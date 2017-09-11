Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей

|11 сентября 2017
|Просмотров: 338
|
Четвертый год подряд в на территории охотничьих угодий Славянского района действует запрет на проведения отстрела диких животных. Такое ограничение негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке и ведет к постепенному угасанию горрайонного охотничьего общества.
Данная тема обсуждалась на проходившей недавно сессии Славянского районного совета. В частности, речь шла о том, что умножившееся в разы поголовье диких животных начинает создавать серьезную угрозу для населения. Бродячие лисы без всякой опаски заходят во дворы сельских жителей и воруют домашнюю птицу, забредающие из Харьковской области стада диких свиней наносят серьезный урон урожаю кукурузы. К этому стоит добавить, что первый вид животных является разносчиком бешенства, а второй – африканской чумы свиней, вспышки которой в этом году дважды фиксировались на территории района.
Другой неприятный аспект – критическая ситуация, складывающаяся в обществе охотников и рыболовов «Тор», которое, ввиду отсутствия в районе специализированного предприятия, является, по сути, единственным регулятором поголовья диких птиц и животных. Выход охотников из общества вполне объясним: платить взносы и не иметь при этом возможности охотиться – удовольствие сомнительное.
Поскольку на сессии райсовета данный вопрос рассматривался в разделе «разное», официальное решения по нему не принималось. Обсуждение закончилось всеобщим согласием с тем, что ситуацию нужно как-то выравнивать.
Расследуя тему, журналисты «ТВ плюс» обратились за комментариями к руководителю Славянского общества охотников и рыболовов «Тор» Игорю Савону, который подтвердил озвученные депутатами опасения. По его словам, на сегодняшний день поголовье той же лисицы в 5-6 раз превышает установленные нормы. Аналогичная тенденция наблюдается и по другим видам животных.
Локальным решением проблемы, по мнению Игоря Савона, может стать распоряжение главы облгосадминистрации о частичном снятии ограничений. В прошлом году, на основании такого распоряжения, члены общества «Тор» с ноября 2016-го по февраль 2017-го выполняли санитарный отстрел плотоядных хищников: лисиц, волков, енотов, бродячих собак, серых ворон и т.д.
В этом году руководитель области уже написал письма во все ведомственные инстанции с просьбой дать разрешение на мероприятия по сокращению увеличивающегося поголовья диких животных. Сейчас готовятся письма в горисполком Славянска с просьбой отменить или хотя бы снизить плату за арендуемое у города офисное помещение. Последнее обращение связано с экономическими сложностями, с которыми столкнулось объединение из-за запрета охотиться. По информации Савона, численность членов общества «Тор» за последнее время уменьшилась втрое. Если в начале 2014 года в обществе состояли более тысячи охотников-любителей, то в этом году взносы сдали всего около 300 человек.
Значительное снижение поступлений ставит под угрозу существование общества, ведь при таком уровне доходов ему не хватает средств не только для выполнения прописанных в уставе мероприятий, но и для заработной платы егерям и работникам офиса организации. В контексте обсуждаемой темы Игорь Савон выразил надежду, что в нынешнем охотничьем сезоне губернатор Донетчины также разрешит провести, по крайней мере, частичный отстрел хищников. Хотя необходимого уровня безопасности достигнуть этой полумерой, по словам руководителя «Тора», вряд ли удастся. Ведь для регулирования поголовья диких животных необходимо вести систематическую и планомерную работу.
11 сентября 2017
• Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска
• По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки
• Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»
• В центре Славянска появится еще один магазин
• В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры
• Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей
• Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
• Что из спиртного нельзя запретить на День города
• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
— 11 сентября 2017 —
Любой рейтинг в целом представляет собой «среднюю температуру по больнице». Мы попытались вывести ее для школ города, опираясь на результаты ВНО. Данные об их прохождении размещены на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
— 11 сентября 2017 —
Слухи о том, что в Былбасовской опорной школе появился «платный» класс, стали циркулировать по Славянску в конце августа. Поскольку поверить в такое было сложно, информацию отнесли к «проискам врагов». Однако начало учебного года подтвердило - история не является полным вымыслом.
— 11 сентября 2017 —
Руководство Славянского водоканала внедряет в жизнь идею объединения абонентного отдела предприятия с переносом рабочих мест с третьего этажа на первый.
— 11 сентября 2017 —
З 07 вересня 2018 року об’єктами поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» розпочато приймання передплати на періодичні друковані видання України за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою»*, що проводиться згідно з наказом ПАТ «Укрпошта» від 05.09.2017 р. №1177 «Про передплату періодичних видань на 2018 рік».
Приветствую, гость! Вход
11 сентября 2017
• Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска
• По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки
• Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»
• В центре Славянска появится еще один магазин
• В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры
• Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей
• Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
• Что из спиртного нельзя запретить на День города
• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей»
Четвертый год подряд в на территории охотничьих угодий Славянского района действует запрет на проведения отстрела диких животных. Такое ограничение негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке и ведет к постепенному угасанию горрайонного охотничьего общества.