Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска

Любой рейтинг в целом представляет собой «среднюю температуру по больнице». Мы попытались вывести ее для школ города, опираясь на результаты ВНО. Данные об их прохождении размещены на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

За основу взяли три предмета: украинский язык и литература, математика и история Украины. При этом первый из них был обязателен для всех выпускников, а из двух оставшихся следовало выбрать хотя бы один по желанию.

Рейтинг составлялся для 17 учебных заведений. Кроме общеобразовательных школ Славянска, где имеются 10-11 классы, в него вошли педлицей, Святогорская ООШ и школа-интернат №1. Николаевка в рейтинге не учитывалась, поскольку является отдельной территориальной громадой и в зону ответственности Славянского гороо больше не входит.

Украинский язык и литература

Если брать показатели по выпускникам, сдавшим ВНО по украинскому языку и литературе на самые высокие 180-200, пятерка лидеров выглядит так: ООШ №5 -34,15%; ООШ № 15 - 25%; ООШ №1 - 22,86%; ООШ №17 - 19,23%; педлицей - 17,65%.

В случае, если пересчитать общее количество детей, сдавших тесты на высокие баллы - 160-180 + 180-200, картина получится несколько иная. Два лидера остаются неизменными: ООШ №5 - 63,42№; ООШ №15 - 46,88%. Далее следуют педлицей - 38,24%; ООШ №10 - 36,84% и Святогорская школа - 36,67%. В ней всего 6,67% одиннадцатиклассников получили выше 180 баллов, зато 30% - от 160 до 180.

Самый высокий процент выпускников, не набравших проходного балла, в школе-интернате №1. Здесь завалили тестирование по украинскому и литературе 50% учеников. На втором месте антирейтинга - ООШ №16 - 17,65%. Далее - ООШ №6 - 16,67%, ООШ №9 -11,76% и ООШ №13 - 6%. Однако данные по 13-й опорной школе нельзя назвать корректными. Здесь было самое большое по городу количество выпускников - 50 человек, поскольку именно это учебное заведение дистанционно обучает детей из неподконтрольных территорий. Отдельно балл одиннадцатиклассников, закончивших ООШ №13 очно, УЦОКО не учитывает.

В школах №№ 4, 5, 11, 12, 15 нет выпускников, не набравших проходной балл на ВНО.

Минимальное количество баллов от 100 до 120 - чаще всего набирали выпускники ООШ №6 - 41,67%; Святогорская школа - 26,67%; ООШ №1 - 22,86%, ООШ №8 - 21,74%; ООШ №10 - 21,05%.

Объединив количество не сдавших и сдавших еле-еле, получим: школа-интернат №1 - 70%; ООШ №6 - 58,34%; Святогорская школа - 29,98%, ООШ №16 и №9 - 29,41%.

В целом по городу не преодолели проходной барьер 32 выпускника (5%), набрали от 100 до 120 баллов - 126 человек (19,7%), набрали 160-180 баллов -110 выпускников (17,2%), набрали 180-200 баллов - 82 человека (12,8%).

История Украины

Как показывают данные, размещенные на УЦОКО, историю Украины для прохождения тестирования славянцы выбирали гораздо чаще, чем математику. В итоге получили такие результаты.

Наивысшие 180-200 баллов получили выпускники ООШ №13 - 17,5%; ООШ №10 - 13,33%; ООШ №17 - 12,5%; ООШ №18 - 11,11%; ООШ №5 - 9,09%.

Сложив общее количество высоких баллов - 160-180 и 180-200 - получим такую картину: ООШ №5 - 31,82%; ООШ №12 - 31,42%; ООШ №13 - 30%; Святогорская школа - 26,31%; ООШ №17 - 25%.

Проходной балл по истории Украины чаще всего не набирали выпускники ООШ №6 - 45,45%; школы-интерната №1 - 40%; ООШ №8 - 33,33%; ООШ №16 и ООШ №17 - по 16,67%.

Зато в ООШ №11 историю Украины сдали все проходившие тестирование. Неплохие результаты по несдавшим в ООШ №12 - 2,86%; ООШ №10 - 3,33%; ООШ №1 - 3,85%; ООШ №15 - 4,17%.

Минимальное количество баллов от 100 до 120 набрали: школа-интернат №1 - 50%; ООШ №6 - 45,45%; ООШ №16 - 41,67%; педлицей - 30,43%; ООШ №15 - 29,17%.

Объединив тех, кто не набрал минимально необходимый балл и тех, чьи баллы не превысили 120-ти, получим такую картину. ООШ №6 - 90,9%; школа-интернат №1 - 90%; ООШ №16 - 58,34%; ООШ №8 - 44,44%; ООШ №17 - 41,67%.

В целом по городу не преодолели проходной балл по истории Украины 53 выпускника (11,4%). 116 человек (24,9%) набрали от 100 до 120 баллов. 160-180 заработали 59 славянцев (12,7%). 32 человека (6,9%) получили 180-200 баллов.

Математика

В школе-интернате №1 желающих сдавать ВНО по математике не нашлось. В остальных учебных заведениях максимально возможные 180-200 баллов чаще всего набирали: ООШ №5 - 29,03%; ООШ №12 - 23,81%; педлицей - 18,6%; ООШ №1 - 17,65%; ООШ №16 - 13,33%.

При этом в ООШ №№ 4, 6, 8, 9, 18, никто из учеников не получил максимальных баллов. В этих школах, кроме 18-й, не было даже тех, кто заработал от 160 до 180 баллов. В ООШ №18 таких набралось 17,65%.

Складываем общее количество высоких баллов от 160 до 200 и получаем следующее: ООШ №5 - 65,51%; ООШ №1 - 47,06%; педлицей - 41,86%; ООШ №16 - 40%; ООШ №11 - 37,5%.

Не смогли набрать проходной балл по математике: ООШ №6 - 55,56%; ООШ №8 - 45,45%; ООШ №9 - 22,22%; ООШ №17 - 18,18%; ООШ №15 - 15,79%.

В ООШ №№ 4, 5, 11, 12 тестирование по математике не провалил никто.

Минимальные 100-120 баллов чаще всего набирали в таких учебных заведениях: ООШ №18 - 47,06%; ООШ №12 - 38,1%; ООШ №4 - 33,33%; ООШ №9 - 33,33%; ООШ №10 - 30%.

Если объединить количество несдавших и набравших минимальный балл, получим: ООШ №6 - 77,78%; ООШ №8 - 63,63%; ООШ №9 - 55,55%; ООШ №18 - 53,48%; ООШ №10 - 45%.

В целом по городу не смогли сдать тестирование по математике 44 (13,4%) человека. Минимальные 100-120 баллов получили 77 (23,4%) выпускников. Результат 160-180 баллов показали 47 (14,3%) одиннадцатиклассников. Высокие 180-200 баллов заработали 36 (10,9%) человек.

Подведем итоги

Выводить из этих данных общий рейтинг учебных заведений мы не рискнем. При желании, каждый может сделать это самостоятельно. Однако надеемся, что некоторые вопросы появятся у гороо и местной власти. Нужны ли старшие классы в школах, где практически никто из выпускников не набирает даже средний бал по ВНО, а половина вообще не в силах сдать тесты? Почему так происходит: дело в нерадивых учениках или все же подходе к образованию? Если в каких-то школах заметен явный гуманитарный уклон, возможно, имеет смысл придать им этот статус официально? Статистика - страшная вещь. Скучные, на первый взгляд, строчки отчетов позволяют увидеть очень интересные вещи.