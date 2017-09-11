По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки

Слухи о том, что в Былбасовской опорной школе появился «платный» класс, стали циркулировать по Славянску в конце августа. Поскольку поверить в такое было сложно, информацию отнесли к «проискам врагов». Однако начало учебного года подтвердило - история не является полным вымыслом.

В редакцию «ТВ плюс» обратились родители учеников школы, а также жители поселка, малыши которых пойдут в школу в будущем году. По их словам, детей в опорной школе разделили по принципу «богатый - бедный». Те, кто не может платить 200 грн в месяц, идут в обычный первый класс, остальные - в экспериментальный. Деньги берут официально, выдавая взамен квитанцию.

Что такое «Интеллект Украины»

Как выяснилось, в новом учебном году Былбасовская опорная школа стала участником программы «Интеллект Украины», утвержденной приказом Министерства образования. Суть инновации, разработанной харьковской профессурой, заключается в том, что учебная информация подается детям различными способами. Например, на уроке письма первоклашкам показывают картинку, где нарисован шмель, а потом учат писать это слово. На музыке дети слушают «Полет шмеля», а на чтении учат стихотворение об этом насекомом. В классе обязательно должен быть телевизор с большим экраном, чтобы дети смотрели учебные фильмы. Такая подача материала позволяет включить все способы восприятия и действительно способствует развитию интеллекта.

Кроме обычных школьных дисциплин, в учебный план включается больше часов английского и два новых предмета - «Учимся вместе» и «Эврика». Первый координирует знания, полученные на остальных уроках. А второй, он появляется со второго класса, развивает творческое мышление, смекалку, изобретательность.

Программу «Интеллект Украины» называют «воспитанием будущих гениев». Обучение по ней проводится бесплатно. Но все же она требует дополнительного финансирования. К счастью, в опорной школе установлена современная аппаратура, и следовательно, родителям не придется покупать жидкокристаллические мониторы с большой диагональю. Однако инновация работает не по привычным школьным книгам. Ежемесячно детям нужно закупать специальные тетради на печатной основе, которые одновременно выполняют роль учебников, раздаточные материалы, плакаты и т.д. В месяц на это требуется порядка 200 грн.

«Одаренный» означает «финансово обеспеченный»?

В приказе Минобразования прописано, что средства на реализацию специальных школьных программ выделяются либо из местных бюджетов, либо из «других источников». В случае с Былбасовкой такими источниками стали родители.

Как рассказала начальник районного отдела образования Наталья Антипенко, в младших классах было проведено собрание родителей, и они согласились оплачивать участие в эксперименте.

- У меня на руках находится извлечение из протокола родительского собрания, все делалось по их согласию, - подчеркивает чиновница.

На вопрос, что делать родителям, у которых умные дети, но просто нет средств, ответа в райоо не дали.

Директор школы Лилия Мелешко объяснила, что они специально ушли от тестирования, которое предполагает данная программа. Сделали это, чтобы каждому ребенку дать равные возможности. С тем, что в данном случае разделение пошло по материальному признаку, директор не согласна. По ее словам, при желании, каждый родитель найдет средства на обучение ребенка.

- У нас в поселке все люди работают. Он не депрессивный. Мы мониторим контингент учащихся, необеспеченных среди них нет. Никто из родителей не обращался ко мне с просьбой, мол, хотим в этот класс, но нет денег. Если бы такое обращение поступило, мы нашли бы выход, - говорит Лилия Мелешко.

К сожалению, хорошая идея опять пошла по принципу «хотели, как лучше».

В городах - подчеркнем - больших городах, программа «Интеллект Украины» успешно работает с 2010 года. Каждый ребенок, поступающий в подобную школу, проходит серьезное тестирование. Речь идет уже не о 200 грн, главный критерий отбора - одаренность малыша и уровень его подготовки. Родители, выбравшие для ребенка такую систему обучения, иногда готовы возить его на другой конец мегаполиса. Но рядом с ними есть другие учебные заведения, и, следовательно, есть альтернатива.

Былбасовка, пусть немаленький, но поселок. Особого выбора учебных заведений у родителей нет. Здесь, на наш взгляд, получилось так: есть деньги - ребенок будет считаться одаренным. Нет денег - извините, подвиньтесь.

Разумеется, прекрасно, что школа нашла энтузиазм и силы для того, чтобы идти вперед и осваивать новаторские формы обучения. Плохо только, что краеугольным опять оказался материальный вопрос. В экспериментальном классе сейчас учатся 22 ребенка, в обычном - 11.

Концепция опорной школы подразумевает равные возможности для образования. Если учебное заведение выбрало работу по системе «Одаренные дети», доступ к ней должен иметь каждый. Уже сейчас среди жителей района и Славянска зреет недовольство: опорные школы будут только для богатых. Подобными мыслями с редакцией «ТВ плюс» успели поделиться родители славянской ООШ №13. Они волнуются: неужели, пройдя через все тяготы ремонта и обучения в «чужой» альма-матер, им придется ребенка из опорной школы забрать, потому что не смогут платить...