По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки

|11 сентября 2017
|Просмотров: 116
|
Слухи о том, что в Былбасовской опорной школе появился «платный» класс, стали циркулировать по Славянску в конце августа. Поскольку поверить в такое было сложно, информацию отнесли к «проискам врагов». Однако начало учебного года подтвердило - история не является полным вымыслом.
В редакцию «ТВ плюс» обратились родители учеников школы, а также жители поселка, малыши которых пойдут в школу в будущем году. По их словам, детей в опорной школе разделили по принципу «богатый - бедный». Те, кто не может платить 200 грн в месяц, идут в обычный первый класс, остальные - в экспериментальный. Деньги берут официально, выдавая взамен квитанцию.
Как выяснилось, в новом учебном году Былбасовская опорная школа стала участником программы «Интеллект Украины», утвержденной приказом Министерства образования. Суть инновации, разработанной харьковской профессурой, заключается в том, что учебная информация подается детям различными способами. Например, на уроке письма первоклашкам показывают картинку, где нарисован шмель, а потом учат писать это слово. На музыке дети слушают «Полет шмеля», а на чтении учат стихотворение об этом насекомом. В классе обязательно должен быть телевизор с большим экраном, чтобы дети смотрели учебные фильмы. Такая подача материала позволяет включить все способы восприятия и действительно способствует развитию интеллекта.
Кроме обычных школьных дисциплин, в учебный план включается больше часов английского и два новых предмета - «Учимся вместе» и «Эврика». Первый координирует знания, полученные на остальных уроках. А второй, он появляется со второго класса, развивает творческое мышление, смекалку, изобретательность.
Программу «Интеллект Украины» называют «воспитанием будущих гениев». Обучение по ней проводится бесплатно. Но все же она требует дополнительного финансирования. К счастью, в опорной школе установлена современная аппаратура, и следовательно, родителям не придется покупать жидкокристаллические мониторы с большой диагональю. Однако инновация работает не по привычным школьным книгам. Ежемесячно детям нужно закупать специальные тетради на печатной основе, которые одновременно выполняют роль учебников, раздаточные материалы, плакаты и т.д. В месяц на это требуется порядка 200 грн.
В приказе Минобразования прописано, что средства на реализацию специальных школьных программ выделяются либо из местных бюджетов, либо из «других источников». В случае с Былбасовкой такими источниками стали родители.
Как рассказала начальник районного отдела образования Наталья Антипенко, в младших классах было проведено собрание родителей, и они согласились оплачивать участие в эксперименте.
- У меня на руках находится извлечение из протокола родительского собрания, все делалось по их согласию, - подчеркивает чиновница.
На вопрос, что делать родителям, у которых умные дети, но просто нет средств, ответа в райоо не дали.
Директор школы Лилия Мелешко объяснила, что они специально ушли от тестирования, которое предполагает данная программа. Сделали это, чтобы каждому ребенку дать равные возможности. С тем, что в данном случае разделение пошло по материальному признаку, директор не согласна. По ее словам, при желании, каждый родитель найдет средства на обучение ребенка.
- У нас в поселке все люди работают. Он не депрессивный. Мы мониторим контингент учащихся, необеспеченных среди них нет. Никто из родителей не обращался ко мне с просьбой, мол, хотим в этот класс, но нет денег. Если бы такое обращение поступило, мы нашли бы выход, - говорит Лилия Мелешко.
К сожалению, хорошая идея опять пошла по принципу «хотели, как лучше».
В городах - подчеркнем - больших городах, программа «Интеллект Украины» успешно работает с 2010 года. Каждый ребенок, поступающий в подобную школу, проходит серьезное тестирование. Речь идет уже не о 200 грн, главный критерий отбора - одаренность малыша и уровень его подготовки. Родители, выбравшие для ребенка такую систему обучения, иногда готовы возить его на другой конец мегаполиса. Но рядом с ними есть другие учебные заведения, и, следовательно, есть альтернатива.
Былбасовка, пусть немаленький, но поселок. Особого выбора учебных заведений у родителей нет. Здесь, на наш взгляд, получилось так: есть деньги - ребенок будет считаться одаренным. Нет денег - извините, подвиньтесь.
Разумеется, прекрасно, что школа нашла энтузиазм и силы для того, чтобы идти вперед и осваивать новаторские формы обучения. Плохо только, что краеугольным опять оказался материальный вопрос. В экспериментальном классе сейчас учатся 22 ребенка, в обычном - 11.
Концепция опорной школы подразумевает равные возможности для образования. Если учебное заведение выбрало работу по системе «Одаренные дети», доступ к ней должен иметь каждый. Уже сейчас среди жителей района и Славянска зреет недовольство: опорные школы будут только для богатых. Подобными мыслями с редакцией «ТВ плюс» успели поделиться родители славянской ООШ №13. Они волнуются: неужели, пройдя через все тяготы ремонта и обучения в «чужой» альма-матер, им придется ребенка из опорной школы забрать, потому что не смогут платить...
11 сентября 2017
• Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска
• По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки
• Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»
• В центре Славянска появится еще один магазин
• В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры
• Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей
• Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
• Что из спиртного нельзя запретить на День города
• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
— 11 сентября 2017 —
Любой рейтинг в целом представляет собой «среднюю температуру по больнице». Мы попытались вывести ее для школ города, опираясь на результаты ВНО. Данные об их прохождении размещены на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
— 11 сентября 2017 —
Руководство Славянского водоканала внедряет в жизнь идею объединения абонентного отдела предприятия с переносом рабочих мест с третьего этажа на первый.
— 11 сентября 2017 —
Четвертый год подряд в на территории охотничьих угодий Славянского района действует запрет на проведения отстрела диких животных. Такое ограничение негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке и ведет к постепенному угасанию горрайонного охотничьего общества.
— 11 сентября 2017 —
З 07 вересня 2018 року об’єктами поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» розпочато приймання передплати на періодичні друковані видання України за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою»*, що проводиться згідно з наказом ПАТ «Укрпошта» від 05.09.2017 р. №1177 «Про передплату періодичних видань на 2018 рік».
Приветствую, гость! Вход
11 сентября 2017
• Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска
• По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки
• Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»
• В центре Славянска появится еще один магазин
• В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры
• Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей
• Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
• Что из спиртного нельзя запретить на День города
• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки»
Слухи о том, что в Былбасовской опорной школе появился «платный» класс, стали циркулировать по Славянску в конце августа. Поскольку поверить в такое было сложно, информацию отнесли к «проискам врагов». Однако начало учебного года подтвердило - история не является полным вымыслом.