приймання передплати на періодичні друковані видання України за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою»*, що проводиться згідно з наказом ПАТ «Укрпошта» від 05.09.2017 р. №1177 «Про передплату періодичних видань на 2018 рік».
Приймання передплати здійснюється в операційних залах поштамтів, відділеннях поштового зв’язку, пунктах приймання передплати та безпосередньо листоношами на доставних дільницях.
Передплата проводиться за тарифами, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 08 квітня 2017 року №137 «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою» та відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».
Передплатна кампанія на 2018 рік на вітчизняні видання проводиться за передплатними Каталогами у наступні терміни:
- на видання загальнодержавної сфери розповсюдження - до 16 грудня 2017 року;
- на місцеві видання: обласні - до 22 грудня 2017року, районні - до 26 грудня 2017 року;
- з поточних місяців 2018 року в обласних центрах і місті Києві - до 15 числа, а інших населених пунктах - до 10 числа включно кожного місяця, що передує передплатному.
Запрошуємо вас завітати до поштових відділень або звернутися до листоноші та оформити передплату на улюблені періодичні видання.
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В день рождения города принято вспоминать его историю. Сегодня мы отошли от этой традиции, и, вместо банального пересказа общеизвестного сюжета, предложили читателям познакомиться с книгами, из которых они могут узнать об истории родного города поподробнее. В поисках таких изданий журналисты "ТВ плюс" отправились в центральную городскую библиотеку.
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Не секрет, что воссозданием истории занимаются не только профессиональные научные работники, но и краеведы-любители. Герой нашего рассказа, славянец Дмитрий Журавлев, относится именно к этой категории исследователей.
— 7 сентября 2017 —
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— 6 сентября 2017 —
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Приветствую, гость! Вход
11 сентября 2017
• Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
• Что из спиртного нельзя запретить на День города
• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
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Комментарии к статье «Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато»
З 07 вересня 2018 року об’єктами поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» розпочато приймання передплати на періодичні друковані видання України за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою»*, що проводиться згідно з наказом ПАТ «Укрпошта» від 05.09.2017 р. №1177 «Про передплату періодичних видань на 2018 рік».