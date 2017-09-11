Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато

З 07 вересня 2018 року об’єктами поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» розпочато приймання передплати на періодичні друковані видання України за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою»*, що проводиться згідно з наказом ПАТ «Укрпошта» від 05.09.2017 р. №1177 «Про передплату періодичних видань на 2018 рік».

Приймання передплати здійснюється в операційних залах поштамтів, відділеннях поштового зв’язку, пунктах приймання передплати та безпосередньо листоношами на доставних дільницях.

Передплата проводиться за тарифами, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 08 квітня 2017 року №137 «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою» та відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

Передплатна кампанія на 2018 рік на вітчизняні видання проводиться за передплатними Каталогами у наступні терміни:

- на видання загальнодержавної сфери розповсюдження - до 16 грудня 2017 року;

- на місцеві видання: обласні - до 22 грудня 2017року, районні - до 26 грудня 2017 року;

- з поточних місяців 2018 року в обласних центрах і місті Києві - до 15 числа, а інших населених пунктах - до 10 числа включно кожного місяця, що передує передплатному.

Запрошуємо вас завітати до поштових відділень або звернутися до листоноші та оформити передплату на улюблені періодичні видання.