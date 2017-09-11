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Фотофакт

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Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»

Антон Скворцов
11 сентября 2017 Просмотров: 109 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Ремонт бывшей токарной мастерской должен закончиться на этой неделе. Фото - Антон Скворцов.

Руководство Славянского водоканала внедряет в жизнь идею объединения абонентного отдела предприятия с переносом рабочих мест с третьего этажа на первый. 

На данном этапе идет ремонт в помещении бывшей токарной мастерской, где будет новая раздевалка для рабочих аварийно-восстановительных бригад. 

Ворота мастерской заложили кирпичом, оставив стандартный проем для будущей входной двери. Частично заложили и оконные проемы, в них поставят пластиковые окна. Шиферную кровлю перекрыли. Стены и колонны обшили гипсокартоном, для подвесного потолка смонтировали каркас и установили светильники. Продолжаются отделочные работы, в том числе укладка на пол керамической плитки. 

Ремонт бывшей мастерской планируется завершить на этой неделе. Затем сюда перенесут металлические шкафы для одежды, которые уже отремонтировали и покрасили. 

После этого ремонтные работы начнутся в помещении бывшей раздевалки. Здесь оборудуют рабочие места для инженеров, старших контролеров, юристов и начальника абонентного отдела, а также три окна для приема абонентов. В существующем зале приема, который находится по соседству, также добавят три приемных окна, и объединят его с новым. Таким образом, вместо нынешних трех окон станет девять. Одно из них отведут для выдачи технических условий, еще одно — для приема юридических лиц. В семи остальных будут принимать бытовых абонентов.

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Комментарии к статье «Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала» »

Руководство Славянского водоканала внедряет в жизнь идею объединения абонентного отдела предприятия с переносом рабочих мест с третьего этажа на первый. 

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