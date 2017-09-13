«Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города

Утренняя программа празднования Дня города стартовала в 10:00. К этому моменту на отрезке ул. Шевченко от площади до перекрестка с Банковской (Юн. Коммунаров) начался фестиваль «Живая улица». Как и в прошлом году, его организовали волонтеры различных общественных организаций. Викторины на знание Славянска, фотозоны, мастер-классы по изготовлению открыток и керамических изделий, просмотр мультфильмов, интеллектуальные игры, демонстрация картин и выставка фоторабот «Старый Славянск» Михаила Кравелиса - это далеко не полное перечисление локаций, которые предлагал посетителям фестиваль.

Если задерживаться у каждой из них, на прохождение «Живой улицы» уходило как раз два часа, отделявших фестиваль от официального начала праздника. Как гласила афиша, гулянья на Соборной площади должны были начаться к 12:00. Но народ собрался здесь намного раньше означенного времени. К полудню к имевшимся локациям добавились ведущие, переместившие один из центров праздника к подножию бывшего памятника. Теперь тут выступали юные таланты и вместе с аниматорами водила хороводы детвора.

Рядом городской голова Вадим Лях готовил угощение для жителей. Как и в прошлом году, это были плов и бограч - венгерский суп, распространенный на Западной Украине. По словам мэра, он решил не менять меню по двум причинам. Во-первых, это его коронные блюда, которые градоначальник часто готовит для друзей. А во-вторых, в прошлом сезоне оба угощения пошли «на ура», но все желающие попробовать их не смогли. Поэтому на новом празднике плов и бограч вновь были актуальны.

За кушаньями действительно собралась очередь, и большой казан плова, и немаленький котелок супа разобрали быстро. Тем, кому бесплатной еды не хватило, на помощь приходили бесчисленные торговые палатки от ведущих кафе и магазинов города. Шашлык, свинина на вертеле, сладости, расписные пряники, маринованные и свежие овощи - на любой вкус и кошелек. Несмотря на достаточно большое количество выносных столиков, свободных мест за ними практически не было. Спиртное, вокруг которого велось столько споров, в дневной части программы было представлено лишь пивом.

Под народные гулянья был задействован практически каждый метр территории. На боковых аллеях расположились выставки: изделия хенд-мэйд и картины, военная техника и автомобили класса «люкс». Авто пользовались особой популярностью. Возле них фотографировались, садились за руль, а вот, заключались ли сделки о продаже, знают лишь организаторы. Возле центральной библиотеки шла литературная аллея. Здесь проводили тематические викторины, вспоминали Михаила Петренко и стихи о Славянске.

На центральной аллее, ведущей к ул. Шевченко, расположились представители ВСУ и Нацгвардии. Взрослые и дети могли написать для защитников Украины свои пожелания. Огромные листы ватмана быстро заполнялись словами благодарности и рисунками. Причем, рисовали не только юные жители города, но и представители старшего поколения. Возле другой стойки молодые спасатели тестировали маленьких славянцев на знание техники безопасности. Небанальный подход и небольшая разница в возрасте позволяли им говорить на одном языке. Возможно, таким образом теория выживания в прифронтовой зоне доходила до детворы быстрее. В качестве поощрительного приза все желающие получали патриотические браслетики, канцтовары и книжки с тематическими комиксами.

На поляне под дубом разместилась игротека. Здесь каждый мог попробовать свои силы в играх народов мира. Французские, итальянские, английские развлечения явно пришлись по душе славянской детворе - к локациям стояла небольшая очередь. Впрочем, стояла - неправильный оборот. Очередь глазела на происходящее рядом, удобно развалившись на бескаркасных креслах.

Вдоль улицы Университетской (Ленина) растянулась еще одна игровая зона. Здесь ребятню и взрослых тоже встречали мастер-классы, стенды учебных заведений и веселые конкурсы. Мальчишки с папами запускали самолетики, девочки с мамами мастерили букеты из конфет. Молодежь отбивала ритм в африканские барабаны.

Все вместе славянцы писали пожелания любимому городу. Таких стендов с надписями было несколько. Среди пожеланий мира, любви, процветания, люди писали, что городу не хватает активных жителей, хорошего мэра, магазинов брендовой одежды, аквапарка, детских развлекательных центров, мест для отдыха.

Гулянья продолжались до вечера. Каждый, кто их посетил, наверняка почувствовал свое родство и сопричастность со Славянском. Именно такой город - неравнодушный, веселый, расслабленный - хочется назвать своей малой родиной. Мы научились гулять по-другому, мы почувствовали, что город - это мы. Мы действительно изменились к лучшему.