Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей

Четвертый год подряд в на территории охотничьих угодий Славянского района действует запрет на проведения отстрела диких животных. Такое ограничение негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке и ведет к постепенному угасанию горрайонного охотничьего общества.

На уровне райсовета

Данная тема обсуждалась на проходившей недавно сессии Славянского районного совета. В частности, речь шла о том, что умножившееся в разы поголовье диких животных начинает создавать серьезную угрозу для населения. Бродячие лисы без всякой опаски заходят во дворы сельских жителей и воруют домашнюю птицу, забредающие из Харьковской области стада диких свиней наносят серьезный урон урожаю кукурузы. К этому стоит добавить, что первый вид животных является разносчиком бешенства, а второй – африканской чумы свиней, вспышки которой в этом году дважды фиксировались на территории района.

Другой неприятный аспект – критическая ситуация, складывающаяся в обществе охотников и рыболовов «Тор», которое, ввиду отсутствия в районе специализированного предприятия, является, по сути, единственным регулятором поголовья диких птиц и животных. Выход охотников из общества вполне объясним: платить взносы и не иметь при этом возможности охотиться – удовольствие сомнительное.

Поскольку на сессии райсовета данный вопрос рассматривался в разделе «разное», официальное решения по нему не принималось. Обсуждение закончилось всеобщим согласием с тем, что ситуацию нужно как-то выравнивать.

«Добро» от губернатора

Расследуя тему, журналисты «ТВ плюс» обратились за комментариями к руководителю Славянского общества охотников и рыболовов «Тор» Игорю Савону, который подтвердил озвученные депутатами опасения. По его словам, на сегодняшний день поголовье той же лисицы в 5-6 раз превышает установленные нормы. Аналогичная тенденция наблюдается и по другим видам животных.

Локальным решением проблемы, по мнению Игоря Савона, может стать распоряжение главы облгосадминистрации о частичном снятии ограничений. В прошлом году, на основании такого распоряжения, члены общества «Тор» с ноября 2016-го по февраль 2017-го выполняли санитарный отстрел плотоядных хищников: лисиц, волков, енотов, бродячих собак, серых ворон и т.д.

В этом году руководитель области уже написал письма во все ведомственные инстанции с просьбой дать разрешение на мероприятия по сокращению увеличивающегося поголовья диких животных. Сейчас готовятся письма в горисполком Славянска с просьбой отменить или хотя бы снизить плату за арендуемое у города офисное помещение. Последнее обращение связано с экономическими сложностями, с которыми столкнулось объединение из-за запрета охотиться. По информации Савона, численность членов общества «Тор» за последнее время уменьшилась втрое. Если в начале 2014 года в обществе состояли более тысячи охотников-любителей, то в этом году взносы сдали всего около 300 человек.

Значительное снижение поступлений ставит под угрозу существование общества, ведь при таком уровне доходов ему не хватает средств не только для выполнения прописанных в уставе мероприятий, но и для заработной платы егерям и работникам офиса организации. В контексте обсуждаемой темы Игорь Савон выразил надежду, что в нынешнем охотничьем сезоне губернатор Донетчины также разрешит провести, по крайней мере, частичный отстрел хищников. Хотя необходимого уровня безопасности достигнуть этой полумерой, по словам руководителя «Тора», вряд ли удастся. Ведь для регулирования поголовья диких животных необходимо вести систематическую и планомерную работу.